Ngày 4/10: Giá heo hơi tiếp tục giảm mạnh tại miền Trung

Tiếp nối đà giảm của phiên trước, giá heo hơi hôm nay ghi nhận xu hướng giảm tại nhiều tỉnh trên nước. Đáng chú ý, Đà Nẵng, Quảng Ngãi và Gia Lai giảm sâu tới 2.000 đồng. Trong đó Gia Lai còn 51.000 đồng/kg – mức thấp nhất khu vực.

Sáng 4/10, giá heo hơi tại Gia Lai còn 51.000 đồng/kg

Tại miền Bắc: Giá heo hơi duy trì trong khoảng 54.000 – 56.000 đồng/kg, giảm tiếp 1.000 đồng/kg so với phiên sáng 3/10.

Cụ thể, thị trường các địa phương Lạng Sơn, Lào Cai và Điện Biên đồng loạt giảm 1.000 đồng, hiện thu mua ở mức 54.000 đồng/kg. Cùng mức giảm, giá heo tại Quảng Ninh và Hà Nội xuống còn mức giá 55.000 đồng/kg.

Trong khi đó, các tỉnh còn lại như Tuyên Quang, Cao Bằng, Thái Nguyên, Hải Phòng, Ninh Bình, Phú Thọ và Hưng Yên giữ nguyên mức giá 55.000 đồng/kg. Hiện mức cao nhất khu vực đang được ghi nhận tại Bắc Ninh với 56.000 đồng/kg, còn giá thấp nhất ghi nhận tại Lai Châu với 54.000 đồng/kg.

Tại miền Trung - Tây Nguyên: Cũng ghi nhận mức giảm đồng loạt từ 1.000 đồng/kg đến 2.000 đồng/kg, dao động từ 51.000 đồng/kg đến 55.000 đồng/kg.

Cụ thể, tại Thanh Hóa, Nghệ An, Quảng Trị và Huế giảm 1.000 đồng, xuống còn 53.000 đồng/kg. Hà Tĩnh hạ 1.000 đồng, còn 52.000 đồng/kg.

Đáng chú ý, Đà Nẵng, Quảng Ngãi và Gia Lai giảm sâu từ 2.000 đồng. Trong đó Gia Lai còn 51.000 đồng/kg – mức thấp nhất khu vực, giá heo tại Đà Nẵng và Quảng Ngãi được điều chỉnh xuống mức 52.000 đồng/kg.

Đắk Lắk và Khánh Hòa duy trì 54.000 đồng/kg, trong khi Lâm Đồng tiếp tục là địa phương có giá cao nhất khu vực với 55.000 đồng/kg.

Tại miền Nam: Thị trường ghi nhận biến động nhẹ ở một số địa phương. Hiện dao động từ 54.000 – 56.000 đồng/kg.

Trong đó, giá heo tại Tây Ninh và Cà Mau giảm 1.000 đồng/kg, hiện giao dịch ở mức 56.000. Cùng mức giảm, TP. Hồ Chí Minh và Cần Thơ thu mua heo hơi ở mức 55.000 đồng/kg. Giá heo tại Đồng Tháp về mức 54.000 đồng/kg sau khi giảm 1.000 đồng/kg.

Trong khi đó, giá heo tại Đồng Nai, An Giang và Vĩnh Long lần lượt giữ nguyên ở mức 56.000 đồng/kg, 55.000 đồng/kg và 54.000 đồng/kg.

Mức giá thấp nhất khu vực đang là 54.000 đồng/kg tại Đồng Tháp và Vĩnh Long, còn cao nhất đạt 56.000 đồng/kg tại Đồng Nai và Tây Ninh./.