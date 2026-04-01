Đại hội cổ đông GELEX 2026: Sẵn sàng cho một chu kỳ tăng trưởng mới

17:10 | 01/04/2026
(TBTCO) - Ngày 1/4/2026, Công ty CP Tập đoàn GELEX tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên, khép lại nhiệm kỳ Hội đồng quản trị (HĐQT) 2021 - 2026, giai đoạn được xem là bản lề kiến tạo nền tảng vững chắc nhất trong hơn ba thập kỷ phát triển của doanh nghiệp. Những kết quả đạt được không chỉ phản ánh một chu kỳ tăng trưởng ấn tượng, mà còn định hình rõ nét vị thế và tầm vóc mới của GELEX trên bản đồ doanh nghiệp Việt Nam.
Toàn cảnh ĐHĐCĐ thường niên 2026 của GELEX diễn ra sáng 1/4.

5 năm kiến tạo nền tảng

Hiếm có doanh nghiệp nào trong nước thực hiện chuyển dịch mô hình thành công và rõ nét như GELEX trong giai đoạn vừa qua. Từ một doanh nghiệp sản xuất thiết bị điện, GELEX từng bước tái cấu trúc, mở rộng danh mục và định hình mô hình tập đoàn đầu tư đa ngành với các trụ cột kinh doanh ngày càng rõ ràng.

Năm 2025, năm cuối nhiệm kỳ HĐQT, GELEX đánh dấu bước bứt phá khi doanh thu đạt 39.513 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 4.621 tỷ đồng (cao nhất lịch sử), tổng tài sản 73.593 tỷ đồng.

Giai đoạn 2021–2026, doanh thu tăng trưởng bình quân 8,4%/năm, trong khi lợi nhuận và EBITDA lần lượt tăng 22,5% và 17,8%/năm, cho thấy hiệu quả vận hành được cải thiện rõ rệt. Tổng tài sản duy trì đà tăng ổn định, các chỉ số tài chính được kiểm soát an toàn. Đáng chú ý, vốn hóa thị trường tăng hơn 3 lần, phản ánh sự nâng tầm nội lực và niềm tin của nhà đầu tư vào triển vọng dài hạn.

Năm 2026: Mục tiêu tăng trưởng doanh thu 2 chữ số, duy trì mức cổ tức 10%

Bước sang năm 2026, GELEX đặt mục tiêu doanh thu thuần hợp nhất đạt 44.712 tỷ đồng, tăng 13,2% so với thực hiện năm trước, tiếp tục duy trì đà tăng trưởng hai chữ số ở các lĩnh vực cốt lõi.

Ở chiều lợi nhuận, kế hoạch trước thuế dự kiến đạt 3.615 tỷ đồng, giảm 21,8% so với năm 2025. GELEX tiếp tục định hình chiến lược phát triển với 4 trụ cột: công nghiệp công nghệ cao, bất động sản, hạ tầng và tài chính – những lĩnh vực được đánh giá có dư địa tăng trưởng dài hạn gắn với chu kỳ phát triển của nền kinh tế.

Ông Nguyễn Văn Tuấn – Tổng Giám đốc Tập đoàn GELEX.

Chia sẻ về nội dung đáng chú ý liên quan lĩnh vực bất động sản, ông Nguyễn Văn Tuấn – Tổng Giám đốc GELEX cho biết, tập đoàn nhận thấy cơ hội rõ nét hơn khi môi trường chính sách dần thông thoáng. Ông khẳng định, GELEX sẽ có những bước đi rất chắc chắc trong lĩnh vực này.

Với nền tảng tài chính lành mạnh và hệ sinh thái thương hiệu sẵn có trên toàn quốc, GELEX xác định chỉ tham gia các dự án có pháp lý rõ ràng, đồng thời phân tích kỹ nhu cầu khách hàng và đặc điểm từng phân khúc tại mỗi khu vực.

Đối với bài toán vốn, doanh nghiệp cho biết có nhiều kênh huy động vốn và sẽ tìm kiếm dòng tiền để tài trợ cho các hoạt động đầu tư.

