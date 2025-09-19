Hoàn thành mục tiêu 3.000 km đường bộ cao tốc và sân bay Long Thành trong năm 2025

(TBTCO) - Thủ tướng Chính phủ nêu rõ, việc hoàn thành đúng tiến độ các dự án, nhất là với mục tiêu 3.000 km đường bộ cao tốc và cơ bản hoàn thành Cảng hàng không quốc tế Long Thành là thành tích tiêu biểu của cả nhiệm kỳ để chào mừng Đại hội đảng các cấp và Đại hội XIV của Đảng.

“Nhiệm vụ chính trị đặc biệt quan trọng, bắt buộc phải hoàn thành”

Văn phòng Chính phủ vừa có Thông báo số 493/TB-VPCP ngày 18/9/2025 kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính - Trưởng Ban Chỉ đạo tại Phiên họp lần thứ 20 Ban Chỉ đạo Nhà nước các công trình, dự án quan trọng quốc gia, trọng điểm ngành giao thông vận tải.

Hoàn thành mục tiêu đưa vào khai thác trên 3.000 km đường bộ cao tốc trong năm 2025. Ảnh tư liệu.

Thông báo kết luận nêu rõ: Đầu tư công là một trong 3 trụ cột thúc đẩy phát triển kinh tế. Các công trình trọng điểm hoàn thành sẽ mở ra không gian phát triển mới, kết nối liên tỉnh, liên vùng, kết nối quốc gia, kết nối khu vực. Vì vậy, việc sớm triển khai, hoàn thành các công trình dự án trọng điểm sẽ góp phần thúc đẩy tăng trưởng cao, bền vững, góp phần giảm ách tắc giao thông, tạo môi trường "sáng, xanh, sạch đẹp".

Từ nay đến cuối năm 2025 chỉ còn gần 4 tháng, thời tiết đang trong mùa mưa bão với nhiều biến động bất lợi, khối lượng công việc còn rất nhiều, đòi hỏi các cơ quan chủ quản phải tiếp tục phát huy các thành quả đã đạt được, nỗ lực triển khai các nhiệm vụ đã đặt ra để hoàn thành đúng tiến độ các dự án, nhất là với mục tiêu 3.000 km đường bộ cao tốc và cơ bản hoàn thành Cảng hàng không quốc tế Long Thành. Đây là thành tích tiêu biểu của cả nhiệm kỳ để chào mừng Đại hội đảng các cấp và Đại hội XIV của Đảng.

Các dự án mới khởi công, các dự án đang chuẩn bị đầu tư cũng cần phải gấp rút triển khai để góp phần vào mục tiêu chung là tăng trưởng kinh tế năm 2025 đạt 8,3 - 8,5% và tạo đà giai đoạn sau đạt tăng trưởng trên 2 con số.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Trưởng Ban Chỉ đạo yêu cầu: Hoàn thành mục tiêu đưa vào khai thác trên 3.000 km đường bộ cao tốc và có trên 1.700 km đường bộ ven biển vào năm 2025; đây là nhiệm vụ chính trị đặc biệt quan trọng, bắt buộc phải hoàn thành. Đồng thời, bảo đảm cơ bản hoàn thành dự án Cảng Hàng không quốc tế Long Thành trong năm 2025.

Thủ tướng yêu cầu các tỉnh Nghệ An, Quảng Trị, Quảng Ngãi, Cao Bằng chủ động trong triển khai, hoàn thiện Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi để trình cấp có thẩm quyền phê duyệt chủ trương đầu tư đối với dự án đường bộ cao tốc Vinh - Thanh Thủy, Cam Lộ - Lao Bảo, Quảng Ngãi - Kon Tum, Bắc Kạn - Cao Bằng, phấn đấu hoàn thành trong quý IV/2025.

Hà Nội và Bắc Ninh, Gia Lai đẩy nhanh tiến độ lập, phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi dự án đường nối sân bay Gia Bình, dự án Quy Nhơn - Pleiku, phấn đấu hoàn thành trong quý IV/2025.

