Sau khi Tây Ninh và Long An sáp nhập, tỉnh Tây Ninh mới sở hữu lợi thế quỹ đất rộng, hệ thống hạ tầng đang dần mở rộng, hoàn thiện, cùng với quy hoạch vùng mới, khiến thị trường bất động sản nơi đây tăng tốc rõ rệt, đặc biệt ở các dự án có quy mô lớn, pháp lý minh bạch và tiến độ xây dựng nhanh.
Dự án khu đô thị LA Home:
Dự án khu đô thị LA Home do Công ty cổ phần Prodezi Long An làm chủ đầu tư đang là một trong những dự án có bước tiến ấn tượng nhất. Dự án rộng 101 ha với tổng vốn đầu tư khoảng 12.000 tỷ đồng. Đến nay, hơn 900 căn nhà tại dự án đủ điều kiện bán nhà ở hình thành trong tương lai. Ảnh: Anh Hào.
Dự án được khởi công từ tháng 1/2024. Sau hơn 1 năm thi công, đến nay, nhiều tuyến đường nội khu đã trải nhựa, trung tâm thể dục - thể thao đã được xây dựng hoàn thiện. Ảnh: Anh Hào
|Các tuyến đường, phân khu trong khu đô thị LA Home cơ bản đã hình thành, chủ đầu tư đang tập trung xây dựng các hạng mục còn lại của dự án. Ảnh: Anh Hào
Dự án căn hộ Destino Centro:
Dự án căn hộ Destino Centro do Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển nhà Viethouse Group (thành viên của Tập đoàn SEA Holdings) làm chủ đầu tư với vốn khoảng 2.300 tỷ đồng. Ảnh: Anh Hào
Dự án có diện tích hơn 2 ha, gồm 5 block, quy mô hơn 2.000 căn hộ, giá từ 1,1 tỷ đồng/căn, phù hợp với nhóm khách hàng trẻ và người lao động tại các khu công nghiệp lân cận. Chủ đầu tư đặt mục tiêu bàn giao căn hộ từ đầu năm 2026. Ảnh: Anh Hào.
Dự án An Huy - Mỹ Việt
Dự án An Huy - Mỹ Việt do Công ty cổ phần Địa ốc An Huy làm chủ đầu tư đang từng bước hoàn thiện hạ tầng giai đoạn 1. Giai đoạn này có quy mô 60 ha, vốn đầu tư khoảng 4.500 tỷ đồng. Ảnh: Anh Hào.
Đến thời điểm hiện tại, chủ đầu tư mới thực hiện được một phần phân khu của giai đoạn 1; phần lớn dự án vẫn còn là ruộng lúa, bên trong khu đất thực hiện dự án vẫn còn nhiều ngôi nhà chưa di dời. Ảnh: Anh Hào
Dự án Khu đô thị Eco Retreat:
Khu đô thị Eco Retreat do Liên danh Công ty TNHH MTV Đầu tư và Phát triển DB - thành viên Tập đoàn Ecopark làm chủ đầu tư. Dự án có quy mô 220 ha, tổng vốn đầu tư gần 17.000 tỷ đồng. Dự án khi hoàn thành sẽ cung ứng ra thị trường hơn 7.700 sản phẩm với đa dạng loại hình, bao gồm: 1.742 căn nhà phố, 2.185 căn biệt thự, 300 căn nhà tái định cư và 3.500 căn hộ. Ảnh: Anh Hào.
Dự án đang triển khai công tác san lấp mặt bằng và phân lô, xây dựng khu shophouse và nhà phố. Các hạng mục như Forest Clubhouse và công viên hồ Thiên Nga đã gần hoàn thiện. Chủ đầu tư đã trồng hàng loạt cây xanh, bao gồm nhiều cây cổ thụ tại dự án. Ảnh: Anh Hào
Dự án Agora City:
Dự án Agora City tại Thủ Thừa do Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Thủ Thừa làm chủ đầu tư, quy mô 127 ha (giai đoạn 1 triển khai 48 ha) với khoảng 2.000 sản phẩm đa dạng, bao gồm đất nền, nhà phố, shophouse và đất nền, biệt thự. Ảnh: Anh Hào.
Agora City có vị trí đắc địa tại mặt tiền đường ĐT 818, bao quanh bởi 3 mặt sông, thiết kế theo phong cách châu Âu hiện đại và hệ thống tiện ích phong phú. Dự án ôm trong lòng trung tâm hành chính rộng 5 ha. Dự án đã xây dựng cổng chào. Bên trong, một số tuyến đường được trải nhựa, hệ thống chiếu sáng đã hoàn thiện. Ảnh: Anh Hào.
Dự án Khu đô thị mới Hậu Nghĩa (Vinhomes Green City):
Dự án Khu đô thị mới Hậu Nghĩa (tên thương mại: Vinhomes Green City) do Công ty cổ phần Phát triển Thành phố Xanh (thành viên Tập đoàn Vingroup) làm chủ đầu tư. Dự án có quy mô 200 ha, tổng vốn hơn 1 tỷ USD, khởi công tháng 3/2025. Ảnh: Anh Hào.
Thời gian qua, tỉnh Tây Ninh mới có nhiều dự án quy mô lớn đã và đang được triển khai dọc các trục giao thông chiến lược, hứa hẹn sẽ thúc đẩy thị trường bất động sản nơi đây phát triển mạnh mẽ. Ảnh: Anh Hào.