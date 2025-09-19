Giá vàng hôm nay (19/9): Tiếp tục giảm sâu

Sáng nay, giá vàng thế giới giảm tới 1,25% trong 24 giờ. Trong nước, vàng miếng và vàng nhẫn đồng loạt giảm từ 300.000 đến 800.000 nghìn đồng/lượng.

Diễn biến giá vàng thế giới trong 24 giờ qua

Tại thời điểm 05:44:16 sáng 19/09, giá vàng giao ngay trên Kitco giao dịch tại mốc 3.642,43 USD/oune, giảm 46,09 USD/oune, tương đương với mức giảm 1,25% trong 24 giờ qua.

Quy đổi theo tỷ giá hiện hành tại Vietcombank, giá vàng thế giới tương đương khoảng 114,991 triệu đồng/lượng (chưa tính thuế, phí).

Quy đổi theo tỷ giá USD trên thị trường tự do (26.375 VND/USD), vàng thế giới có giá khoảng 115,7 triệu đồng/lượng (chưa tính thuế, phí).

Thị trường trong nước

Tại thời đểm 05:30 sáng 19/9, các thương hiệu SJC, DOJI, PNJ, Bảo Tín Minh Châu đồng loạt niêm yết giá vàng miếng ở ngưỡng 130 - 132 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 300 nghìn đồng/lượng ở cả hai chiều so với sáng 18/9.

Phú Quý SJC thu mua vàng miếng ở mức 129 triệu đồng/lượng (giảm 800 nghìn đồng/lượng) và bán ra 131,7 triệu đồng/lượng (giảm 600 nghìn đồng/lượng).

Với mốc giá trên, vàng miếng SJC đang cao hơn giá vàng thế giới khoảng 16 triệu đồng/lượng.

Đối với vàng nhẫn, hiện các thương hiệu đồng loạt được điều chỉnh giảm so với phiên giao dịch sáng 18/9.

Cụ thể, SJC niêm yết giá vàng nhẫn ở ngưỡng 126,3 - 129 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 300 nghìn đồng/lượng ở cả hai chiều.

Vàng nhẫn thương hiệu DOJI và PNJ cùng giảm 500 nghìn đồng/lượng ở cả hai chiều, hiện giao dịch ở mức 126,3 - 129,3 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Bảo Tín Minh Châu giảm 600 nghìn đồng/lượng ở cả hai chiều, hiện giao dịch vàng nhẫn ở ngưỡng 127 - 130 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Vàng nhẫn thương hiệu Phú Quý giảm 600 nghìn đồng/lượng ở cả hai chiều, hiện niêm yết ở mức 126,2 - 129,2 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra)./.