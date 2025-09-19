Ngày 19/9: Giá xăng dầu trong nước đồng loạt tăng, thế giới giảm

Giá bán lẻ xăng dầu trong nước hôm nay (19/9) được áp dụng theo phiên điều chỉnh từ 15h ngày 18/9 của Liên Bộ Tài chính - Bộ Công thương. Cụ thể, xăng E5RON92 tăng 230 đồng/lít; xăng RON95-III tăng 208 đồng/lít. Trong khi đó, giá dầu diesel tăng 62 đồng/lít; dầu hỏa tăng 176 đồng/lít; dầu mazut tăng 40 đồng/kg.

Giá xăng RON95-III hôm nay ở mức 20.608 đồng/lít. Ảnh tư liệu

Giá xăng dầu trong nước sáng hôm nay, ngày 19/9, được Liên Bộ Công thương - Tài chính điều hành giá bán lẻ xăng dầu trong kỳ điều chỉnh từ 15h ngày 18/9.

Cụ thể, giá xăng E5RON 92 tăng 230 đồng/lít, giá bán ra 19.986 đồng/lít; giá xăng RON95 III tăng 208 đồng/lít, giá bán 20.608 đồng/lít. Tương tự, giá dầu diesel tăng 62 đồng/lít, giá bán 18.705 đồng/lít; giá dầu hỏa tăng 176 đồng/lít, giá bán ra 18.544 đồng/lít; giá dầu mazut tăng 40 đồng/kg, giá bán ra 15.130 đồng/kg.

Cũng trong kỳ điều hành này, Liên Bộ Công thương - Tài chính không trích lập, không chi sử dụng Quỹ Bình ổn giá xăng dầu đối với các mặt hàng xăng E5RON92, xăng RON95, dầu diesel, dầu hỏa, dầu mazut.

Tính từ đầu năm đến nay, giá xăng trong nước đã qua 37 phiên điều chỉnh, trong đó 13 phiên giảm, 17 phiên tăng và 7 phiên trái chiều.

Giá dầu tiếp tục giảm

Ghi nhận trên Oilprice lúc 4h30 ngày 19/9/2025 (theo giờ Việt Nam), giá dầu Brent ở mốc 67,94 USD/thùng, giảm 0,07% (tương đương giảm 0,05 USD/thùng). Tương tự, giá dầu WTI ở mốc 64,01 USD/thùng, giảm 0,06% (tương đương giảm 0,04 USD/thùng).

Nguồn tin từ Reuters cho biết, Fed đã cắt giảm lãi suất chính sách thêm 0,25 điểm phần trăm và cho biết sẽ tiếp tục hạ chi phí vay trong phần còn lại của năm nhằm ứng phó với những dấu hiệu suy yếu của thị trường lao động.

Thông thường, lãi suất thấp hơn giúp thúc đẩy nhu cầu dầu và đẩy giá đi lên. Bộ trưởng Dầu mỏ Kuwait, ông Tariq Al-Roumi, dự báo nhu cầu dầu sẽ tăng sau đợt cắt giảm này, đặc biệt từ các thị trường châu Á.

Tại Qatar, doanh nghiệp nhà nước QatarEnergy đã nâng giá bán dầu thô al-Shaheen giao tháng 11 lên mức cao nhất trong tám tháng.

Tồn kho dầu thô Mỹ giảm mạnh trong tuần trước do nhập khẩu ròng chạm mức thấp kỷ lục và xuất khẩu tăng lên mức cao gần hai năm, theo Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ (EIA). Tuy nhiên, tồn kho sản phẩm chưng cất lại tăng tới 4 triệu thùng, cao gấp bốn lần dự báo, làm dấy lên lo ngại về nhu cầu tại quốc gia tiêu thụ dầu lớn nhất thế giới.

Tại Nga, Bộ Tài chính công bố biện pháp mới nhằm bảo vệ ngân sách trước biến động giá dầu và các lệnh trừng phạt phương Tây. Ukraine cho biết đã dùng máy bay không người lái tấn công một tổ hợp lọc hóa dầu lớn và một nhà máy lọc dầu ở Nga, nằm trong chiến dịch gia tăng nhằm làm gián đoạn ngành năng lượng Moscow./.