Hạ tầng GELEX công bố hoàn tất khoản vay hợp vốn 200 triệu USD với HSBC

Đây là dấu mốc quan trọng trong chiến lược đa dạng hóa nguồn vốn của Hạ tầng GELEX, đồng thời khẳng định niềm tin của cộng đồng tài chính toàn cầu đối với năng lực quản trị, nền tảng tài chính và định hướng phát triển dài hạn của doanh nghiệp.

Lễ công bố có sự tham dự của lãnh đạo GELEX, Hạ tầng GELEX, HSBC cùng đại diện các ngân hàng quốc tế. Ảnh: GL.

Vay hợp vốn là hình thức nhiều tổ chức tín dụng cùng tham gia cấp tín dụng cho một khách hàng trong cùng một khoản vay. Đối với các doanh nghiệp, việc tiếp cận nguồn vốn hợp vốn quốc tế thường đi kèm với những yêu cầu khắt khe về năng lực tài chính, hệ thống quản trị rủi ro, chuẩn mực minh bạch thông tin cũng như chiến lược phát triển dài hạn.

Đáng chú ý, khoản vay ghi nhận mức đăng ký vượt gấp hai lần kỳ vọng, với sự tham gia của 19 tổ chức tài chính. Việc hoàn tất trong bối cảnh thị trường biến động và quỹ thời gian hạn chế tiếp tục khẳng định sức hấp dẫn của doanh nghiệp hàng đầu Việt Nam trong việc đa dạng hóa nguồn vốn và tiếp cận thị trường tài chính quốc tế.

Ông Tim Evans - Tổng Giám đốc kiêm Giám đốc Khối Khách hàng Doanh nghiệp và Định chế Tài chính, HSBC Việt Nam phát biểu tại lễ công bố. Ảnh: GL.

Ông Tim Evans - Tổng Giám đốc kiêm Giám đốc Khối Khách hàng Doanh nghiệp và Định chế Tài chính, HSBC Việt Nam gửi lời chúc mừng Hạ tầng GELEX đã hoàn tất khoản vay hợp vốn kỳ hạn 5 năm trị giá 200 triệu USD.

“Cột mốc này khẳng định năng lực của HSBC trong huy động vốn quốc tế và triển khai thực hiện hiệu quả trong bối cảnh thị trường nhiều biến động và yêu cầu triển khai trong thời gian gấp rút. HSBC Việt Nam tự hào đồng hành cùng Hạ tầng GELEX trong các kế hoạch đầu tư trung hạn, đồng thời góp phần thúc đẩy sự phát triển của các doanh nghiệp Việt Nam trong việc tiếp cận nguồn vốn hợp vốn quốc tế, nhằm tài trợ cho tăng trưởng bền vững và dài hạn” - ông Tim Evans cho biết.

Ông Lê Tuấn Anh - Chủ tịch HĐQT CTCP Hạ tầng GELEX phát biểu tại lễ công bố. Ảnh: GL.

Theo ông Lê Tuấn Anh - Chủ tịch HĐQT CTCP Hạ tầng GELEX, việc các ngân hàng lớn trên thế giới tham gia khoản vay hợp vốn lần này mang lại nguồn lực tài chính để doanh nghiệp hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng dài hạn, hiệu quả và bền vững.

Ông Lê Tuấn Anh nhấn mạnh, trong chiến lược phát triển của GELEX, các mối quan hệ hợp tác tài chính luôn được xây dựng trên nền tảng minh bạch, kỷ luật tài chính và tầm nhìn dài hạn. “Khi những giá trị này được chia sẻ giữa các đối tác, sự hợp tác sẽ không chỉ dừng lại ở một giao dịch tài chính, mà trở thành nền tảng cho những mối quan hệ bền vững và cơ hội phát triển lâu dài” - ông Lê Tuấn Anh khẳng định.

Lãnh đạo Hạ tầng GELEX đồng thời bày tỏ sự trân trọng đối với vai trò của HSBC trong việc thu xếp và đồng hành cùng doanh nghiệp trong giao dịch này. Với kinh nghiệm toàn cầu, HSBC đã góp phần kết nối GELEX với cộng đồng tài chính quốc tế, qua đó mở ra các kênh tiếp cận nguồn vốn đa dạng phục vụ những dự án hạ tầng trong tương lai.

Trước đó, năm 2025, GELEX đã công bố hoàn tất giao dịch bảo lãnh khoản vay trị giá 79 triệu USD được bảo lãnh bởi Cơ quan Tín dụng Xuất khẩu của chính phủ Ý (Italy’s Export Credit Agency - ECA).

Chuỗi giao dịch tài chính quốc tế liên tiếp được triển khai là kết quả của định hướng chiến lược của Tập đoàn GELEX trong việc đa dạng hóa nguồn vốn, nâng cao năng lực tài chính và tạo dư địa cho các dự án quy mô lớn.

Trong bối cảnh thị trường vốn ngày càng đề cao chất lượng dòng tiền và kỷ luật tài chính, việc GELEX liên tục tiếp cận thành công các nguồn vốn quốc tế cho thấy một hướng đi rõ ràng: tăng trưởng không chỉ đến từ quy mô hay tốc độ, mà được xây dựng trên nền tảng tài chính vững chắc, quản trị chuẩn mực và khả năng tạo ra giá trị bền vững trong dài hạn.

Thông qua các hợp tác quy mô lớn với các đối tác quốc tế, GELEX đang từng bước củng cố vị thế của một doanh nghiệp Việt Nam có năng lực hội nhập sâu rộng, có khả năng kết nối nguồn lực toàn cầu để phục vụ cho các mục tiêu phát triển dài hạn của doanh nghiệp và đóng góp vào sự phát triển của nền kinh tế./.