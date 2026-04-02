GELEX kiện toàn nhân sự cấp cao, sẵn sàng cho chu kỳ phát triển mới

Ngay sau đó, tại phiên họp đầu tiên, Hội đồng quản trị (HĐQT) đã thống nhất bầu ông Nguyễn Văn Tuấn giữ cương vị Chủ tịch HĐQT; ông Lê Bá Thọ và ông Lương Thanh Tùng giữ chức Phó Chủ tịch HĐQT; ông Đậu Minh Lâm -Thành viên HĐQT độc lập, Chủ tịch Ủy ban Kiểm toán; bà Nguyễn Thị Minh Giang - Thành viên Hội đồng quản trị độc lập.

Hội đồng quản trị GELEX nhiệm kỳ mới 2026 - 2031.

HĐQT đã xây dựng được một đội ngũ nhân sự và chuyên môn kinh nghiệm gắn bó và am hiểu doanh nghiệp đa dạng chuyên môn và chung một tầm nhìn để sẵn sàng đưa doanh nghiệp sang 1 giai đoạn bứt phá mới.

Trong đó, việc ông Nguyễn Văn Tuấn được bầu làm Chủ tịch HĐQT được kỳ vọng sẽ tạo sự gắn kết chặt chẽ giữa tư duy chiến lược dài hạn và năng lực tổ chức thực thi trong toàn hệ thống.

Cũng trong chiều cùng ngày, GELEX công bố quyết định bổ nhiệm ông Lê Tuấn Anh giữ chức Tổng Giám đốc Tập đoàn. Là lãnh đạo trẻ trưởng thành từ nội bộ, ông Lê Tuấn Anh đã trực tiếp tham gia và dẫn dắt nhiều dự án quan trọng, đặc biệt trong lĩnh vực đầu tư và hợp tác quốc tế, đóng góp vào quá trình mở rộng và nâng tầm hệ sinh thái của GELEX.

Việc kiện toàn đồng thời hai vị trí chủ chốt, Chủ tịch HĐQT và Tổng Giám đốc – không chỉ mang ý nghĩa về nhân sự, mà còn phản ánh bước chuyển trong mô hình quản trị của Tập đoàn theo hướng tinh gọn, hiệu quả hơn.

Sự chuyển giao này cũng gắn với định hướng chuyển đổi mô hình quản trị tinh gọn 2 cấp tại GELEX. Với sự điều hành trực tiếp của Tổng Giám đốc tới các Giám đốc Ban sẽ giúp tăng cường hiệu quả vận hành, rút ngắn quá trình ra quyết định, đồng thời phát huy năng lực của đội ngũ.

Hiện nay, GELEX đang được dẫn dắt bởi đội ngũ lãnh đạo trẻ, năng động, có tư duy đổi mới và trách nhiệm. Trong chiến lược phát triển của mình, doanh nghiệp nhất quán đề cao vai trò của con người như một yếu tố trung tâm của quá trình thực thi chiến lược./.