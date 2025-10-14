Hải quan tăng cường hợp tác đấu tranh chống tội phạm ma tuý

(TBTCO) - Chi cục Điều tra chống buôn lậu, Cục Hải quan đã chủ trì tổ chức Hội nghị trao đổi thông tin giữa các cơ quan chuyên trách phòng, chống tội phạm ma túy cấp Trung ương – quý III/2025 tại TP. Hải Phòng.

Hội nghị do Phó Cục trưởng Cục Hải quan Lưu Mạnh Tưởng chủ trì; đồng chủ trì gồm lãnh đạo Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (C04), Bộ Công an, Cục Phòng, chống ma túy và tội phạm, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng, và Cục Nghiệp vụ & Pháp luật – Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam.

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: CHQ

Hội nghị đã tập trung đánh giá tình hình tội phạm ma túy trong quý III/2025, kết quả phối hợp trên các tuyến, địa bàn trọng điểm; cập nhật phương thức, thủ đoạn mới của tội phạm ma túy; thảo luận các khó khăn trong chia sẻ thông tin, sử dụng thiết bị và dữ liệu nghiệp vụ. Đồng thời, đề xuất cơ chế phối hợp linh hoạt, hiệu quả giữa bốn lực lượng hải quan, công an, bộ đội biên phòng, cảnh sát biển trong cao điểm cuối năm và Tết Nguyên đán 2026.

Phát biểu tại hội nghị, ông Lưu Mạnh Tưởng nhấn mạnh, việc duy trì cơ chế trao đổi thông tin định kỳ giữa các lực lượng chuyên trách là yếu tố then chốt hình thành hệ thống cảnh báo sớm, ngăn chặn tội phạm ma túy xuyên quốc gia ngay từ biên giới, góp phần đảm bảo an ninh quốc gia và trật tự an toàn xã hội.

Hội nghị tiếp tục khẳng định vai trò nòng cốt của lực lượng hải quan trong công tác phối hợp liên ngành, tăng cường hiệu quả đấu tranh phòng, chống tội phạm ma túy trong tình hình mới./.