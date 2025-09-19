Lạng Sơn: Hải quan cửa khẩu Chi Ma thu ngân sách vượt 42% chỉ tiêu năm 2025

(TBTCO) - Tính đến trung tuần tháng 9/2025, Hải quan cửa khẩu Chi Ma, Lạng Sơn đã thu nộp ngân sách nhà nước đạt 860 tỷ đồng, đạt 142% chỉ tiêu được giao cả năm và đạt 73% chỉ tiêu được giao bổ sung thu ngân sách năm 2025.

Hiện nay, việc thông quan hàng hóa tại cửa khẩu Chi Ma diễn ra sôi động, mỗi ngày có hàng trăm xe container xếp hàng chờ thông quan. Lực lượng chức năng trong đó có cơ quan hải quan tích cực cải cách thủ tục hành chính, hiện đại hoá quy trình nghiệp vụ, đảm bảo thông quan hàng hoá nhanh chóng.

Cán bộ Hải quan cửa khẩu Chi Ma giải quyết tờ khai xuất khẩu cho doanh nghiệp. Ảnh: CTV

Các mặt hàng xuất khẩu chủ yếu là hoa quả như mít, sầu riêng, vải tươi, vải quả khô. Các mặt hàng nhập khẩu chủ yếu gồm vải cá loại, giấy lau, đồ da dụng tiêu dùng, xe đạp, các loại máy móc, thiết bị gia công, đồ chơi trẻ em...

Đạt được kết quả nêu trên, theo ông Đoàn Tuấn Anh, Phó Đội trưởng Hải quan cửa khẩu Chi Ma, Chi cục Hải quan khu vực VI, đơn vị đã triển khai thực hiện nghiêm các quy định về chính sách thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất nhập khẩu. Kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc và thực hiện các giải pháp hỗ trợ và tạo điều kiện thuận lợi tối đa cho thương nhân, doanh nghiệp.