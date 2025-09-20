Ngày 20/9: Giá quặng sắt kỳ hạn khép lại tuần giao dịch với sắc xanh

Kết thúc phiên giao dịch cuối tuần, giá thép quay đầu tăng trên sàn Thượng Hải, giá quặng sắt kỳ hạn cũng bật tăng, khép lại tuần giao dịch với sắc xanh. Trong nước, giá thép xây dựng được các doanh nghiệp duy trì mức ổn định.

Giá thép thanh kỳ hạn tháng 10 trên Sàn Thượng Hải lên mức 3.069 nhân dân tệ/tấn

Sàn Thượng Hải

Kết thúc phiên giao dịch 19/9, giá thép thanh kỳ hạn tháng 10 trên Sàn Thượng Hải lên mức 3.069 nhân dân tệ/tấn, tăng 0,39% (12 nhân dân tệ).

Trên Sàn Đại Liên, giá quặng sắt kỳ hạn tháng 10 tăng 0,37% (3 nhân dân tệ) lên mức 823,5 nhân dân tệ/tấn.

Trong khi đó, giá quặng sắt kỳ hạn tháng 10 trên Sàn Singapore-SGX tăng 1,16 USD lên mức 106,54 USD/tấn.

So với cuối tuần trước, giá thép thanh Thượng Hải, quặng sắt Đại Liên và Singapore thay đổi tương ứng (+1,7%), (+0,7%), (+0,5%).

Giá quặng sắt kỳ hạn tăng trong phiên cuối tuần, khép lại tuần giao dịch với sắc xanh nhờ nhu cầu thép phục hồi và hoạt động tích trữ hàng trước kỳ nghỉ Quốc khánh tại Trung Quốc, theo Reuters.

Thị trường trong nước

Giá thép xây dựng được các doanh nghiệp duy trì ổn định. Cụ thể Hòa Phát báo giá thép CB240 và CB300 ghi nhận lần lượt 13,500đ/kg và 13.090 đ/kg. Việt Đức chào giá CB240 ở mức 13.350đ/kg và CB300 12.850đ/kg, Tương tự, một số doanh nghiệp khác cũng giữ giá bình ổn, gồm thép Pomina với CB240 - CB300 ghi nhận 14.440 – 14.290đ/kg và thép VJS 13.230– 12.830đ/kg.

Khu vực miền Bắc: Thép Việt Đức: Thép cuộn CB240 ở mức 13.350 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 có giá 12.850 đồng/kg. Thép Hòa Phát: Thép cuộn CB240 ở mức 13.500 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 ở mức 13.090 đồng/kg. Thép Việt Sing: Thép cuộn CB240 giá 13.330 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 giá 12.930 đồng/kg.

Thép Việt Ý: Thép cuộn CB240 giá 13.640 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 giá 12.880 đồng/kg.Thép VAS: Thép cuộn CB240 giá 13.330 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 giá 12.730 đồng/kg.

Khu vực miền Trung: Thép Việt Đức: Thép cuộn CB240 có giá 13.650 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 là 13.050 đồng/kg. Thép Hòa Phát: Thép cuộn CB240 ở mức 13.500 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 ở mức 13.090 đồng/kg. Thép VAS: Thép cuộn CB240 ở mức 13.430 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 ở mức 12.830 đồng/kg.

Khu vực miền Nam: Thép Hòa Phát: Thép cuộn CB240 ở mức 13.500 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 ở mức 13.090 đồng/kg. Thép VAS: Thép cuộn CB240 giá 13.130 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 là 12.730 đồng/kg. Thép TungHo: Thép cuộn CB240 có giá 13.030 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 là 12.520 đồng/kg./.