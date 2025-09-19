Ngày 19/9: Giá bạc Phú Quý ngược chiều tăng

Giá bạc thế giới tiếp tục suy giảm phiên giao dịch sáng nay. Trong nước, các thương hiệu đồng loạt điều chỉnh giảm theo. Riêng giá bạc Phú Quý tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý (Hà Nội) ngược chiều tăng.

Sáng 19/9, giá bạc giao ngay giao dịch tại mốc 41,759 USD/oune

Cụ thể, tại thời điểm 05:30 sáng 19/9, Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý (Hà Nội), niêm yết giá bạc Phú Quý ở mức 1.602.000 đồng/lượng (mua vào) và 1.652.000 đồng/lượng (bán ra), tăng 7.000 đồng/lượng ở chiều mua vào và 8.000 đồng/lượng ở chiều bán ra so với phiên sáng 18/9.

Cũng tại Hà Nội, khảo sát tại các địa điểm khác, giá bạc hiện được niêm yết ở mức 1.329.000 đồng/lượng (mua vào) và 1.363.000 đồng/lượng (bán ra), giảm 8.000 đồng/lượng cả ở chiều mua vào và bán ra so với phiên sáng 18/9.

Tại TP. Hồ Chí Minh, giá bạc hiện niêm yết ở mức 1.331.000 đồng/lượng (mua vào) và 1.469.000 đồng/lượng (bán ra), giảm 8.000 đồng/lượng ở chiều mua vào và 9.000 đồng/lượng ở chiều bán ra so với phiên 18/9.

Thông tin mới nhất về giá bạc tại Nội và TP. Hồ Chí Minh ngày 19/9/2025

Loại bạc Đơn vị TP. Hà Nội TP. Hồ Chí Minh Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra Bạc 99.9 1 lượng 1.329.000 1.363.000 1.331.000 1.369.000 1 kg 35.448.000 36.346.000 35.500.000 36.497.000 Bạc 99.99 1 lượng 1.337.000 1.371.000 1.339.000 1.377.000 1 kg 35.654.000 36.558.000 35.696.000 36.709.000

Cập nhật bảng giá bạc mới nhất tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý ngày 19/9/2025:

Loại bạc Đơn vị VND Mua vào Bán ra Bạc miếng, Bạc thỏi Phú Quý 999 1 lượng 1.602.000 1.652.000 Bạc thỏi Phú Quý 999 1 kg 42.719.893 44.053.223

Trên thị trường thế giới, theo giabac.net, tại thời điểm 06:11:14 sáng 19/9, giá bạc giao ngay giao dịch tại mốc 41,759 USD/oune, giảm 0,015 USD/oune so với phiên giao dịch sáng 18/9.

Giá bạc thế giới hiện đang ở mức 1.103.000 đồng/oune ở chiều mua vào và 1.108.000 đồng/oune ở chiều bán ra.

Cập nhật mới nhất về giá bạc thế giới tại thời điểm 06:11:14 sáng 19/9/2025

Giá bạc giảm sâu khi thị trường phản ứng với quyết định hạ lãi suất 0,25 điểm phần trăm của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED), tín hiệu khởi đầu cho chu kỳ nới lỏng mới, sau khi dữ liệu kinh tế Mỹ cho thấy thị trường lao động nguội dần và lạm phát hạ nhiệt.

Không chỉ FED, Ngân hàng Trung ương Canada và Trung Quốc cũng được dự báo sẽ sớm nới lỏng chính sách, trong khi Nhật Bản và Anh nhiều khả năng giữ nguyên lãi suất. Bối cảnh này khiến dòng tiền trên thị trường tài chính toàn cầu dịch chuyển mạnh, tác động trực tiếp đến nhóm kim loại quý.

Tuy nhiên về dài hạn, chuyên gia Peter Krauth (SilverStockInvestor) nhận định, giá bạc vẫn sẽ được thúc đẩy nhờ tình trạng thiếu nguồn cung./.