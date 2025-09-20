Ngày 20/9: Giá bạc củng cố đà tăng
áng 20/9, giá bạc giao ngay giao dịch tại mốc 43,091 USD/oune

Cụ thể, tại thời điểm 05:30 sáng 20/9, Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý (Hà Nội), niêm yết giá bạc Phú Quý ở mức 1.615.000 đồng/lượng (mua vào) và 1.665.000 đồng/lượng (bán ra), tăng 25.000 đồng/lượng so với phiên giao dịch sáng 19/9.

Cũng tại Hà Nội, khảo sát tại các địa điểm khác, giá bạc hiện được niêm yết ở mức 1.359.000 đồng/lượng (mua vào) và 1.393.000 đồng/lượng (bán ra), tăng 30.000 đồng/lượng cả ở chiều mua vào và bán ra so với phiên sáng 19/9.

Tại TP. Hồ Chí Minh, giá bạc cùng xu hướng tăng, hiện ở mức 1.361.000 đồng/lượng (mua vào) và 1.499.000 đồng/lượng (bán ra), cũng tăng 30.000 đồng/lượng cả ở chiều mua vào và bán ra so với phiên sáng 19/9.

Thông tin mới nhất về giá bạc tại Nội và TP. Hồ Chí Minh ngày 20/9/2025

Loại bạc

Đơn vị

TP. Hà Nội

TP. Hồ Chí Minh

Mua vào

Bán ra

Mua vào

Bán ra

Bạc 99.9

1 lượng

1.359.000

1.393.000

1.361.000

1.399.000

1 kg

36.252.000

37.150.000

36.304.000

37.301.000

Bạc 99.99

1 lượng

1.367.000

1.401.000

1.369.000

1.407.000

1 kg

36.458.000

37.362.000

36.500.000

37.513.000

Cập nhật bảng giá bạc mới nhất tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý ngày 20/9/2025:

Loại bạc

Đơn vị

VND

Mua vào

Bán ra

Bạc miếng, Bạc thỏi Phú Quý 999

1 lượng

1.615.000

1.665.000

Bạc thỏi Phú Quý 999

1 kg

43.066.559

44.399.889

Trên thị trường thế giới, theo giabac.net, tại thời điểm 06:08:22 sáng 20/9, giá bạc giao ngay giao dịch tại mốc 43,091 USD/oune, tăng 1,332 USD/oune so với phiên giao dịch sáng 19/9.

Giá bạc thế giới hiện đang ở mức 1.136.000 đồng/oune ở chiều mua vào và 1.142.000 đồng/oune ở chiều bán ra, 33.000 đồng/oune ở chiều mua vào và 34.000 đồng/oune ở chiều bán ra so với phiên giao dịch sáng 19/9.

Cập nhật mới nhất về giá bạc thế giới tại thời điểm 06:08:22 sáng 20/9/2025