TP. Hồ Chí Minh, Lâm Đồng đẩy nhanh việc lựa chọn nhà đầu tư, nhà thầu và các thủ tục liên quan để khởi công dự án TP. Hồ Chí Minh - Mộc Bài, Tân Phú - Bảo Lộc vào ngày 19/12/2025.

Bộ Xây dựng hoàn thiện ngay các thủ tục đầu tư, lựa chọn nhà thầu, rút ngắn tối đa thời gian thực hiện các bước để khởi công dự án hoàn thiện các ống hầm còn lại trên tuyến cao tốc Bắc - Nam như hầm Cù Mông, Núi Vung, Thần Vũ… vào ngày 19/12/2025; đẩy nhanh tiến độ phê duyệt dự án và khởi công dự án mở rộng cao tốc TP. Hồ Chí Minh - Trung Lương - Mỹ Thuận vào ngày 19/12/2025.

Bộ Tài chính hoàn thiện các thủ tục liên quan, hoàn thành báo cáo thẩm định chủ trương đầu tư dự án đường bộ cao tốc Vinh - Thanh Thủy trong tháng 9/2025.

Bàn giao toàn bộ mặt bằng các dự án hoàn thành năm 2025 trong tháng 9

Về công tác giải phóng mặt bằng, Thủ tướng yêu cầu TP. Hồ Chí Minh và các tỉnh Đồng Nai, Lạng Sơn, Tuyên Quang, Quảng Trị, Cần Thơ, An Giang, Cà Mau cần nghiêm túc thực hiện các chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, khẩn trương bàn giao toàn bộ phần mặt bằng còn lại của các dự án có kế hoạch hoàn thành năm 2025, hoàn thành trong tháng 9/2025. Các tỉnh Quảng Ngãi, Khánh Hoà, Lâm Đồng, Đồng Nai khẩn trương đẩy nhanh bàn giao mặt bằng các dự án trạm dừng nghỉ trên tuyến cao tốc Bắc - Nam phía Đông, hoàn thành trong tháng 9/2025.

Về vật liệu xây dựng, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu TP. Cần Thơ, An Giang rà soát nhu cầu vật liệu, điều chuyển linh hoạt đáp ứng tiến độ triển khai dự án Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng, nhất là với dự án thành phần 1 đang phấn đấu hoàn thành trong năm 2025. Tỉnh An Giang, Đồng Tháp xem xét ưu tiên bố trí nguồn vật liệu đắp cho các dự án do Bộ Quốc phòng làm cơ quan chủ quản tại vùng Đồng bằng sông Cửu Long.

Bộ Nông nghiệp và Môi trường chủ trì giải quyết các khó khăn về nguồn vật liệu cho các dự án trong danh mục dự án thuộc Ban Chỉ đạo do Bộ Quốc phòng làm cơ quan chủ quản, hoàn thành trong tháng 10/2025.

Phối cảnh đường Vành đai 3 - TP. Hồ Chí Minh. Ảnh minh họa.

Thủ tướng giao Bộ Xây dựng, các địa phương, cơ quan chủ quản các dự án đang triển khai thi công rà soát, cập nhật lại tiến độ triển khai để chỉ đạo các chủ đầu tư, các nhà thầu bổ sung nhân lực, thiết bị, tăng mũi thi công, tổ chức thi công 3 ca, 4 kíp đẩy nhanh tiến độ bảo đảm hoàn thành đúng yêu cầu, đặc biệt đối với các dự án có kế hoạch hoàn thành năm 2025.

TP. Hồ Chí Minh cần nêu cao vai trò đi đầu trong xây dựng kết cấu hạ tầng, tập trung trong chỉ đạo, điều hành để quyết tâm hoàn thành dự án Vành đai 3 trong năm 2025; đẩy nhanh tiến độ triển khai dự án TP. Hồ Chí Minh - Thủ Dầu Một - Chơn Thành.