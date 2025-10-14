Thuế tỉnh Thanh Hóa thực hiện đa kênh tuyên truyền và hỗ trợ người nộp thuế

(TBTCO) - Để hoàn thành tốt nhất nhiệm vụ công tác thuế được giao, Trưởng Thuế tỉnh Thanh Hóa yêu cầu toàn thể cán bộ, công chức phải thường xuyên nâng cao trách nhiệm hơn nữa trong thực thi công vụ để giảm thiểu rủi ro và hướng tới mục tiêu an tâm, an toàn. Đồng thời, thực hiện đồng bộ, quyết liệt, có hiệu quả các biện pháp quản lý thuế, đôn đốc thu nợ, kiểm tra…; thực hiện đa kênh tuyên truyền và hỗ trợ người nộp thuế.

Các nhiệm vụ trọng tâm được thực hiện thông suốt

Lũy kế 9 tháng đầu năm 2025, Thuế tỉnh Thanh Hóa thu ngân sách nhà nước được 28.944 tỷ đồng (số tuyệt đối tăng 2.640 tỷ so với cùng kỳ thực hiện), đạt 110,2% so với dự toán trung ương giao, đạt 105,3% dự toán HĐND tỉnh giao, bằng 110% so với cùng kỳ năm 2024 thực hiện.

Trong đó, thu từ tiền sử dụng đất được 13.013 tỷ đồng, tăng 2.101 tỷ đồng so với cùng kỳ năm 2024 và chiếm 45% so với tổng thực hiện 9 tháng đầu năm 2025. Tổng thu cân đối 9 tháng năm 2025 là 15.895 tỷ đồng (số tuyệt đối tăng 532 tỷ đồng so với cùng kỳ năm 2024), đạt 89,6% so với dự toán trung ương giao và dự toán tỉnh giao, bằng 103,5% so với cùng kỳ năm 2024 thực hiện.

Trưởng Thuế tỉnh Thanh Hóa Nguyễn Văn Thủy phát biểu giao nhiệm vụ cho các đơn vị tại Hội nghị trực tuyến đánh giá công tác thuế tháng 9/2025 và triển khai nhiệm vụ công tác thuế tháng 10/2025. Ảnh: Thuế Thanh Hóa

Theo đánh giá của lãnh đạo Thuế tỉnh Thanh Hóa, sau sắp xếp, đến thời điểm hiện nay, đã có những chuyển biến tích cực, có niềm tin tốt hơn, quyết liệt hơn, hiệu quả hơn, đặc biệt là đã thấy được sự đồng thuận của người dân và doanh nghiệp thể hiện qua việc giảm phản ánh, kiến nghị.

Đối với ngành Thuế đã thực hiện trúng, đúng, nghiêm các chỉ đạo của Bộ Tài chính, Cục Thuế, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh về việc tổ chức vận hành đơn vị mới sau sắp xếp. Đây là thành quả rất quan trọng thể hiện tinh thần cách mạng rất cao của ngành Thuế và cả hệ thống chính trị. Từng cán bộ, công chức thuế đã đồng thuận với phương pháp, quan điểm lãnh chỉ đạo của tập thể Ban lãnh đạo Thuế tỉnh, được sự cộng hưởng ngày một tốt hơn của cộng đồng doanh nghiệp trên địa bàn.

Trưởng Thuế tỉnh Thanh Hóa Nguyễn Văn Thủy ghi nhận, biểu dương sự nỗ lực, quyết tâm cao, đồng tâm của tất cả cán bộ, công chức và người lao động trong toàn đơn vị, đặc biệt là cán bộ chủ chốt, ban lãnh đạo trong tháng 9/2025 và 3 tháng đã thực hiện thông suốt các nhiệm vụ trọng tâm theo chức năng quản lý thu thuế, công tác Đảng, công tác chính quyền, công tác đoàn thể và đặc biệt là công tác thu ngân sách nhà nước.

