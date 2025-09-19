Ngành Thuế Việt Nam tiếp tục cải cách mạnh mẽ phù hợp với hệ thống thuế quốc tế

(TBTCO) - Cơ quan Thuế Việt Nam đang triển khai quyết liệt nhiều biện pháp cải cách sâu rộng, trọng tâm là hiện đại hóa công tác quản lý thuế và ứng dụng công nghệ thông tin tiên tiến, hướng tới một hệ thống thuế tích hợp, số hóa toàn diện, phù hợp với hệ thống thuế quốc tế, để tăng cường xuất nhập khẩu và thu hút đầu tư quốc tế.

Tập trung hoàn thiện thể chế, cải cách thủ tục hành chính

Trong khuôn khổ Diễn đàn Trưởng đoàn SGATAR 54, Phó Cục trưởng Cục Thuế Mai Sơn đã có bài trình bày quan trọng về chủ đề “Cải cách thuế tại Việt Nam trong bối cảnh hội nhập và chuyển đổi số”. Thông qua bài trình bày, ông Mai Sơn gửi tới Diễn đàn thông điệp và thể hiện cam kết mạnh mẽ của ngành Thuế Việt Nam trong việc hiện đại hóa hệ thống thuế, tăng cường tính minh bạch, hiệu quả và phù hợp với hệ thống thuế quốc tế.

Đồng thời, ông Mai Sơn cũng đã giới thiệu một số mục tiêu cốt lõi của công tác cải cách và chuyển đổi số công tác quản lý thuế của Việt Nam, bao gồm các cấu phần như: tích hợp 35 phần mềm quản lý thuế hiện hành thành một nền tảng thống nhất; tự động hóa quy trình nghiệp vụ, ban hành quyết định hành chính điện tử; áp dụng công nghệ hiện đại như trí tuệ nhân tạo (AI), học máy (Machine Learning), trợ lý ảo; phát triển bền vững, dài hạn, với tầm nhìn đến năm 2045.

Phó Cục trưởng Cục Thuế Mai Sơn phát biểu tại Diễn đàn Trưởng đoàn SGATAR 54. Ảnh: Vân Anh

Để đạt được những mục tiêu đề ra, Trưởng đoàn cơ quan Thuế Việt Nam cho biết, ngành Thuế Việt Nam sẽ tập trung hoàn thiện thể chế, cải cách thủ tục hành chính. Cụ thể, Việt Nam đang tiến hành sửa đổi toàn diện Luật Quản lý thuế, dự kiến trình Quốc hội thông qua vào tháng 10/2025 với mục tiêu cắt giảm thủ tục hành chính; tăng cường chia sẻ dữ liệu và quản lý rủi ro hiệu quả xuyên suốt, đặc biệt trong lĩnh vực kinh tế số và kinh tế chia sẻ.

Song song với đó là thúc đẩy hợp tác thuế quốc tế theo định hướng chủ động đàm phán các hiệp định thuế, hoàn tất ký kết Thỏa thuận đa phương về trao đổi Báo cáo lợi nhuận liên quốc gia (CbC MCAA) và thúc đẩy trao đổi thông tin theo chuẩn mực quốc tế nhằm tăng cường tính minh bạch và công bằng trong hệ thống thuế toàn cầu.

Cơ quan Thuế Việt Nam sẽ đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số đảm bảo cung cấp dịch vụ thuế điện tử toàn diện và triển khai cơ sở dữ liệu lớn, tự động hóa quy trình nghiệp vụ. Trong đó, tăng cường áp dụng các công nghệ tiên tiến trong phân tích dữ liệu và quản lý rủi ro.

Ngoài ra, cơ quan Thuế Việt Nam cũng tăng cường quản lý rủi ro và hỗ trợ tuân thủ thông qua công tác siết chặt kiểm soát các hành vi trốn thuế, gian lận thuế; đồng thời triển khai các chương trình hỗ trợ tuân thủ tự nguyện như: hoàn thuế nhanh; giảm tần suất kiểm tra; cảnh báo sớm rủi ro cho người nộp thuế.