Lãnh đạo GELEX nhấn mạnh, doanh nghiệp luôn hướng tới chuẩn mực minh bạnh, hiệu quả, bền vững, đồng thời giữ bảng cân đối tài chính chuẩn mực, ở mức tốt nhất, chú trọng xây dựng nền tảng, văn hóa con người...

ANMaison, một dự án bất động sản do các đơn vị thuộc GELEX hợp tác triển khai.

Tại Đại hội, cổ đông thông qua phương án chi trả cổ tức năm 2025 ở mức 33%, gồm 25% bằng cổ phiếu và 8% tiền mặt. Trước đó, gần 722 tỷ đồng cổ tức tiền mặt đã được tạm ứng cho cổ đông từ tháng 9/2025.

Đồng thời, cổ đông cũng chấp thuận kế hoạch phát hành cổ phiếu tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu với tỷ lệ 20%. Sau phát hành, vốn điều lệ dự kiến tăng từ 9.023 tỷ đồng lên 13.084 tỷ đồng, tạo dư địa cho các thương vụ đầu tư quy mô lớn hơn trong giai đoạn tới.

Đáng chú ý, doanh nghiệp tiếp tục duy trì cam kết cổ tức 10% cho năm 2026, thể hiện định hướng cân bằng giữa tăng trưởng và lợi ích cổ đông.

HĐQT nhiệm kỳ mới: Chuẩn hóa quản trị, hướng tới chuẩn mực quốc tế

Đại hội cũng bầu ra HĐQT nhiệm kỳ 2026 - 2031 gồm 5 thành viên: ông Nguyễn Văn Tuấn, ông Lê Bá Thọ, ông Đậu Minh Lâm, ông Lương Thanh Tùng và bà Nguyễn Thị Minh Giang.

Đây là đội ngũ hội tụ kinh nghiệm quản trị, tầm nhìn chiến lược và sự am hiểu sâu sắc về doanh nghiệp. Nhiệm kỳ mới được kỳ vọng sẽ tiếp tục nâng cấp hệ thống quản trị theo thông lệ quốc tế, tăng cường tính minh bạch và hiệu quả, qua đó tạo nền tảng vững chắc cho các bước phát triển tiếp theo.

HĐQT GELEX tặng hoa tri ân ông Nguyễn Trọng Hiền, Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2021 - 2026 vì những đóng góp quan trọng cho sự phát triển của GELEX.

Một điểm nhấn đáng chú ý khác là việc thông qua chủ trương chuyển trụ sở về tòa nhà 27 - 29 Lý Thái Tổ (Hoàn Kiếm). Đây được xem là bước tái định vị hình ảnh doanh nghiệp sau hơn một thập kỷ gắn bó với trụ sở cũ, đồng thời phản ánh hành trình chuyển mình từ một doanh nghiệp sản xuất công nghiệp sang tập đoàn đầu tư đa ngành.

Trong bối cảnh kinh tế vĩ mô và thị trường tài chính còn nhiều biến động, GELEX bước vào năm 2026 với quy mô lớn hơn, cấu trúc tài chính - quản trị bài bản hơn và chiến lược phát triển rõ ràng hơn.

ĐHĐCĐ 2026 vì vậy không chỉ là một kỳ họp thường niên, mà là dấu mốc chuyển giao giữa hai chu kỳ phát triển: từ giai đoạn “kiến tạo nền tảng” sang giai đoạn “tăng tốc và bứt phá”.

Với những gì đã tích lũy trong 5 năm qua, GELEX đang đứng trước cơ hội hiện thực hóa tầm nhìn đến năm 2030 – trở thành Tập đoàn Đầu tư hàng đầu Việt Nam, biểu tượng cho tăng trưởng, hiệu quả và phát triển bền vững.

Với sự đồng thuận và nhất trí cao, Đại hội đã thông qua toàn bộ các báo cáo, tờ trình cùng nhiều nội dung quan trọng khác./.

Hải Băng
