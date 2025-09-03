Ngày 3/9: Bạc khẳng định sự bứt phá sau giai đoạn tích lũy kéo dài

Giá bạc thế giới phiên giao dịch sáng nay đã chính thức bỏ xa mốc 40 USD/oune, để khẳng định sự bứt phá sau giai đoạn tích lũy kéo dài và mở ra xu hướng tăng rõ rệt cho bên mua. Trong nước, sau phiên điều chỉnh tăng mạnh, sáng nay có xu hướng chững lại và giảm nhẹ.

Sáng 3/9, giá bạc giao ngay giao dịch tại mốc 40,868 USD/oune.

Cụ thể, tại thời điểm 05:30 sáng 3/9, Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý (Hà Nội), niêm yết giá bạc Phú Quý ở mức 1.551.000 đồng/lượng (mua vào) và 1.599.000 đồng/lượng (bán ra), giảm 9.000 đồng/lượng ở cả chiều mua và bán so với phiên giao dịch sáng 2/9.

Cũng tại Hà Nội, khảo sát tại các địa điểm khác, giá bạc hiện được niêm yết ở mức 1.290.000 đồng/lượng (mua vào) và 1.323.000 đồng/lượng (bán ra), giảm 2.000 đồng/lượng ở chiều mua vào và 3.000 đồng/lượng ở chiều bán ra so với phiên giao dịch sáng 2/9.

Tại TP. Hồ Chí Minh, giá bạc cùng xu hướng, hiện ở mức 1.292.000 đồng/lượng (mua vào) và 1.329.000 đồng/lượng (bán ra), giảm 2.000 đồng/lượng ở chiều mua vào và 3.000 đồng/lượng ở chiều bán ra so với phiên giao dịch sáng 2/9.

Thông tin mới nhất về giá bạc tại Nội và TP. Hồ Chí Minh ngày 3/9/2025

Loại bạc Đơn vị Hà Nội TP. Hồ Chí Minh Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra Bạc 99.9 1 lượng 1.290.000 1.323.000 1.292.000 1.329.000 1 kg 34.390.000 35.288.000 34.442.000 35.439.000 Bạc 99.99 1 lượng 1.297.000 1.331.000 1.299.000 1.337.000 1 kg 34.596.000 35.500.000 34.638.000 35.651.000

Cập nhật bảng giá bạc mới nhất tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý ngày 3/9/2025:

Loại bạc Đơn vị VND Mua vào Bán ra Bạc miếng, Bạc thỏi Phú Quý 999 1 lượng 1.551.000 1.599.000 Bạc thỏi Phú Quý 999 1 kg 41.359.897 42.639.893

Trên thị trường thế giới, theo giabac.net, tại thời điểm 05:51:13 sáng 3/9, giá bạc giao ngay giao dịch tại mốc 40,868 USD/oune, tăng 0,293 USD/oune so với phiên giao dịch 2/9.

Giá bạc thế giới tương đương với mức 1.076.000 đồng/oune ở chiều mua vào và 1.081.000 đồng/oune ở chiều bán ra, tăng 4.000 đồng/ounce (mua vào) và (bán ra) so với phiên giao dịch 2/9.

Cập nhật mới nhất về giá bạc thế giới tại thời điểm 05:51:13 sáng 3/9/2025

Bạc đã vượt ngưỡng kháng cự quan trọng 39,53 USD/ounce. Theo nhà phân tích James Hyerczyk, đây là mức đóng cửa tuần cao nhất trong hơn một thập kỷ, khẳng định sự bứt phá sau giai đoạn tích lũy kéo dài và mở ra xu hướng tăng rõ rệt cho bên mua.

"Khi đã vượt qua mốc 39,53 USD/ounce, rào cản giữ giá từ tháng 7 đến nay, bạc có khoảng trống kỹ thuật để tiến tới vùng 44,22 USD/ounce, miễn là các điều kiện thị trường tiếp tục thuận lợi", ông nói./.