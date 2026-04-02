Chủ thẻ nhận ưu đãi lớn từ BAC A BANK – Cả năm thỏa thích Shopee

Chương trình “Lướt Shopee, săn deal Thẻ” của BAC A BANK tiếp tục làm “nức lòng” các tín đồ shopping với voucher giảm 50.000 VND cho đơn hàng từ 300.000 VND trở lên; voucher giảm 100.000 VND cho đơn hàng từ 500.000 VND - áp dụng với cả hai dòng thẻ của BAC A BANK: Thẻ tín dụng quốc tế BAC A BANK MasterCard Rewards Gold và Thẻ tín dụng quốc tế BAC A BANK MasterCard Cashback Platinum.

MasterCard từ 01/04/2026 đến hết 31/12/2026

Chương trình ưu đãi hấp dẫn này được triển khai trong cả năm 2026 trên sàn thương mại điện tử Shopee vào các ngày đôi (4/4, 5/5, 6/6, 7/7, 8/8, 9/9, 10/10, 11/11, 12/12) và ngày 25 hàng tháng. Mỗi khách hàng được hưởng 01 lần ưu đãi/thẻ/ngày và vẫn được áp dụng đồng thời với các chương trình ưu đãi khác của Shopee, giúp nhân đôi lợi ích khi chi tiêu, mua sắm.

Là người thường xuyên mua sắm trên các sàn thương mại điện tử, chị Hoàng Kim Liên (Phú Thọ) đã quá quen với các chương trình ưu đãi lớn nhân dịp ngày đôi hay ngày 25 hàng tháng. Chị chia sẻ: “Đây là khoảng thời gian mà các nhãn hàng và sàn tung các ưu đãi lớn nên tôi sẽ tranh thủ thanh toán giỏ hàng để tối ưu chi phí. Bây giờ, nhiều ngân hàng cũng kết hợp tặng thêm voucher giảm tiền nhân dịp này nên người tiêu dùng càng được lợi hơn”.

Chủ thẻ nhận ưu đãi lớn từ BAC A BANK

Chung tâm lý với chị Liên là hàng triệu người tiêu dùng thể hiện qua tỷ lệ chốt đơn của Shopee trong ngày đôi có thể gấp 44 lần ngày thường theo số liệu thống kê năm 2024 và 2025. Tốc độ chốt đơn cũng tăng vọt lên tới hàng triệu đơn hàng trong một vài phút đầu tiên. Việc hợp tác giữa ngân hàng TMCP Bắc Á và Shopee cũng góp phần mang lại những quyền lợi đẳng cấp cho khách hàng của BAC A BANK. “Từ khi sử dụng thẻ Tín dụng BAC A BANK để thanh toán, tôi còn được nhận thêm ưu đãi giảm giá lên tới 100.000 VND trong các ngày đôi, sale ngày lương về (25 hàng tháng). Hệ thống Shopee sẽ tự động áp ngay voucher giảm giá này mà không cần thao tác gì thêm. Đặc biệt, tôi dùng thẻ BAC A BANK Cashback Platinum nên còn được hoàn thêm 2% trên giá trị đơn hàng” - chị Liên hào hứng.

“BAC A BANK luôn đặt quyền lợi khách hàng làm trọng tâm của mọi chiến lược phát triển. Chúng tôi nỗ lực tìm kiếm các đối tác uy tín hàng đầu để xây dựng hệ sinh thái đặc quyền đa dạng. Mục tiêu của chúng tôi là biến mỗi chiếc thẻ thành một giải pháp tài chính thông minh, mang lại giá trị thực chất và lợi ích tối đa cho người dùng trong mọi trải nghiệm chi tiêu” - bà Vũ Thanh Thủy, Phó Giám đốc Khối Ngân hàng Bán lẻ BAC A BANK đặc biệt nhấn mạnh./.