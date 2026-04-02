Thuế - Hải quan

Hải quan đôn đốc triển khai Nghị định 47 quản lý tang vật vi phạm hành chính

Song Linh

[email protected]
11:11 | 02/04/2026
(TBTCO) - Cục Hải quan ban hành công văn 14593/CHQ-PC yêu cầu các đơn vị trực thuộc triển khai thực hiện Nghị định 47/2026/NĐ-CP, trong đó nhấn mạnh nhiều điểm mới về niêm phong, xử lý tang vật và trách nhiệm quản lý, bảo quản tài sản vi phạm hành chính.
Từ 1/4, Hải quan cửa khẩu Tân Thanh triển khai thanh toán phí tự động Hải quan khu vực XIII bứt tốc nhờ cải cách

Theo công văn ngày 31/3/2026, gửi các Chi cục Hải quan khu vực, Chi cục Điều tra chống buôn lậu và Chi cục Kiểm tra sau thông quan, Cục Hải quan yêu cầu tổ chức quán triệt, triển khai đầy đủ các nội dung mới của Nghị định 47 nhằm nâng cao hiệu quả quản lý tang vật, phương tiện vi phạm hành chính.

Hải quan đôn đốc triển khai Nghị định 47 quản lý tang vật vi phạm hành chính. Ảnh: TL

Một trong những điểm đáng chú ý là quy định rõ việc niêm phong tang vật, phương tiện vi phạm hành chính, kể cả trong trường hợp không thể thực hiện tại hiện trường. Tem, giấy niêm phong phải đảm bảo nguyên vẹn, có đầy đủ chữ ký của người tham gia và xác nhận của cơ quan, tổ chức liên quan. Bổ sung quy định chặt chẽ về niêm phong tang vật.

Đồng thời, nghị định cũng làm rõ trình tự, thủ tục mở niêm phong, góp phần hạn chế rủi ro thất lạc, sai lệch tang vật trong quá trình quản lý.

Nghị định cho phép thông báo hoặc gửi quyết định trả lại tang vật, phương tiện, giấy phép, chứng chỉ hành nghề qua nhiều hình thức như thư điện tử, điện thoại hoặc tài khoản định danh điện tử, thay vì chỉ thực hiện theo phương thức truyền thống. Mở rộng hình thức thông báo, trả lại tang vật. Quy định này được đánh giá giúp rút ngắn thời gian xử lý, tạo thuận lợi cho cá nhân, tổ chức liên quan.

Đáng chú ý, nghị định bổ sung cơ chế xử lý đối với tang vật, phương tiện vi phạm hành chính không xác định được người vi phạm hoặc chủ sở hữu. Xử lý linh hoạt tang vật không xác định được chủ sở hữu.

Cụ thể, cho phép, bán ngay (không qua đấu giá) đối với hàng hóa có nguy cơ hư hỏng, suy giảm chất lượng. Tiêu hủy đối với tang vật có nguy cơ gây cháy nổ, ô nhiễm môi trường hoặc ảnh hưởng sức khỏe cộng đồng.

Cùng với đó, trách nhiệm của đơn vị quản lý tang vật được siết chặt, yêu cầu phải rà soát, thống kê định kỳ và báo cáo kịp thời./.

Việc triển khai Nghị định 47 sẽ khắc phục tình trạng tồn đọng tang vật kéo dài, giảm áp lực kho bãi, đồng thời nâng cao tính minh bạch, hiệu quả trong xử lý vi phạm hành chính của lực lượng hải quan. Tăng trách nhiệm, hạn chế tồn đọng tang vật.

Cục Hải quan yêu cầu các đơn vị khẩn trương tổ chức thực hiện, đảm bảo thống nhất, đúng quy định, góp phần tăng cường kỷ cương trong công tác quản lý tang vật vi phạm.
Từ khóa:
Hải quan đôn đốc nghị định 47 quản lý tang vật

Dành cho bạn

Đọc thêm

(TBTCO) - Ghi nhận chiến công triệt phá Chuyên án CB326p, lãnh đạo tỉnh Cao Bằng đã trao thưởng cho các tập thể, cá nhân xuất sắc, trong đó có lực lượng Hải quan, sau khi phối hợp bắt giữ đối tượng vận chuyển 9 bánh heroin qua biên giới, góp phần siết chặt “lá chắn” phòng, chống tội phạm khu vực cửa khẩu.
(TBTCO) - Sau 6 năm thực hiện, chính sách về kinh doanh hàng miễn thuế đã bộc lộ nhiều bất cập. Bộ Tài chính đang dự thảo sửa đổi hướng tới số hóa thủ tục, giảm giấy tờ, đồng thời mở rộng không gian kinh doanh và siết quản lý theo hướng hiện đại.
(TBTCO) - Đẩy mạnh cải cách và ứng dụng công nghệ, Chi cục Hải quan khu vực XVI đã xử lý gần 4.800 tờ khai trong quý I/2026, giúp rút ngắn thời gian thông quan, giảm chi phí và hỗ trợ doanh nghiệp duy trì hoạt động xuất nhập khẩu.
(TBTCO) - Sau 4 tuần triển khai thí điểm hoạt động thông quan hàng hóa vào ngày cuối tuần tại khu vực cầu Bắc Luân II (Cửa khẩu quốc tế Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh), chương trình đã mang lại những kết quả tích cực, góp phần thúc đẩy mạnh mẽ hoạt động xuất nhập khẩu qua biên giới.
(TBTCO) - Để doanh nghiệp, người dân quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp, thu nhập cá nhân năm 2025 một cách thuận lợi, cơ quan thuế tỉnh Tuyên Quang đã bố trí cán bộ, công chức hướng dẫn, giải đáp kịp thời những vướng mắc cho người nộp thuế để hoàn thành nghĩa vụ thuế theo đúng thời gian quy định.
(TBTCO) - Theo Cục Hải quan, trong bối cảnh thương mại, đầu tư song phương tăng trưởng mạnh, hợp tác hải quan đang được thúc đẩy theo hướng sâu sắc hơn, với vai trò cầu nối của Tham tán Hải quan Hàn Quốc.
(TBTCO) - Chiều ngày 3/4/2026, Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) phối hợp với Cục Thuế và các đơn vị liên quan tổ chức Hội thảo “Văn hóa kinh doanh gắn với chấp hành pháp luật”, kết hợp hỗ trợ hộ kinh doanh kê khai, nộp thuế quý I/2026.
(TBTCO) - Với việc ban hành Quyết định 711/QĐ-BTC, Bộ Tài chính đã sửa đổi, bổ sung hàng loạt thủ tục hành chính trong lĩnh vực hải quan, tập trung vào giảm giấy tờ, tăng xử lý trên nền tảng số. Đây được xem là bước đi thiết thực giúp cộng đồng doanh nghiệp tiết kiệm chi phí và tăng tốc hoạt động xuất nhập khẩu.
Xem thêm

Mới nhất Đọc nhiều

