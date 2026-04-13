HSBC: Chất lượng tài sản cải thiện, dù lợi nhuận giảm nhẹ

Ngân hàng TNHH MTV HSBC Việt Nam (HSBC Việt Nam) vừa công bố báo cáo tài chính năm 2025. Bức tranh kinh doanh năm vừa qua của HSBC Việt Nam cho thấy, lợi nhuận giảm trong bối cảnh lãi thuần thu hẹp và chi phí gia tăng. Theo đó, thu nhập lãi thuần của ngân hàng giảm 4,7%, xuống 5.949,8 tỷ đồng do chi phí lãi gia tăng rõ rệt (15,8%), trong khi thu nhập lãi giảm gần 3%. Mảng dịch vụ đem lại lãi thuần 853 tỷ đồng, giảm 4,9%.

Trong bối cảnh chất lượng tài sản cải thiện, HSBC Việt Nam đã cắt giảm mạnh chi phí dự phòng rủi ro tín dụng 30,2%, xuống còn 243,1 tỷ đồng, qua đó, góp phần giảm áp lực lên lợi nhuận. Dù vậy, lợi nhuận trước thuế của ngân hàng vẫn giảm 6,9%, còn 4.141,5 tỷ đồng.

Điểm sáng nổi bật đến từ kinh doanh ngoại hối khi lãi thuần đạt 1.316,4 tỷ đồng, tăng mạnh 30,3% (tăng 305,8 tỷ đồng), góp phần bù đắp phần nào sự suy giảm ở các mảng cốt lõi.

Ngược lại, hoạt động mua bán chứng khoán kinh doanh ghi nhận lỗ nhẹ 1,7 tỷ đồng.

Tính chung, tổng thu nhập hoạt động của HSBC Việt Nam năm 2025 chỉ giảm nhẹ 0,2% so với năm 2024, xuống còn 8.373,7 tỷ đồng. Dù vậy, áp lực chi phí tiếp tục là yếu tố chi phối khi chi phí hoạt động tăng 11% lên 3.989,1 tỷ đồng, làm lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh trước dự phòng giảm 8,6% xuống 4.384,7 tỷ đồng.

Về tổng tài sản, quy mô của HSBC Việt Nam đang dần lấy đà tăng trưởng trở lại, với tổng tài sản đạt 140.855,9 tỷ đồng, tăng 3,2% so với năm 2024. Trong đó, chỉ tiêu cho vay khách hàng tính đến cuối năm 2025 đạt 75.412,2 tỷ đồng, tăng 8,3% so với đầu năm, tiếp tục là trụ cột sinh lời. Trong khi đó, tiền gửi khách hàng tại HSBC Việt Nam tăng chậm hơn, chỉ với 3,2%, lên 117.778,5 tỷ đồng.

Tại báo cáo tài chính năm 2025, HSBC Việt Nam cũng tiết lộ một số chỉ tiêu tài chính cơ bản. Theo đó, quy mô tổng tài sản ngân hàng tăng nhẹ 3%, vốn điều lệ giữ nguyên ở mức 7.528 tỷ đồng, tuy nhiên, hệ số an toàn vốn (CAR) giảm từ 18,45% xuống 16,99%.

Chất lượng tài sản cải thiện khi nợ xấu giảm từ 514 tỷ đồng xuống 495 tỷ đồng, tức giảm 3,7%, kéo tỷ lệ nợ xấu/tổng dư nợ giảm từ 0,46% xuống 0,42%, dù vẫn cao hơn mức 0,13% của năm 2022 và mức 0,28% của năm 2023. Tương tự, tỷ lệ nợ quá hạn cũng giảm từ 0,76% xuống 0,69%, cho thấy rủi ro tín dụng được kiểm soát tốt hơn. Đây là điểm tích cực trong bối cảnh lợi nhuận suy giảm.

Về cấu trúc nguồn vốn, tỷ lệ dư nợ cho vay so với tổng tiền gửi (LDR) tăng từ 63,73% lên 65,66%. Hiệu quả sinh lời suy giảm khi ROE giảm từ 18,47% xuống 16,79%, phù hợp với diễn biến lợi nhuận đi xuống trong năm./.