Ngày 20/9: Giá heo ổn định trên cả nước

Giá heo hơi hôm nay (20/9) tiếp tục duy trì ổn định trên cả ba miền. Mức cao nhất cả nước hiện là 60.000 đồng/kg tại Cà Mau, trong khi thấp nhất ghi nhận tại Hà Tĩnh và Quảng Trị với 55.000 đồng/kg.

Giá heo hơi

Tại miền Bắc, giá heo hơi hiện dao động trong khoảng 56.000 - 58.000 đồng/kg, không thay đổi so với phiên trước.

Cụ thể, giá heo tại Tuyên Quang, Cao Bằng, Thái Nguyên, Quảng Ninh, Hà Nội, Ninh Bình, Lào Cai, Điện Biên, Phú Thọ và Hưng Yên cùng duy trì 57.000 đồng/kg. Bắc Ninh và Hải Phòng tiếp tục giữ mức cao nhất vùng với 58.000 đồng/kg, trong khi Lạng Sơn, Lai Châu và Sơn La giữ mức thấp nhất là 56.000 đồng/kg.

Như vậy, giá heo hơi miền Bắc hôm nay ổn định trong khoảng 56.000 – 58.000 đồng/kg.

Khu vực miền Trung – Tây Nguyên hôm nay thị trường heo hơi cũng không ghi nhận biến động mới.

Theo đó, tại Thanh Hóa, Nghệ An và Huế vẫn duy trì ở mức 56.000 đồng/kg, Hà Tĩnh và Quảng Trị giữ nguyên 55.000 đồng/kg.

Tại Đà Nẵng, giá heo hơi đạt 57.000 đồng/kg. Các tỉnh Quảng Ngãi, Gia Lai, Đắk Lắk và Khánh Hòa tiếp tục giao dịch ở mức 58.000 đồng/kg. Riêng Lâm Đồng giữ mức cao nhất khu vực là 59.000 đồng/kg.

Như vậy, giá heo hơi miền Trung - Tây Nguyên hôm nay ổn định trong khoảng 55.000 – 59.000 đồng/kg.

Tại miền Nam, thị trường heo hơi tạm chững lại, giá heo hiện đang ổn định trong mức 58.000 – 60.000 đồng/kg.

Cụ thể, Đồng Nai, Tây Ninh, Đồng Tháp, An Giang và TP. Hồ Chí Minh cùng neo ở mức 59.000 đồng/kg. Vĩnh Long và Cần Thơ giữ giá 58.000 đồng/kg. Trong khi đó, Cà Mau vẫn là địa phương có giá heo cao nhất cả nước với 60.000 đồng/kg./.