(TBTCO) - Chi cục Hải quan khu vực VI cho biết, trong 8 tháng của năm 2025, đơn vị đã đảm bảo thông quan hàng hoá xuất nhập khẩu qua cửa khẩu tỉnh Lạng Sơn với kim ngạch đạt gần 59 tỷ USD, tăng gần 44% so với cùng kỳ năm trước...

Cụ thể, trong tháng 8/2025, đơn vị đã thông quan hàng hoá đạt kim ngạch xuất nhập khẩu qua các cửa khẩu của tỉnh Lạng Sơn đạt hơn 9 tỷ USD, tăng gần 18% so với tháng 7/2025.

Kết quả này đã nâng tổng kim ngạch hàng hóa xuất nhập khẩu qua địa bàn tỉnh Lạng Sơn trong hơn 8 tháng của năm 2025 lên gần 59 tỷ USD, tăng gần 44% so với cùng kỳ năm 2024.

Xuất nhập khẩu hàng hoá qua cửa khẩu Hữu Nghị, Lạng Sơn. Ảnh: AH

Cũng theo Hải quan khu vực VI, kim ngạch hàng hóa qua địa bàn tỉnh Lạng Sơn trong tháng 8/2025 tăng mạnh chủ yếu là do số lượng hàng hóa thực hiện thông quan qua các cửa khẩu của tỉnh tăng, đặc biệt là do kim ngạch các mặt hàng: hoa quả tươi, nông sản, thủy sản, đỗ gỗ mỹ nghệ… của Việt Nam xuất khẩu qua địa bàn tỉnh Lạng Sơn tăng hơn 29% so với cùng thời điểm tháng trước. Theo thống kê, riêng số lượng phương tiện chở hàng hóa xuất khẩu của Việt Nam đến các cửa khẩu của tỉnh Lạng Sơn trong tháng 8 là hơn 67.000 phương tiện, tăng hơn 25% so với tháng trước.