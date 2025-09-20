Ngày 20/9: Giá dầu thế giới tiếp tục giảm

Giá dầu thế giới tiếp tục giảm trong phiên giao dịch cuối tuần. Trong nước, các doanh nghiệp ngược chiều đồng loạt điều chỉnh tăng.

Sắc đỏ bao trùm thị trường dầu trong phiên sáng 20/9

Thị trường thế giới

Ghi nhận trên Oilprice lúc 4h30 sáng 20/09, giá dầu Brent ở mốc 66,69 USD/thùng, giảm 1,07% (tương đương giảm 0,72 USD/thùng).

Tương tự, giá dầu WTI ở mốc 62,93 USD/thùng, giảm 1,01% (tương đương giảm 0,64 USD/thùng).

Dù giảm, nhưng tính chung cả tuần, cả 2 loại dầu đều tăng tuần thứ hai liên tiếp.

“Nguồn cung dầu vẫn rất dồi dào và OPEC đang thu hẹp việc cắt giảm sản lượng. Chúng ta chưa thấy các lệnh trừng phạt có tác động rõ rệt đến xuất khẩu dầu của Nga”, ông Andrew Lipow, Chủ tịch Lipow Oil Associates nhận định.

Thị trường trong nước

Giá xăng dầu sáng nay đang niêm yết tại mốc giá được Liên Bộ Công Thương - Tài chính điều hành giá bán lẻ xăng dầu trong kỳ điều chỉnh từ 15h ngày 18/9.

Cụ thể, giá xăng E5RON 92 tăng 230 đồng/lít, giá bán ra 19.986 đồng/lít; giá xăng RON95 III tăng 208 đồng/lít, giá bán 20.608 đồng/lít. Tương tự, giá dầu diesel tăng 62 đồng/lít, giá bán 18.705 đồng/lít; giá dầu hỏa tăng 176 đồng/lít, giá bán ra 18.544 đồng/lít; giá dầu mazut tăng 40 đồng/kg, giá bán ra 15.130 đồng/kg./.