(TBTCO) - UBND tỉnh Gia Lai vừa ban hành quyết định đấu giá quyền sử dụng đất cho dự án Khu chung cư thương mại và dịch vụ du lịch Quy Nhơn với diện tích 3,16 ha, giá khởi điểm hơn 1.193 tỷ đồng.

Dự án Khu chung cư thương mại và dịch vụ du lịch Quy Nhơn rộng 3,16 ha, tọa lạc tại phường Quy Nhơn Nam, tỉnh Gia Lai (trước đây là phường Nguyễn Văn Cừ, TP. Quy Nhơn, Bình Định). Vị trí khu đất thuận lợi, phía Bắc giáp Trường Đại học Quy Nhơn, phía Nam giáp đường Bùi Hữu Nghĩa, phía Đông giáp đường An Dương Vương và phía Tây giáp đường Võ Thị Yến. Giá khởi điểm đấu giá được ấn định hơn 1.193 tỷ đồng.

Khu đất được chia thành 4 phần: khu nhà ở chung cư kết hợp thương mại, dịch vụ rộng 15.524,4 m2 (chiếm 49,06%), dự kiến xây tòa nhà tối đa 55 tầng (3 tầng thương mại, 52 tầng căn hộ) với khoảng 2.704 căn hộ, phục vụ 7.400 người; khu đất hỗn hợp thương mại, dịch vụ du lịch 1 rộng 8.393,3 m2 và khu 2 rộng 6.645 m2, đều được xây tối đa 45 tầng, với diện tích sàn lần lượt là 121.702,9 m2 và 86.387,6 m2; khu để xe tĩnh rộng 1.079 m2 phục vụ nhu cầu công cộng.

Dự án được quy hoạch với mật độ xây dựng tối đa 40%, đảm bảo không gian hợp lý. Nhà đầu tư trúng đấu giá có 48 tháng để hoàn thành dự án, kể từ ngày nhận đất. Thời hạn sử dụng đất là 50 năm, theo hình thức giao đất thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất trả tiền một lần. Nếu chậm triển khai, nhà đầu tư sẽ bị xử lý theo quy định pháp luật. Hiện trạng khu đất là đất trống có tài sản thuộc sở hữu Nhà nước.

Theo quyết định, dự án phù hợp với Quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021 - 2030 (Quyết định số 269/QĐ-UBND ngày 31/3/2023) và các quy hoạch chi tiết được phê duyệt qua các Quyết định 3383/QĐ-UBND (ngày 14/9/2017), 2658/QĐ-UBND (ngày 31/7/2019), 2346/QĐ-UBND (ngày 27/6/2025) và 1052/QĐ-UBND (ngày 6/8/2025).

UBND tỉnh Gia Lai giao Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh tổ chức đấu giá theo đúng quy định. Các sở Tài chính, Xây dựng, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cùng UBND phường Quy Nhơn Nam phối hợp thực hiện. Dự án được kỳ vọng góp phần phát triển nhà ở, thương mại và du lịch, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao tại địa phương./.