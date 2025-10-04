Ngày 4/10: Giá heo hơi tiếp tục giảm mạnh tại miền Trung

|Sáng 4/10, giá heo hơi tại Gia Lai còn 51.000 đồng/kg
Tại miền Bắc: Giá heo hơi duy trì trong khoảng 54.000 – 56.000 đồng/kg, giảm tiếp 1.000 đồng/kg so với phiên sáng 3/10.
Cụ thể, thị trường các địa phương Lạng Sơn, Lào Cai và Điện Biên đồng loạt giảm 1.000 đồng, hiện thu mua ở mức 54.000 đồng/kg. Cùng mức giảm, giá heo tại Quảng Ninh và Hà Nội xuống còn mức giá 55.000 đồng/kg.
Trong khi đó, các tỉnh còn lại như Tuyên Quang, Cao Bằng, Thái Nguyên, Hải Phòng, Ninh Bình, Phú Thọ và Hưng Yên giữ nguyên mức giá 55.000 đồng/kg. Hiện mức cao nhất khu vực đang được ghi nhận tại Bắc Ninh với 56.000 đồng/kg, còn giá thấp nhất ghi nhận tại Lai Châu với 54.000 đồng/kg.
Tại miền Trung - Tây Nguyên: Cũng ghi nhận mức giảm đồng loạt từ 1.000 đồng/kg đến 2.000 đồng/kg, dao động từ 51.000 đồng/kg đến 55.000 đồng/kg.
Cụ thể, tại Thanh Hóa, Nghệ An, Quảng Trị và Huế giảm 1.000 đồng, xuống còn 53.000 đồng/kg. Hà Tĩnh hạ 1.000 đồng, còn 52.000 đồng/kg.
Đáng chú ý, Đà Nẵng, Quảng Ngãi và Gia Lai giảm sâu từ 2.000 đồng. Trong đó Gia Lai còn 51.000 đồng/kg – mức thấp nhất khu vực, giá heo tại Đà Nẵng và Quảng Ngãi được điều chỉnh xuống mức 52.000 đồng/kg.
Đắk Lắk và Khánh Hòa duy trì 54.000 đồng/kg, trong khi Lâm Đồng tiếp tục là địa phương có giá cao nhất khu vực với 55.000 đồng/kg.
Tại miền Nam: Thị trường ghi nhận biến động nhẹ ở một số địa phương. Hiện dao động từ 54.000 – 56.000 đồng/kg.
Trong đó, giá heo tại Tây Ninh và Cà Mau giảm 1.000 đồng/kg, hiện giao dịch ở mức 56.000. Cùng mức giảm, TP. Hồ Chí Minh và Cần Thơ thu mua heo hơi ở mức 55.000 đồng/kg. Giá heo tại Đồng Tháp về mức 54.000 đồng/kg sau khi giảm 1.000 đồng/kg.
Trong khi đó, giá heo tại Đồng Nai, An Giang và Vĩnh Long lần lượt giữ nguyên ở mức 56.000 đồng/kg, 55.000 đồng/kg và 54.000 đồng/kg.
Mức giá thấp nhất khu vực đang là 54.000 đồng/kg tại Đồng Tháp và Vĩnh Long, còn cao nhất đạt 56.000 đồng/kg tại Đồng Nai và Tây Ninh./.