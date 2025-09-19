Ngày 19/9: Giá cao su thế giới đồng loạt giảm, trong nước ổn định

Giá cao su thế giới hôm nay (19/9) đồng loạt giảm tại hầu hết các kỳ hạn do áp lực bán ra sau giai đoạn tăng nóng và triển vọng nhu cầu kém tích cực từ Trung Quốc. Trong nước, các doanh nghiệp bình ổn giá cao su.

Giá cao su thế giới hôm nay đồng loạt giảm tại hầu hết các kỳ hạn. Ảnh tư liệu

Thị trường thế giới

Kết thúc phiên giao dịch, giá cao su kỳ hạn tháng 10 trên Sàn Thượng Hải (SHFE) - Trung Quốc giảm 0,6% (90 Nhân dân tệ) về mức 15.015 Nhân dân tệ/tấn.

Tại Thái Lan, giá cao su kỳ hạn tháng 10 giảm 0,1% (0,09 Baht) lên mức 68,30 Baht/kg.

Tại thị trường Nhật Bản (OSE), giá cao su giảm 1,2% (4 Yên) xuống mức 319,4 Yên/kg.

Trên sàn SGX - Singapore, giá cao su TSR20 hợp đồng giao tháng 10/2025 giảm 2.50 cent/kg, về mức 170.70 cent/kg.

Giá cao su kỳ hạn tại Nhật Bản tiếp tục xu hướng giảm, chịu áp lực từ đồng Yên mạnh lên và triển vọng thận trọng trong ngành ô tô. Hợp đồng cao su butadien giao tháng 10 trên Sàn Giao dịch Hàng hóa Thượng Hải (SHFE) giảm 80 Nhân dân tệ, tương đương 0,69%, xuống còn 11.590 Nhân dân tệ/tấn.

Tại Campuchia, xuất khẩu cao su thiên nhiên (NR) trong 8 tháng đầu năm 2025 giảm do nhu cầu nội địa gia tăng mạnh

Xét về giá trị, doanh thu từ cao su của Campuchia đạt 328 triệu USD, gần như đi ngang so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, thị trường nội địa đóng góp khoảng 137 triệu USD, phản ánh xu hướng chuyển dịch từ xuất khẩu sang tiêu thụ trong nước.

Giá cao su trong nước

Trong nước, các doanh nghiệp bình ổn giá cao su. Cụ thể, Công ty Phú Riềng chào giá thu mua mủ tạp ở mức 390 đồng/DRC, giá thu mua mủ nước 420 đồng/TSC.

Công ty Cao su Bà Rịa báo giá thu mua mủ nước ở mức 405 đồng/độ TSC/kg (áp dụng cho độ TSC từ 25 đến dưới 30); mủ đông DRC (35 - 44%) ở mức 14.200 đồng/kg; mủ nguyên liệu ghi nhận 19.000 đồng/kg.

Tại Công ty MangYang báo giá thu mua mủ nước khoảng 388 - 399 đồng/TSC (loại 2 - loại 1); mủ đông tạp bình ổn khoảng 346 - 395 đồng/DRC (loại 2 - loại 1).

Tương tự, tại công ty Bình Long, giá cao su thu mua bình ổn tại Nhà máy ở mức 422 đồng/độ TSC/kg, giá thu mua tại đội sản xuất 412 đồng/TSC/kg; còn giá mủ tạp bình ổn (DRC 60%) 14.000 đồng/kg./.