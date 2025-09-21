Vui Tết Trung Thu, vi vu muôn phương cùng Vietjet với giá vé siêu ưu đãi

Trung thu này, Vietjet còn mang đến loạt hoạt động hấp dẫn như chuyến bay đặc biệt với những tiết mục nghệ thuật bất ngờ trên không trung, tặng lồng đèn cho hành khách may mắn. Đồng thời, hãng cũng ra mắt hộp bánh Trung Thu phiên bản giới hạn, phục vụ trên các chuyến bay sự kiện và tại Sky Shop, để hành khách có thể thưởng thức hoặc mang về làm món quà ý nghĩa dành tặng người thân.

Không dừng lại ở đó, Vietjet còn mang đến hàng loạt siêu khuyến mãi hấp dẫn khác như giảm đến 20% vé Business, SkyBoss vào các ngày 2 và 20 hàng tháng, cùng các khuyến mãi siêu hấp dẫn ngày đôi.

Hãy cùng bạn bè, người thân ghi dấu những kỷ niệm đáng nhớ tại các lễ hội khắp toàn cầu, từ hội rước đèn lung linh nơi phố cổ Hà Nội, hòa mình vào Trung Thu sôi động tại Hồng Kông (Trung Quốc), cảm nhận Chuseok đậm đà bản sắc tại Hàn Quốc, hay ngắm trăng Tsukimi lãng mạn giữa mùa gặt Nhật Bản. Mỗi chuyến bay cùng Vietjet không chỉ đưa bạn đến gần hơn với những nền văn hóa đặc sắc, mà còn kết nối yêu thương và mang đến trải nghiệm mới khắp thế giới.

Bay cùng Vietjet, hành khách sẽ trải nghiệm hành trình bay hiện đại với đội tàu bay tiết kiệm nhiên liệu, phi hành đoàn chuyên nghiệp, tận tâm, thực đơn các món nóng tươi ngon đặc sắc ẩm thực Việt Nam và thế giới như Phở Thìn, Bánh mì, cà phê sữa đá,…cùng những chương trình văn hoá nghệ thuật hấp dẫn ở độ cao 10.000m.

* Ưu đãi không áp dụng cho một số giai đoạn bay cao điểm. Thời gian bay cụ thể tuỳ thuộc từng đường bay. Vui lòng tham khảo tại đây./.