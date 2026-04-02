GELEX kiện toàn nhân sự cấp cao, sẵn sàng cho chu kỳ phát triển mới

11:41 | 02/04/2026
(TBTCO) - Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên diễn ra sáng 1/4, Công ty cổ phần Tập đoàn GELEX (mã Ck: GEX) đã thông qua việc bầu Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2026 - 2031, đánh dấu bước chuyển quan trọng trong lộ trình hoàn thiện cấu trúc quản trị và chuẩn bị cho giai đoạn tăng trưởng tiếp theo.
Ngay sau đó, tại phiên họp đầu tiên, Hội đồng quản trị (HĐQT) đã thống nhất bầu ông Nguyễn Văn Tuấn giữ cương vị Chủ tịch HĐQT; ông Lê Bá Thọ và ông Lương Thanh Tùng giữ chức Phó Chủ tịch HĐQT; ông Đậu Minh Lâm -Thành viên HĐQT độc lập, Chủ tịch Ủy ban Kiểm toán; bà Nguyễn Thị Minh Giang - Thành viên Hội đồng quản trị độc lập.

Hội đồng quản trị GELEX nhiệm kỳ mới 2026 - 2031.

HĐQT đã xây dựng được một đội ngũ nhân sự và chuyên môn kinh nghiệm gắn bó và am hiểu doanh nghiệp đa dạng chuyên môn và chung một tầm nhìn để sẵn sàng đưa doanh nghiệp sang 1 giai đoạn bứt phá mới.

Trong đó, việc ông Nguyễn Văn Tuấn được bầu làm Chủ tịch HĐQT được kỳ vọng sẽ tạo sự gắn kết chặt chẽ giữa tư duy chiến lược dài hạn và năng lực tổ chức thực thi trong toàn hệ thống.

Cũng trong chiều cùng ngày, GELEX công bố quyết định bổ nhiệm ông Lê Tuấn Anh giữ chức Tổng Giám đốc Tập đoàn. Là lãnh đạo trẻ trưởng thành từ nội bộ, ông Lê Tuấn Anh đã trực tiếp tham gia và dẫn dắt nhiều dự án quan trọng, đặc biệt trong lĩnh vực đầu tư và hợp tác quốc tế, đóng góp vào quá trình mở rộng và nâng tầm hệ sinh thái của GELEX.

Việc kiện toàn đồng thời hai vị trí chủ chốt, Chủ tịch HĐQT và Tổng Giám đốc – không chỉ mang ý nghĩa về nhân sự, mà còn phản ánh bước chuyển trong mô hình quản trị của Tập đoàn theo hướng tinh gọn, hiệu quả hơn.

Sự chuyển giao này cũng gắn với định hướng chuyển đổi mô hình quản trị tinh gọn 2 cấp tại GELEX. Với sự điều hành trực tiếp của Tổng Giám đốc tới các Giám đốc Ban sẽ giúp tăng cường hiệu quả vận hành, rút ngắn quá trình ra quyết định, đồng thời phát huy năng lực của đội ngũ.

Hiện nay, GELEX đang được dẫn dắt bởi đội ngũ lãnh đạo trẻ, năng động, có tư duy đổi mới và trách nhiệm. Trong chiến lược phát triển của mình, doanh nghiệp nhất quán đề cao vai trò của con người như một yếu tố trung tâm của quá trình thực thi chiến lược./.

Hải Băng
Áp lực lãi suất gia tăng: Linh hoạt điều hành phát hành trái phiếu chính phủ

Áp lực lãi suất gia tăng: Linh hoạt điều hành phát hành trái phiếu chính phủ

(TBTCO) - Tháng 3/2026, trong bối cảnh tình hình kinh tế thế giới và trong nước xuất hiện nhiều yếu tố bất lợi, Kho bạc Nhà nước đã chủ động, tích cực triển khai công tác huy động vốn thông qua phát hành trái phiếu chính phủ, góp phần bảo đảm nguồn lực cho ngân sách nhà nước phục vụ mục tiêu tăng trưởng kinh tế.
Thị trường chứng khoán gia tăng chiều sâu trong tiến trình nâng hạng

Thị trường chứng khoán gia tăng chiều sâu trong tiến trình nâng hạng

(TBTCO) - Kỳ vọng nâng hạng cùng với các cải cách về giao dịch, công bố thông tin và gia tăng nguồn cung qua IPO đang góp phần nâng cao chiều sâu và sức hấp dẫn của thị trường chứng khoán trong trung và dài hạn.
Chứng khoán tuần mới (6/4 - 10/4): Thị trường có thể "zích zắc" đi lên, cẩn trọng rủi ro địa chính trị

Chứng khoán tuần mới (6/4 - 10/4): Thị trường có thể “zích zắc” đi lên, cẩn trọng rủi ro địa chính trị

Sau hai tuần hồi phục, chỉ số được kỳ vọng sẽ tiếp tục vận động theo xu hướng “zích zắc” đi lên. Tuy nhiên, rủi ro cuộc chiến tại Trung Đông leo thang có thể tiếp tục tác động tiêu cực đến thị trường tài chính toàn cầu.
Sàn chứng khoán thêm tân binh từ các thương vụ IPO tiềm năng

Sàn chứng khoán thêm tân binh từ các thương vụ IPO tiềm năng

(TBTCO) - Thị trường chứng khoán Việt Nam kỳ vọng đón thêm "tân binh", nhất là khi nhiều cơ chế chính sách thúc đẩy doanh nghiệp mới lên sàn.
Hạ tầng định giá trở thành điểm nghẽn của thị trường trái phiếu

Hạ tầng định giá trở thành điểm nghẽn của thị trường trái phiếu

(TBTCO) - Thị trường trái phiếu doanh nghiệp tăng nhanh về quy mô nhưng thiếu nền tảng định giá chuẩn, dữ liệu còn phân mảnh và thiếu các chuẩn tham chiếu thống nhất.
TPBank đặt mục tiêu lợi nhuận 10.300 tỷ đồng, tăng 12%, muốn lập ngân hàng thành viên tại VIFC

TPBank đặt mục tiêu lợi nhuận 10.300 tỷ đồng, tăng 12%, muốn lập ngân hàng thành viên tại VIFC

(TBTCO) - Mục tiêu lợi nhuận 10.300 tỷ đồng năm 2026, tăng 12% của TPBank không chỉ là bài toán tăng trưởng. Điều đáng chú ý nằm ở cách ngân hàng đang xây dựng động lực phía sau con số đó.
Ủy ban Chứng khoán Nhà nước tăng cường đào tạo phòng chống rửa tiền trên thị trường tài sản mã hóa

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước tăng cường đào tạo phòng chống rửa tiền trên thị trường tài sản mã hóa

(TBTCO) - Ngày 3/4/2026, tại Hà Nội, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) phối hợp với Công ty Tether và Công ty VerifyVASP tổ chức chương trình đào tạo về tuân thủ phòng chống rửa tiền toàn diện trên thị trường tài sản mã hóa.
Cổ phiếu Vinhomes nối dài đà tăng bất chấp áp lực bán lớn từ khối ngoại

Cổ phiếu Vinhomes nối dài đà tăng bất chấp áp lực bán lớn từ khối ngoại

(TBTCO) - Dù khối ngoại bán ròng với giá trị lớn nhiều phiên gần đây, thông tin tích cực cùng lực cầu khối nội nâng đỡ, giúp cổ phiếu VHM tăng mạnh trong những phiên giao dịch đầu tháng 4.
