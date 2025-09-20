Giá vàng hôm nay (20/9): Bật tăng trở lại

Sau phiên giảm sâu, sáng nay, giá vàng thế giới bật tăng mạnh. Trong nước, thời điểm hiện tại, hầu hết các thương hiệu đều niêm yết ổn định. Riêngvàng miếng Phú Quý SJC tăng 300.000 đồng/lượng, ngược lại, vàng nhẫn SJC giảm 300.000 đồng/lượng.

Diễn biến giá vàng thế giới trong 24 giờ qua

Thị trường thế giới

Tại thời điểm 05:37:26 sáng 20/09, giá vàng giao ngay trên Kitco giao dịch tại mốc 3.685,78 USD/oune, tăng 40,98 USD/oune, tương đương với mức tăng 1,12% trong 24 giờ qua.

Quy đổi theo tỷ giá hiện hành tại Vietcombank, giá vàng thế giới có giá khoảng 116,449 triệu đồng/lượng (chưa tính thuế, phí).

Quy đổi theo tỷ giá USD trên thị trường tự do (26.410 VND/USD), vàng thế giới có giá khoảng 116,8 triệu đồng/lượng (chưa tính thuế, phí).

Thị trường trong nước

Tại thời điểm 05:30 sáng 20/9, các thương hiệu SJC, PNJ, DOJI, Bảo Tín Minh Châu đồng loạt niêm yết giá vàng miếng ở mức 130 - 132 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), không thay đổi so với phiên giao dịch hôm qua.

Riêng Phú Quý SJC tăng giá vàng miếng 300.000 đồng/lượng ở cả hai chiều, giao dịch lần lượt ở mức 129,3 - 132 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Với mốc giá trên, vàng và miếng SJC đang cao hơn giá vàng quốc tế khoảng 15,2 triệu đồng/lượng.

Đối với vàng nhẫn, hiện tại, các thương hiệu giảm nhẹ hoặc đi ngang so với rạng sáng qua.

Cụ thể, SJC niêm yết giá vàng nhẫn ở ngưỡng 126 - 128,7 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 300.000 đồng/lượng ở cả hai chiều.

Bảo Tín Minh Châu giảm 200.000 đồng/lượng ở cả hai chiều, hiện giao dịch vàng nhẫn ở ngưỡng 126,8 – 129,8 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Vàng nhẫn thương hiệu DOJI và PNJ cùng bình ổn ở cả hai chiều, hiện giao dịch ở mức 126,3 - 129,3 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Vàng nhẫn thương hiệu Phú Quý bình ổn ở cả hai chiều, hiện niêm yết ở mức 126,2 - 129,2 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra)./.