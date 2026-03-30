Bất động sản

Hạ tầng GELEX công bố hoàn tất khoản vay hợp vốn 200 triệu USD với HSBC

14:36 | 30/03/2026
(TBTCO) - Ngày 27/3/2026, Công ty cổ phần Hạ tầng GELEX chính thức công bố hoàn tất khoản vay hợp vốn trị giá 200 triệu USD do Ngân hàng HSBC thu xếp, với sự tham gia của các ngân hàng quốc tế.
Hạ tầng Gelex dự kiến niêm yết cổ phiếu trên HoSE vào khoảng tháng 2/2026 GELEX lãi trước thuế 4.636 tỷ đồng năm 2025, cao nhất lịch sử hoạt động Cổ phiếu Hạ tầng Gelex (GEL) tăng kịch trần ngày chào sàn

Đây là dấu mốc quan trọng trong chiến lược đa dạng hóa nguồn vốn của Hạ tầng GELEX, đồng thời khẳng định niềm tin của cộng đồng tài chính toàn cầu đối với năng lực quản trị, nền tảng tài chính và định hướng phát triển dài hạn của doanh nghiệp.

Lễ công bố có sự tham dự của lãnh đạo GELEX, Hạ tầng GELEX, HSBC cùng đại diện các ngân hàng quốc tế. Ảnh: GL.

Vay hợp vốn là hình thức nhiều tổ chức tín dụng cùng tham gia cấp tín dụng cho một khách hàng trong cùng một khoản vay. Đối với các doanh nghiệp, việc tiếp cận nguồn vốn hợp vốn quốc tế thường đi kèm với những yêu cầu khắt khe về năng lực tài chính, hệ thống quản trị rủi ro, chuẩn mực minh bạch thông tin cũng như chiến lược phát triển dài hạn.

Đáng chú ý, khoản vay ghi nhận mức đăng ký vượt gấp hai lần kỳ vọng, với sự tham gia của 19 tổ chức tài chính. Việc hoàn tất trong bối cảnh thị trường biến động và quỹ thời gian hạn chế tiếp tục khẳng định sức hấp dẫn của doanh nghiệp hàng đầu Việt Nam trong việc đa dạng hóa nguồn vốn và tiếp cận thị trường tài chính quốc tế.

Ông Tim Evans - Tổng Giám đốc kiêm Giám đốc Khối Khách hàng Doanh nghiệp và Định chế Tài chính, HSBC Việt Nam phát biểu tại lễ công bố. Ảnh: GL.

Ông Tim Evans - Tổng Giám đốc kiêm Giám đốc Khối Khách hàng Doanh nghiệp và Định chế Tài chính, HSBC Việt Nam gửi lời chúc mừng Hạ tầng GELEX đã hoàn tất khoản vay hợp vốn kỳ hạn 5 năm trị giá 200 triệu USD.

“Cột mốc này khẳng định năng lực của HSBC trong huy động vốn quốc tế và triển khai thực hiện hiệu quả trong bối cảnh thị trường nhiều biến động và yêu cầu triển khai trong thời gian gấp rút. HSBC Việt Nam tự hào đồng hành cùng Hạ tầng GELEX trong các kế hoạch đầu tư trung hạn, đồng thời góp phần thúc đẩy sự phát triển của các doanh nghiệp Việt Nam trong việc tiếp cận nguồn vốn hợp vốn quốc tế, nhằm tài trợ cho tăng trưởng bền vững và dài hạn” - ông Tim Evans cho biết.

Ông Lê Tuấn Anh - Chủ tịch HĐQT CTCP Hạ tầng GELEX phát biểu tại lễ công bố. Ảnh: GL.

Theo ông Lê Tuấn Anh - Chủ tịch HĐQT CTCP Hạ tầng GELEX, việc các ngân hàng lớn trên thế giới tham gia khoản vay hợp vốn lần này mang lại nguồn lực tài chính để doanh nghiệp hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng dài hạn, hiệu quả và bền vững.

Ông Lê Tuấn Anh nhấn mạnh, trong chiến lược phát triển của GELEX, các mối quan hệ hợp tác tài chính luôn được xây dựng trên nền tảng minh bạch, kỷ luật tài chính và tầm nhìn dài hạn. “Khi những giá trị này được chia sẻ giữa các đối tác, sự hợp tác sẽ không chỉ dừng lại ở một giao dịch tài chính, mà trở thành nền tảng cho những mối quan hệ bền vững và cơ hội phát triển lâu dài” - ông Lê Tuấn Anh khẳng định.

Lãnh đạo Hạ tầng GELEX đồng thời bày tỏ sự trân trọng đối với vai trò của HSBC trong việc thu xếp và đồng hành cùng doanh nghiệp trong giao dịch này. Với kinh nghiệm toàn cầu, HSBC đã góp phần kết nối GELEX với cộng đồng tài chính quốc tế, qua đó mở ra các kênh tiếp cận nguồn vốn đa dạng phục vụ những dự án hạ tầng trong tương lai.

