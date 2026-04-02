Hải quan đôn đốc triển khai Nghị định 47 quản lý tang vật vi phạm hành chính

Theo công văn ngày 31/3/2026, gửi các Chi cục Hải quan khu vực, Chi cục Điều tra chống buôn lậu và Chi cục Kiểm tra sau thông quan, Cục Hải quan yêu cầu tổ chức quán triệt, triển khai đầy đủ các nội dung mới của Nghị định 47 nhằm nâng cao hiệu quả quản lý tang vật, phương tiện vi phạm hành chính.

Một trong những điểm đáng chú ý là quy định rõ việc niêm phong tang vật, phương tiện vi phạm hành chính, kể cả trong trường hợp không thể thực hiện tại hiện trường. Tem, giấy niêm phong phải đảm bảo nguyên vẹn, có đầy đủ chữ ký của người tham gia và xác nhận của cơ quan, tổ chức liên quan. Bổ sung quy định chặt chẽ về niêm phong tang vật.

Đồng thời, nghị định cũng làm rõ trình tự, thủ tục mở niêm phong, góp phần hạn chế rủi ro thất lạc, sai lệch tang vật trong quá trình quản lý.

Nghị định cho phép thông báo hoặc gửi quyết định trả lại tang vật, phương tiện, giấy phép, chứng chỉ hành nghề qua nhiều hình thức như thư điện tử, điện thoại hoặc tài khoản định danh điện tử, thay vì chỉ thực hiện theo phương thức truyền thống. Mở rộng hình thức thông báo, trả lại tang vật. Quy định này được đánh giá giúp rút ngắn thời gian xử lý, tạo thuận lợi cho cá nhân, tổ chức liên quan.

Đáng chú ý, nghị định bổ sung cơ chế xử lý đối với tang vật, phương tiện vi phạm hành chính không xác định được người vi phạm hoặc chủ sở hữu. Xử lý linh hoạt tang vật không xác định được chủ sở hữu.

Cụ thể, cho phép, bán ngay (không qua đấu giá) đối với hàng hóa có nguy cơ hư hỏng, suy giảm chất lượng. Tiêu hủy đối với tang vật có nguy cơ gây cháy nổ, ô nhiễm môi trường hoặc ảnh hưởng sức khỏe cộng đồng.

Cùng với đó, trách nhiệm của đơn vị quản lý tang vật được siết chặt, yêu cầu phải rà soát, thống kê định kỳ và báo cáo kịp thời./.