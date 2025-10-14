Hải quan tăng cường chống buôn lậu với hàng chuyển phát nhanh

(TBTCO) - Ngày 14/10, Cục Hải quan cho biết, Hải quan Việt Nam phối hợp với Công ty Raect Việt Nam tổ chức hội thảo “Đánh giá và tổng kết công tác phối hợp giữa React và Hải quan Việt Nam – Tăng cường rà soát kiện hàng chuyển phát nhanh quý IV/2025”, nhằm nâng cao hiệu quả chống buôn lậu với hàng chuyển phát nhanh.

Phát biểu khai mạc, ông Nguyễn Anh Tài, đại diện Ban Giám sát quản lý về Hải quan, Cục Hải quan nhấn mạnh vai trò nòng cốt của Hải quan Việt Nam trong thực thi quyền sở hữu trí tuệ tại biên giới, góp phần bảo vệ người tiêu dùng và môi trường kinh doanh lành mạnh.

Ông Nguyễn Anh Tài phát biểu tại hội thảo. Ảnh: CHQ

Hội thảo có sự tham dự của đại biểu, gồm công chức hải quan từ các đơn vị thuộc Cục Hải quan, các chi cục hải quan khu vực trên cả nước, đại diện chủ sở hữu quyền và một số luật sư chuyên về sở hữu trí tuệ.

Đại diện Công ty React Việt Nam bà Trịnh Thúy Hằng chia sẻ kết quả hợp tác tại ba khu vực biên giới Việt Nam – Trung Quốc, Lào và Campuchia, với nhiều vụ việc vi phạm được phát hiện và xử lý hiệu quả.

Công ty React Việt Nam là một tổ chức phi lợi nhuận, Công ty React Việt Nam có trên 30 năm kinh nghiệm trong công tác chống hàng giả. Hiện, Công ty React Việt Nam có hơn 200 thành viên là các công ty, các tập đoàn lớn với những nhãn hiệu hàng đầu thế giới trong nhiều lĩnh vực như may mặc, hóa mỹ phẩm, điện tử, truyền thông, công nghệ thông tin, nông nghiệp, thực phẩm, dược phẩm…

Trong nhiều năm qua, Công ty React Việt Nam hợp tác, phối hợp với cơ quan hữu quan tại các quốc gia, trong đó có cơ quan hải quan chống lại hàng giả, bảo vệ quyền lợi hợp pháp cho các thành viên. Tạo một môi trường kinh doanh lành mạnh, giảm thiểu hàng giả, hàng xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ.

Tại hội thảo, các chuyên gia Hải quan Việt Nam, Tổ chức Hải quan Thế giới (WCO) và REACT trao đổi về xu hướng vận chuyển hàng hóa qua chuyển phát nhanh, cập nhật quy định pháp lý và chia sẻ phương pháp nhận biết hàng thật – hàng giả.

Hội thảo khép lại với cam kết tiếp tục tăng cường hợp tác quốc tế, ứng dụng công nghệ và nâng cao hiệu quả kiểm soát biên giới, đáp ứng yêu cầu trong bối cảnh thương mại điện tử phát triển mạnh mẽ./.