Ngày 20/9: Giá bạc củng cố đà tăng

Sáng nay, giá bạc thế giới trở lại mốc 43,091 USD/oune, tăng 1,332 USD/oune so với phiên giao dịch sáng 19/9. Trong nước, các thương hiệu cũng đồng loạt điều chỉnh tăng mạnh.

Cụ thể, tại thời điểm 05:30 sáng 20/9, Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý (Hà Nội), niêm yết giá bạc Phú Quý ở mức 1.615.000 đồng/lượng (mua vào) và 1.665.000 đồng/lượng (bán ra), tăng 25.000 đồng/lượng so với phiên giao dịch sáng 19/9.

Cũng tại Hà Nội, khảo sát tại các địa điểm khác, giá bạc hiện được niêm yết ở mức 1.359.000 đồng/lượng (mua vào) và 1.393.000 đồng/lượng (bán ra), tăng 30.000 đồng/lượng cả ở chiều mua vào và bán ra so với phiên sáng 19/9.

Tại TP. Hồ Chí Minh, giá bạc cùng xu hướng tăng, hiện ở mức 1.361.000 đồng/lượng (mua vào) và 1.499.000 đồng/lượng (bán ra), cũng tăng 30.000 đồng/lượng cả ở chiều mua vào và bán ra so với phiên sáng 19/9.

Thông tin mới nhất về giá bạc tại Nội và TP. Hồ Chí Minh ngày 20/9/2025

Loại bạc Đơn vị TP. Hà Nội TP. Hồ Chí Minh Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra Bạc 99.9 1 lượng 1.359.000 1.393.000 1.361.000 1.399.000 1 kg 36.252.000 37.150.000 36.304.000 37.301.000 Bạc 99.99 1 lượng 1.367.000 1.401.000 1.369.000 1.407.000 1 kg 36.458.000 37.362.000 36.500.000 37.513.000

Cập nhật bảng giá bạc mới nhất tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý ngày 20/9/2025:

Loại bạc Đơn vị VND Mua vào Bán ra Bạc miếng, Bạc thỏi Phú Quý 999 1 lượng 1.615.000 1.665.000 Bạc thỏi Phú Quý 999 1 kg 43.066.559 44.399.889

Trên thị trường thế giới, theo giabac.net, tại thời điểm 06:08:22 sáng 20/9, giá bạc giao ngay giao dịch tại mốc 43,091 USD/oune, tăng 1,332 USD/oune so với phiên giao dịch sáng 19/9.

Giá bạc thế giới hiện đang ở mức 1.136.000 đồng/oune ở chiều mua vào và 1.142.000 đồng/oune ở chiều bán ra, 33.000 đồng/oune ở chiều mua vào và 34.000 đồng/oune ở chiều bán ra so với phiên giao dịch sáng 19/9.

Cập nhật mới nhất về giá bạc thế giới tại thời điểm 06:08:22 sáng 20/9/2025