Ngày 5/10: Đến lượt giá heo hơi giảm tại thị trường miền Bắc

Sau phiên giảm mạnh tại thị trường miền Trung, sáng nay (5/10), thị trường này đã chững lại, riêng miền Bắc, ghi nhận mức giảm rải rác tại một vài nơi.

Sáng 5/10, giá heo hơi tại Hải Phòng, Hưng Yên, Ninh Bình, hiện còn 54.000 đồng/kg.

Giá heo hơi miền Bắc

Ghi nhận mức giảm 1.000 đồng/kg tại một số địa phương như Hải Phòng, Hưng Yên, Ninh Bình, hiện còn 54.000 đồng/kg.

Các khu vực còn lại vẫn dao động quanh mức 55.000 – 56.000 đồng/kg, cũng chững lại sau chuỗi ngày tăng.

Miền Trung - Tây Nguyên hôm nay.

Sau phiên giảm, sáng nay đã ổn định, hiện thương lái đang thu mua trong khoảng 51.000 – 54.000 đồng/kg.

Cụ thể, tại Thanh Hóa, Nghệ An, Quảng Trị và Huế giá heo hơi đang giao dịch quanh mốc 53.000 đồng/kg. Riêng Hà Tĩnh giá heo ở mức 52.000 đồng/kg.

Mức thấp nhất khu vực thuộc về Gia Lai, khi chỉ còn 51.000 đồng/kg. Giá heo tại Đà Nẵng và Quảng Ngãi được điều chỉnh ở mức 52.000 đồng/kg.

Đắk Lắk và Khánh Hòa duy trì mức giá 54.000 đồng/kg.

Địa phương có mức giá cao nhất là Lâm Đồng, với 55.000 đồng/kg.

Tại miền Nam: Cũng không ghi nhận biến động đáng kể, với mức giá trung bình khoảng 55.100 đồng/kg. Một số điểm thu mua tại TP. Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Long An vẫn giữ quanh 54.000 – 56.000 đồng/kg.

Cụ thể, tại Tây Ninh, Cà Mau hiện giao dịch ở mức 56.000 đồng/kg.

TP. Hồ Chí Minh và Cần Thơ thu mua heo hơi ở mức 55.000 đồng/kg.

Giá heo tại Đồng Tháp về mức 54.000 đồng/kg.

Trong khi đó, giá heo tại Đồng Nai, An Giang và Vĩnh Long lần lượt giữ nguyên ở mức 56.000 đồng/kg, 55.000 đồng/kg và 54.000 đồng/kg.

Mức giá thấp nhất khu vực đang là 54.000 đồng/kg tại Đồng Tháp và Vĩnh Long, còn cao nhất đạt 56.000 đồng/kg tại Đồng Nai và Tây Ninh./.