Ông Mai Sơn nhấn mạnh thêm, những nhiệm vụ trọng tâm nêu trên nằm trong Chiến lược cải cách hệ thống Thuế Việt Nam đến năm 2030 với mục tiêu chủ đạo và xuyên suốt là xây dựng ngành Thuế Việt Nam hiện đại, tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; trọng tâm của công tác quản lý thuế dựa trên nền tảng thuế điện tử và 3 trụ cột cơ bản gồm: thể chế quản lý thuế đầy đủ, đồng bộ, hiện đại, hội nhập; nguồn nhân lực chuyên nghiệp, liêm chính, đổi mới; công nghệ thông tin hiện đại, tích hợp, đáp ứng yêu cầu quản lý thuế trong bối cảnh nền kinh tế số. Đây là kim chỉ nam để ngành Thuế Việt Nam tiếp tục đẩy mạnh cải cách, hiện đại hóa, lấy người nộp thuế làm trung tâm để phục vụ.

Tiếp tục nỗ lực xây dựng hệ thống quản lý thuế số hóa

“Từ năm 2025, cơ quan Thuế Việt Nam đã triển khai tái thiết kế hệ thống công nghệ thông tin gắn với tái cấu trúc quy trình nghiệp vụ để phù hợp với định hướng quản lý theo đối tượng, dựa trên rủi ro và tuân thủ. Bên cạnh đó, việc kết nối dữ liệu với các cơ quan như hệ thống Ngân hàng, Bộ Công an, Bộ Công thương… cũng giúp nâng cao hiệu quả quản lý tổng thể” - Phó Cục trưởng Mai Sơn chia sẻ tại diễn đàn.

Đoàn công tác Cục Thuế Việt Nam tham gia Hội nghị cấp cao SGATAR 54. Ảnh: Vân Anh

Một nội dung quan trọng khác được ông Mai Sơn chia sẻ tại Diễn đàn Trưởng đoàn SGATAR 54, đó là việc trên cơ sở tham vấn kinh nghiệm quốc tế, đặc biệt là kinh nghiệm quản lý thuế trong thời đại kinh tế số của các thành viên Diễn đàn SGATAR, trong những năm vừa qua, ngành Thuế Việt Nam đã đẩy nhanh quá trình tái cấu trúc các quy trình quản lý thuế theo hướng tích hợp và áp dụng các ứng dụng AI, Big Data, Machine Learning vào phân tích, giám sát, ra quyết định.

Ông Mai Sơn - Phó Cục trưởng Cục Thuế, Trưởng đoàn cơ quan Thuế Việt Nam bày tỏ tin tưởng, với những chia sẻ của các thành viên thuộc các quốc gia và vùng lãnh thổ tại SGATAR 54 sẽ là những kinh nghiệm quý báu để các thành viên cùng chia sẻ, học hỏi kiến thức, kinh nghiệm và cùng giải quyết những thách thức về thuế trong thời gian tới.

Bên cạnh đó, ngành Thuế Việt Nam cũng xây dựng kiến trúc hệ thống trên nền tảng điện toán đám mây và thành lập Trung tâm dữ liệu tập trung hiệu suất cao. Trong đó, đối với công tác thiết kế quy trình, xây dựng dự án công nghệ thông tin, tập trung phát triển phần mềm và hạ tầng kỹ thuật để hỗ trợ 1 triệu doanh nghiệp và 80 triệu người nộp thuế là cá nhân, ngành Thuế đề ra lộ trình triển khai từ năm 2025 đến năm 2027. Đây cũng sẽ là giai đoạn ngành Thuế triển khai dự án công nghệ thông tin trên phạm vi toàn quốc tại 34 Thuế tỉnh, thành phố và 350 Thuế cơ sở.

“Với định hướng rõ ràng, chiến lược đồng bộ và cam kết mạnh mẽ, ngành Thuế Việt Nam đang nỗ lực xây dựng hệ thống quản lý thuế số hóa, hiệu quả, minh bạch và thân thiện với người nộp thuế. Đây là bước tiến quan trọng nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế bền vững và hội nhập quốc tế. Với những nỗ lực cải cách toàn diện, ngành Thuế Việt Nam sẽ tiếp tục thích ứng an toàn và góp phần quan trọng vào phát triển kinh tế, đóng góp vào sự phát triển chung của đất nước” - ông Mai Sơn khẳng định./.