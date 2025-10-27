Kỳ vọng tăng trưởng cao, Vietjet chia cổ tức 20% bằng cổ phiếu

(TBTCO) - Công ty cổ phần Hàng không Vietjet (HOSE: VJC) vừa công bố phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức cho cổ đông, với tỷ lệ 20%, tương ứng mỗi cổ đông nắm giữ 100 cổ phiếu sẽ được nhận thêm 20 cổ phiếu mới.

“Tin vui kép” cho nhà đầu tư

Tổng số cổ phiếu mà Vietjet sẽ phát hành là 118,3 triệu, tương ứng tổng giá trị cổ phiếu phát hành theo mệnh giá dự kiến là hơn 1.183 tỷ đồng.

Việc phát hành dự kiến sẽ được thực hiện trong khoảng thời gian quý IV/2025 hoặc quý I/2026 sau khi các thủ tục được thông qua theo quy định.

Khởi công Trung tâm Kỹ thuật bảo dưỡng Tàu bay tại Cảng Hàng không Quốc tế Long Thành, đánh dấu bước phát triển quan trọng của Vietjet và ngành hàng không Việt Nam.

Dự kiến vốn điều lệ của Vietjet sau đợt phát hành cổ phiếu này sẽ tăng lên mức hơn 7.000 tỷ đồng, vốn chủ sở hữu hợp nhất hơn 24.000 tỷ đồng. Toàn bộ vốn điều lệ tăng thêm hỗ trợ cho việc tăng cường năng lực tài chính dài hạn cho công ty.

Mức chia cổ tức 20% là “tin vui kép” đối với nhà đầu tư và cổ đông Vietjet bởi bên cạnh việc được nhận cổ tức cao, giá trị cổ phiếu VJC sẽ được gia tăng đáng kể khi cổ phiếu được các nhà đầu tư ngoại mua ròng trong các phiên giao dịch vừa qua. Kết phiên giao dịch ngày 23/10, cổ phiếu VJC đóng cửa ở mức giá 184.000 đồng.

Vốn hóa của Vietjet hiện nay đạt 109.000 tỷ đồng trong phiên giao dịch ngày 23/10.

Nền tảng vững chắc cho dư địa tăng trưởng

Giá trị cổ phiếu VJC xuất phát từ sự tăng trưởng mạnh mẽ của Hãng trong hoạt động khai thác từ đầu năm đến nay và triển vọng trong thời gian tới với những đơn đặt hàng tàu bay mới, hiện đại trong khi hạ tầng hàng không, sân bay đang được đầu tư phát triển mạnh mẽ.

Khẳng định năng lực phát triển bền vững, sẵn sàng phục vụ nhu cầu đi lại và giao thương ngày càng tăng dịp cuối năm, Vietjet đã đón thêm tàu bay A330 thân rộng, nâng tổng đội bay của hãng, bao gồm Vietjet Thái Lan và Vietjet Qazaqstan, lên 130 chiếc.

Vietjet đã khởi công Trung tâm Kỹ thuật Bảo dưỡng Tàu bay tại Cảng Hàng không Quốc tế Long Thành. Đây là một trong 80 công trình, dự án tiêu biểu khởi công, khánh thành chào mừng 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9/1945 - 2/9/2025, đồng thời là đánh dấu bước phát triển quan trọng của Vietjet và ngành hàng không Việt Nam.

Vietjet đã được chủ động tự phục vụ mặt đất tại cảng Hàng không quốc tế Nội Bài và Tân Sơn Nhất giúp nâng cao chất lượng dịch vụ và cải thiện tỉ lệ chuyến bay đúng giờ.

Tiên phong sử dụng nhiên liệu hàng không bền vững (SAF), Vietjet hợp tác cùng Petrolimex Aviation thí điểm sử dụng nhiên liệu SAF, bước tiến quan trọng trong hành trình chuyển đổi xanh của ngành hàng không.

Hãng đã được chủ động tự phục vụ mặt đất tại cảng Hàng không quốc tế Nội Bài và Tân Sơn Nhất giúp nâng cao chất lượng dịch vụ và cải thiện tỉ lệ chuyến bay đúng giờ lên mức dẫn đầu toàn ngành trong tháng 9/2025.

Hàng loạt hoạt động tích cực cho thấy bên cạnh mạng bay rộng khắp tại khu vực châu Á – Thái Bình Dương, Vietjet đã chuẩn bị đủ mọi yếu tố để hướng đến các thị trường lớn tại châu Âu, châu Mỹ, trở thành hãng hàng không toàn cầu, thu hút nhân lực chất lượng cao, mang đến dịch vụ, sản phẩm quốc tế ngày càng rộng mở. Nhờ đó, các dự báo đều nhận định VJC sẽ tiếp tục tăng trưởng mạnh mẽ trong thời gian tới./.