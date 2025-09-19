(TBTCO) - Các chuyên gia cho hay, sau sáp nhập, TP. Hồ Chí Minh với mô hình chính quyền 14 triệu dân, sẽ có rất nhiều bài toán, đi sau đó là quy hoạch tác động đến mạch sản phẩm và định vị bất động sản. Bởi, trên một trục hệ quy chiếu trước đây thì Bình Dương, Long An, Đồng Nai, Bà Rịa - Vũng Tàu là các đô thị vệ tinh, nhưng trên một trục hệ quy chiếu mới thì Bình Dương, Bà Rịa - Vũng Tàu là đô thị thuộc TP. Hồ Chí Minh. Và lúc này hệ quy chiếu của đô thị vệ tinh là Long An, Đồng Nai…