Nâng cao trách nhiệm trong thực thi công vụ để giảm thiểu rủi ro

Để thực hiện hoàn thành nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước tháng 10/2025 và những tháng cuối năm 2025, Trưởng Thuế tỉnh Thanh Hóa chỉ đạo từng đơn vị, công chức phải thường xuyên nâng cao trách nhiệm hơn nữa để giảm thiểu rủi ro và hướng tới mục tiêu an tâm, an toàn nhằm hoàn thành nhiệm vụ Đảng và Nhà nước giao.

Trong thực hiện nhiệm vụ công tác thuế, Trưởng Thuế tỉnh Thanh Hóa chỉ đạo, tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền và hỗ trợ người nộp thuế, có chiến lược tuyên truyền thông qua đài, báo, các buổi tọa đàm, đối thoại trực tiếp, qua fanpage facebook, zalo, website của Thuế tỉnh...

Lãnh đạo, cán bộ, công chức Thuế tỉnh Thanh Hóa dự Hội nghị trực tuyến đánh giá công tác thuế. Ảnh: Thuế Thanh Hóa

Trưởng Thuế tỉnh Thanh Hóa giao Phòng Nghiệp vụ, dự toán, pháp chế phối hợp với các phòng có liên quan xây dựng chương trình, kế hoạch, nội dung cụ thể để tuyên truyền và hỗ trợ người nộp thuế bài bản, đặc biệt đẩy mạnh công tác tuyên truyền đối với chính sách bỏ hộ khoán từ ngày 1/1/2026.

“Phát huy tinh thần đoàn kết của tập thể lãnh đạo và toàn thể công chức, người lao động, cùng với sự chỉ đạo sát sao của Cục Thuế, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, sự đồng hành, ủng hộ của người dân và cộng đồng doanh nghiệp, Thuế tỉnh Thanh Hóa phấn đấu hoàn thành mọi nhiệm vụ chính trị được giao năm 2025” - Trưởng Thuế tỉnh Thanh Hóa Nguyễn Văn Thủy.

Đồng thời, Phòng Nghiệp vụ, dự toán, pháp chế thường xuyên, liên tục nắm chắc tình hình, rà soát lại phân cấp quản lý theo từng địa bàn (xã, phường theo mô hình chính quyền địa phương hai cấp), địa bàn nào có nhiều dư địa, địa bàn nào còn buông lỏng quản lý; phải gắn cụ thể đối tượng theo địa giới hành chính xã, phường xác định số lượng người nộp thuế đang hoạt động trên địa bàn, dự kiến giao dự toán để tham mưu Trưởng Thuế tỉnh chỉ đạo, làm giảm thiểu rủi ro cho toàn ngành, hiệu quả cho hệ thống, đặc biệt là công tác giao dự toán.

Đối với công tác quản lý hộ, cá nhân kinh doanh và các khoản thu từ đất, lãnh đạo Thuế tỉnh Thanh Hóa yêu cầu tập trung chỉ đạo công tác xác định nghĩa vụ tài chính về đất đai, công tác quản lý hộ theo Đề án số 420 của Cục Thuế.

Trưởng Thuế tỉnh Thanh Hóa yêu cầu các đơn vị phải thực hiện nghiêm, đúng quy định tự động hóa quy trình cưỡng chế nợ thuế. Các đơn vị có tỷ lệ nợ cao so với quy định cần khẩn trương đề ra các giải pháp khắc phục nhằm giảm tỷ lệ nợ theo quy định.

“Trong công tác kiểm tra, các Phòng Kiểm tra, các Phòng Quản lý và hỗ trợ doanh nghiệp, các Thuế cơ sở tăng cường công tác kiểm tra, rà soát tại trụ sở cơ quan thuế, tiếp cận một cách khoa học phù hợp nhằm mang lại hiệu lực, hiệu quả cao nhất trong công tác kiểm tra tại trụ sở cơ quan thuế” - Trưởng Thuế tỉnh Thanh Hóa chỉ đạo./.