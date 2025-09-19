Lạng Sơn: Hải quan cửa khẩu Chi Ma thu ngân sách vượt 42% chỉ tiêu năm 2025

|Lạng Sơn: Đo thời gian giải phóng hàng hoá tại cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị Hải quan khu vực VI: Thông quan hàng hoá qua tỉnh Lạng Sơn tăng 44%
Hiện nay, việc thông quan hàng hóa tại cửa khẩu Chi Ma diễn ra sôi động, mỗi ngày có hàng trăm xe container xếp hàng chờ thông quan. Lực lượng chức năng trong đó có cơ quan hải quan tích cực cải cách thủ tục hành chính, hiện đại hoá quy trình nghiệp vụ, đảm bảo thông quan hàng hoá nhanh chóng.
|Cán bộ Hải quan cửa khẩu Chi Ma giải quyết tờ khai xuất khẩu cho doanh nghiệp. Ảnh: CTV
Các mặt hàng xuất khẩu chủ yếu là hoa quả như mít, sầu riêng, vải tươi, vải quả khô. Các mặt hàng nhập khẩu chủ yếu gồm vải cá loại, giấy lau, đồ da dụng tiêu dùng, xe đạp, các loại máy móc, thiết bị gia công, đồ chơi trẻ em...
Đạt được kết quả nêu trên, theo ông Đoàn Tuấn Anh, Phó Đội trưởng Hải quan cửa khẩu Chi Ma, Chi cục Hải quan khu vực VI, đơn vị đã triển khai thực hiện nghiêm các quy định về chính sách thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất nhập khẩu. Kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc và thực hiện các giải pháp hỗ trợ và tạo điều kiện thuận lợi tối đa cho thương nhân, doanh nghiệp.
Cũng theo ông Đoàn Anh Tuấn, trong thời gian tới, đơn vị sẽ tiếp tục tạo thuận lợi cho hoạt động xuất nhập khẩu, phấn đấu thu ngân sách nhà nước đạt chỉ tiêu được giao bổ sung năm 2025.
Đảm bảo công tác kiểm tra, giám sát trong các hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu, hành lý hành khách xuất cảnh, nhập cảnh trên địa bàn. Phối hợp với các lực lượng chức năng trong cửa khẩu triển khai kế hoạch cao điểm đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại, vận chuyển trái phép hàng hoá qua biên giới.