Trước đó, năm 2025, GELEX đã công bố hoàn tất giao dịch bảo lãnh khoản vay trị giá 79 triệu USD được bảo lãnh bởi Cơ quan Tín dụng Xuất khẩu của chính phủ Ý (Italy’s Export Credit Agency - ECA).

Chuỗi giao dịch tài chính quốc tế liên tiếp được triển khai là kết quả của định hướng chiến lược của Tập đoàn GELEX trong việc đa dạng hóa nguồn vốn, nâng cao năng lực tài chính và tạo dư địa cho các dự án quy mô lớn.

Trong bối cảnh thị trường vốn ngày càng đề cao chất lượng dòng tiền và kỷ luật tài chính, việc GELEX liên tục tiếp cận thành công các nguồn vốn quốc tế cho thấy một hướng đi rõ ràng: tăng trưởng không chỉ đến từ quy mô hay tốc độ, mà được xây dựng trên nền tảng tài chính vững chắc, quản trị chuẩn mực và khả năng tạo ra giá trị bền vững trong dài hạn.

Thông qua các hợp tác quy mô lớn với các đối tác quốc tế, GELEX đang từng bước củng cố vị thế của một doanh nghiệp Việt Nam có năng lực hội nhập sâu rộng, có khả năng kết nối nguồn lực toàn cầu để phục vụ cho các mục tiêu phát triển dài hạn của doanh nghiệp và đóng góp vào sự phát triển của nền kinh tế./.

Hải Băng
(TBTCO) - TP. Hồ Chí Minh vừa chính thức thực hiện một bước đi đột phá bằng việc thiết lập "luồng xanh" và "luồng ưu tiên" cho các dự án nhà ở xã hội. Với quy trình mới được rút ngắn và cơ chế hỗ trợ trực tiếp cho nhà đầu tư, thành phố đang kỳ vọng sẽ tạo ra một cuộc "thanh lọc" thủ tục hành chính, khơi thông dòng vốn cho phân khúc này.
(TBTCO) - Ngày 29/3, Công ty cổ phần Phát triển Bất động sản Văn Phú (đơn vị phát triển dự án) và Công ty cổ phần Union Success Việt Nam (chủ đầu tư) đã tổ chức Lễ khởi công Dự án Vlasta Premier - Phú Hội (hạng mục công trình hạ tầng kỹ thuật) tại phường Thuận Hoá, TP. Huế.
(TBTCO) - UBND tỉnh Tây Ninh vừa phê duyệt quy hoạch chi tiết 1/500 Khu đô thị mới Tân Mỹ (Vinhomes Tân Mỹ) quy mô 931 ha, tổng vốn đầu tư hơn 74.000 tỷ đồng. Đây là siêu dự án đô thị gần 81.000 dân, dự kiến hoàn thành vào năm 2030. Dự án này do liên danh Thái Sơn - Đại An (công ty con của Vinhomes) làm chủ đầu tư.
(TBTCO) - Trước áp lực chi phí đầu vào gia tăng và dòng vốn ngày càng thận trọng trong bối cảnh rủi ro vĩ mô và địa chính trị, thị trường bất động sản Việt Nam đang đối mặt nhiều thách thức, đòi hỏi các giải pháp đồng bộ để tháo gỡ.
(TBTCO) - Các chuyên gia nhận định, thị trường bất động sản thương mại vốn đang trong quá trình hồi phục nhạy cảm nhưng lại phải đối mặt với một biến số mới đầy thách thức. Tuy nhiên, thay vì những tác động trực diện, "cơn bão" từ vùng Vịnh đang len lỏi vào thị trường bất động sản thông qua kinh tế vĩ mô và tâm lý nhà đầu tư. Khi lạm phát còn trong tầm kiểm soát, bất động sản thương mại vẫn sẽ là một kênh trú ẩn tài sản thực bởi có khả năng phục hồi tốt.
(TBTCO) - Trong khi chờ hỗ trợ từ các cơ quan quản lý nhà nước, nhiều nhà thầu đã chủ động thay đổi biện pháp tổ chức thi công để giảm thiểu tác động từ biến động giá, nhưng vẫn bảo đảm tiến độ, chất lượng các dự án hạ tầng giao thông trọng điểm.
(TBTCO) - Trước áp lực gia tăng về nhu cầu nhà ở của người lao động tại các khu công nghiệp, khu kinh tế, Quảng Ninh đang triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm phát triển nhà ở xã hội. Từ quy hoạch quỹ đất, hoàn thiện cơ chế chính sách đến kiểm soát giá bán, địa phương này từng bước hiện thực hóa mục tiêu đảm bảo an sinh, ổn định đời sống người dân và thúc đẩy phát triển bền vững.
(TBTCO) - Nguồn cung bất động sản phục hồi nhanh và ngày càng đa dạng đang mở rộng lựa chọn cho người mua, nhưng đồng thời cũng đẩy thị trường vào trạng thái phân hóa rõ nét. Dòng tiền không còn dàn trải mà dịch chuyển có chọn lọc, phản ánh sự thay đổi trong khẩu vị đầu tư và kỳ vọng lợi nhuận.
