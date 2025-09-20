Fed hạ lãi suất: Kênh đầu tư nào hấp dẫn?

(TBTCO) - Không ngoài dự đoán, Fed đã hạ lãi suất 25 điểm cơ bản lần đầu năm 2025. Dù phần lớn kỳ vọng đã phản ánh, xu hướng nới lỏng được kỳ vọng tạo động lực cho nhiều kênh đầu tư.

Kỳ vọng đã phản ánh phần nhiều

Giữa tuần qua, Chủ tịch Fed Jerome Powell và Ủy ban Thị trường mở liên bang (FOMC) đã đưa ra quyết định cắt giảm lãi suất tiêu chuẩn lần đầu tiên kể từ tháng 12/2024. Thừa nhận trong cuộc họp báo cùng ngày, ông Powell nhấn mạnh, đây là tình huống khó khăn bởi nền kinh tế Mỹ phải đối diện rủi ro ở cả thị trường lao động và lạm phát. “Khi cả hai mục tiêu cùng chịu sức ép, chúng ta phải cân bằng. Đây cũng chính là điều Fed đang cố gắng làm”, Chủ tịch Fed cho hay.

"Tôi cho rằng, chính sách tiền tệ năm nay vẫn đang đi đúng hướng. Chúng tôi cần chờ thêm để đánh giá diễn biến của thuế quan, lạm phát và thị trường lao động. Các dữ liệu mới cho thấy, thị trường việc làm đã yếu đi rõ rệt, rủi ro giữa lạm phát và thất nghiệp đang dịch chuyển dần về trạng thái cân bằng. Đây là cơ sở để chúng tôi giảm 25 điểm cơ bản đối với khung lãi suất điều hành". Chủ tịch Fed Jerome Powell

Trả lời câu hỏi vì sao Fed không chọn giảm mạnh hơn, ông Powell cho biết hoàn toàn không có sự ủng hộ rộng rãi cho mức cắt giảm 50 điểm cơ bản. "Trong 5 năm qua, chúng ta đã từng có những đợt tăng hoặc giảm rất mạnh khi chính sách không còn phù hợp và cần phải xoay chuyển nhanh. Nhưng hiện tại không phải tình huống như vậy", ông Powell giải thích.

Thực tế, các thị trường lớn đã đón trước thông tin này. Chia sẻ tại talkshow "Nâng hạng chứng khoán: Nấc thang mới, cơ hội lớn" tổ chức mới đây, ông Phan Dũng Khánh - Giám đốc tư vấn đầu tư Công ty Chứng khoán Maybank cho biết, đà tăng của VN-Index đã chậm lại trong 1 - 2 tuần gần đây sau giai đoạn đi lên tích cực. Theo ông Khánh, các tín hiệu từ Fed đã được phản ánh vào giá. Điều này cũng xảy ra tương tự tại chứng khoán Mỹ hay thị trường vàng.

“Thị trường chứng khoán không phản ứng quá tích cực, trừ khi Fed có thể hạ lãi suất nhiều hơn, như giảm 0,5 điểm phần trăm ngay lần họp này chẳng hạn” - chuyên gia từ Chứng khoán Maybank cho hay.

Fed hạ lãi suất lần đầu tiên trong năm 2025 - Nguồn: TradingEconomics.

Chọn kênh trú ẩn hay đặt cược rủi ro?

Quyết định hạ lãi suất 25 điểm cơ bản của Fed dù không tạo ra “cú hích” bất ngờ, nhưng vẫn có tác động dài hạn đến các kênh đầu tư. Theo ông Nguyễn Minh Tuấn - Tổng giám đốc AFA Capital, vàng là lớp tài sản được hưởng lợi từ chu kỳ nới lỏng.

“Vàng vốn không mang lại lãi suất, nên khi lãi suất giảm, chi phí cơ hội nắm giữ vàng thấp đi. Các quỹ vay vốn để mua vàng cũng có chi phí rẻ hơn. Khoảng chênh lợi suất giữa vàng và các tài sản sinh lãi khác thu hẹp, tạo thêm động lực để dòng tiền dịch chuyển vào vàng” - ông Tuấn phân tích.

Ngoài ra, theo ông Nguyễn Thế Minh - Giám đốc phân tích Yuanta Việt Nam, thị trường vàng còn được hỗ trợ bởi bối cảnh thương mại toàn cầu phức tạp. Căng thẳng thương mại Mỹ và các đối tác có thể kéo dài, chưa thể giải quyết sớm, nhất là với một Tổng thống khó đoán định như ông Donald Trump. Cùng đó, rủi ro địa chính trị đang xảy ra với tần suất ngày càng cao hơn. Do đó, vàng giữ vai trò kênh trú ẩn an toàn.

Đối với thị trường vàng trong nước, giá vàng không chỉ chịu tác động của diễn biến vàng thế giới. Tuần qua, giá vàng thế giới dao động quanh mốc 3.700 USD/ounce, trong khi vàng trong nước điều chỉnh giảm mạnh, thu hẹp chênh lệch so với quốc tế.

Giá vàng miếng SJC biến động mạnh trong tháng qua.

Trong khi đó, thị trường chứng khoán được đánh giá hưởng lợi rõ hơn trong trung và dài hạn. Ông Nguyễn Thế Minh cho rằng, việc Fed có thể giảm lãi suất thêm ở các cuộc họp tới và dần về vùng 3,25 - 3,5% trong năm 2025 sẽ giúp đảo chiều tình trạng rút vốn ngoại. Theo ông Minh, chênh lệch lãi suất giữa USD và VND bị đảo ngược sau năm 2023 đã khiến vốn ngoại chảy mạnh về Mỹ. Tuy nhiên, khi Fed hạ lãi suất, VND sẽ lấy lại phần nào sức hấp dẫn, áp lực tỷ giá giảm bớt. Từ đó, dòng vốn ngoại có thể quay trở lại.

Với thị trường chứng khoán Việt Nam, ông Nguyễn Minh Tuấn lưu ý các yếu tố nội tại. Theo Tổng giám đốc AFA Capital, điều nhà đầu tư quan tâm hiện nay là mùa công bố kết quả kinh doanh quý III/2025 và câu chuyện nâng hạng thị trường chứng khoán. Kết quả kinh doanh sẽ là yếu tố lớn tác động trực tiếp đến định hướng dòng tiền. Dù thông thường, quý III không chịu nhiều áp lực như quý IV hay quý II, nhưng đây vẫn là khoảng thời gian nhà đầu tư chờ đợi để định hình bức tranh lợi nhuận cả năm.