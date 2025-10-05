Ngày 5/10: Đến lượt giá heo hơi giảm tại thị trường miền Bắc

|Sáng 5/10, giá heo hơi tại Hải Phòng, Hưng Yên, Ninh Bình, hiện còn 54.000 đồng/kg.
Giá heo hơi miền Bắc
Ghi nhận mức giảm 1.000 đồng/kg tại một số địa phương như Hải Phòng, Hưng Yên, Ninh Bình, hiện còn 54.000 đồng/kg.
Các khu vực còn lại vẫn dao động quanh mức 55.000 – 56.000 đồng/kg, cũng chững lại sau chuỗi ngày tăng.
Miền Trung - Tây Nguyên hôm nay.
Sau phiên giảm, sáng nay đã ổn định, hiện thương lái đang thu mua trong khoảng 51.000 – 54.000 đồng/kg.
Cụ thể, tại Thanh Hóa, Nghệ An, Quảng Trị và Huế giá heo hơi đang giao dịch quanh mốc 53.000 đồng/kg. Riêng Hà Tĩnh giá heo ở mức 52.000 đồng/kg.
Mức thấp nhất khu vực thuộc về Gia Lai, khi chỉ còn 51.000 đồng/kg. Giá heo tại Đà Nẵng và Quảng Ngãi được điều chỉnh ở mức 52.000 đồng/kg.
Đắk Lắk và Khánh Hòa duy trì mức giá 54.000 đồng/kg.
Địa phương có mức giá cao nhất là Lâm Đồng, với 55.000 đồng/kg.
Tại miền Nam: Cũng không ghi nhận biến động đáng kể, với mức giá trung bình khoảng 55.100 đồng/kg. Một số điểm thu mua tại TP. Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Long An vẫn giữ quanh 54.000 – 56.000 đồng/kg.
Cụ thể, tại Tây Ninh, Cà Mau hiện giao dịch ở mức 56.000 đồng/kg.
TP. Hồ Chí Minh và Cần Thơ thu mua heo hơi ở mức 55.000 đồng/kg.
Giá heo tại Đồng Tháp về mức 54.000 đồng/kg.
Trong khi đó, giá heo tại Đồng Nai, An Giang và Vĩnh Long lần lượt giữ nguyên ở mức 56.000 đồng/kg, 55.000 đồng/kg và 54.000 đồng/kg.
Mức giá thấp nhất khu vực đang là 54.000 đồng/kg tại Đồng Tháp và Vĩnh Long, còn cao nhất đạt 56.000 đồng/kg tại Đồng Nai và Tây Ninh./.