Giá vàng hôm nay (20/9): Bật tăng trở lại

|Diễn biến giá vàng thế giới trong 24 giờ qua
Thị trường thế giới
Tại thời điểm 05:37:26 sáng 20/09, giá vàng giao ngay trên Kitco giao dịch tại mốc 3.685,78 USD/oune, tăng 40,98 USD/oune, tương đương với mức tăng 1,12% trong 24 giờ qua.
Quy đổi theo tỷ giá hiện hành tại Vietcombank, giá vàng thế giới có giá khoảng 116,449 triệu đồng/lượng (chưa tính thuế, phí).
Quy đổi theo tỷ giá USD trên thị trường tự do (26.410 VND/USD), vàng thế giới có giá khoảng 116,8 triệu đồng/lượng (chưa tính thuế, phí).
Thị trường trong nước
Tại thời điểm 05:30 sáng 20/9, các thương hiệu SJC, PNJ, DOJI, Bảo Tín Minh Châu đồng loạt niêm yết giá vàng miếng ở mức 130 - 132 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), không thay đổi so với phiên giao dịch hôm qua.
Riêng Phú Quý SJC tăng giá vàng miếng 300.000 đồng/lượng ở cả hai chiều, giao dịch lần lượt ở mức 129,3 - 132 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).
Với mốc giá trên, vàng và miếng SJC đang cao hơn giá vàng quốc tế khoảng 15,2 triệu đồng/lượng.
Đối với vàng nhẫn, hiện tại, các thương hiệu giảm nhẹ hoặc đi ngang so với rạng sáng qua.
Cụ thể, SJC niêm yết giá vàng nhẫn ở ngưỡng 126 - 128,7 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 300.000 đồng/lượng ở cả hai chiều.
Bảo Tín Minh Châu giảm 200.000 đồng/lượng ở cả hai chiều, hiện giao dịch vàng nhẫn ở ngưỡng 126,8 – 129,8 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).
Vàng nhẫn thương hiệu DOJI và PNJ cùng bình ổn ở cả hai chiều, hiện giao dịch ở mức 126,3 - 129,3 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).
Vàng nhẫn thương hiệu Phú Quý bình ổn ở cả hai chiều, hiện niêm yết ở mức 126,2 - 129,2 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra)./.