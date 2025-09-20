Ngày 20/9: Giá bạc củng cố đà tăng

|áng 20/9, giá bạc giao ngay giao dịch tại mốc 43,091 USD/oune
Cụ thể, tại thời điểm 05:30 sáng 20/9, Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý (Hà Nội), niêm yết giá bạc Phú Quý ở mức 1.615.000 đồng/lượng (mua vào) và 1.665.000 đồng/lượng (bán ra), tăng 25.000 đồng/lượng so với phiên giao dịch sáng 19/9.
Cũng tại Hà Nội, khảo sát tại các địa điểm khác, giá bạc hiện được niêm yết ở mức 1.359.000 đồng/lượng (mua vào) và 1.393.000 đồng/lượng (bán ra), tăng 30.000 đồng/lượng cả ở chiều mua vào và bán ra so với phiên sáng 19/9.
Tại TP. Hồ Chí Minh, giá bạc cùng xu hướng tăng, hiện ở mức 1.361.000 đồng/lượng (mua vào) và 1.499.000 đồng/lượng (bán ra), cũng tăng 30.000 đồng/lượng cả ở chiều mua vào và bán ra so với phiên sáng 19/9.
Thông tin mới nhất về giá bạc tại Nội và TP. Hồ Chí Minh ngày 20/9/2025
|
Loại bạc
|
Đơn vị
|
TP. Hà Nội
|
TP. Hồ Chí Minh
|
|
|
Mua vào
|
Bán ra
|
Mua vào
|
Bán ra
|
Bạc 99.9
|
1 lượng
|
1.359.000
|
1.393.000
|
1.361.000
|
1.399.000
|
|
1 kg
|
36.252.000
|
37.150.000
|
36.304.000
|
37.301.000
|
Bạc 99.99
|
1 lượng
|
1.367.000
|
1.401.000
|
1.369.000
|
1.407.000
|
|
1 kg
|
36.458.000
|
37.362.000
|
36.500.000
|
37.513.000
Cập nhật bảng giá bạc mới nhất tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý ngày 20/9/2025:
|
Loại bạc
|
Đơn vị
|
VND
|
|
|
Mua vào
|
Bán ra
|
Bạc miếng, Bạc thỏi Phú Quý 999
|
1 lượng
|
1.615.000
|
1.665.000
|
Bạc thỏi Phú Quý 999
|
1 kg
|
43.066.559
|
44.399.889
Trên thị trường thế giới, theo giabac.net, tại thời điểm 06:08:22 sáng 20/9, giá bạc giao ngay giao dịch tại mốc 43,091 USD/oune, tăng 1,332 USD/oune so với phiên giao dịch sáng 19/9.
Giá bạc thế giới hiện đang ở mức 1.136.000 đồng/oune ở chiều mua vào và 1.142.000 đồng/oune ở chiều bán ra, 33.000 đồng/oune ở chiều mua vào và 34.000 đồng/oune ở chiều bán ra so với phiên giao dịch sáng 19/9.
Cập nhật mới nhất về giá bạc thế giới tại thời điểm 06:08:22 sáng 20/9/2025