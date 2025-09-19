MV Việt Nam – Tự hào tiếp bước tương lai: Chạm đến tinh thần người trẻ yêu nước

(TBTCO) - Không dừng lại ở một sản phẩm âm nhạc cho dịp kỷ niệm đặc biệt của đất nước, MV “Việt Nam - Tự hào tiếp bước tương lai” đã trở thành “ca khúc quốc dân” mới, một giai điệu quen thuộc trong đời sống thường nhật.

Từ những tiết mục văn nghệ tại trường học, sân khấu lớn nhỏ cho tới những video cover, remix lan truyền trên mạng xã hội, ca khúc “Việt Nam - Tự hào tiếp bước tương lai” đã len lỏi trong đời sống và trở thành một phần trong nhịp sống cộng đồng.

Những em bé còn chưa nói tròn vành rõ chữ say sưa thể hiện ca khúc với sự “nhắc bài” của mẹ. Những người nước ngoài phát âm tiếng Việt chưa chuẩn thả hồn say mê vào từng giai điệu tự hào. Các thầy cô hòa giọng và nhún nhảy cùng học trò của mình trong bài hát đầy tinh thần thúc giục “tiếp bước tương lai”,… Đó là những hình ảnh xúc động gắn với giai điệu của “Việt Nam - Tự hào tiếp bước tương lai” tràn ngập mạng xã hội trong suốt 1 tháng qua.

Vừa gần gũi, vừa hào hùng, tráng lệ

Hơn 4 triệu lượt nghe trên YouTube, 50 triệu lượt nghe và sử dụng âm thanh trên các nền tảng mạng xã hội và nhạc số sau 25 ngày ra mắt MV là con số quá ấn tượng với một ca khúc mới thuộc dòng nhạc quê hương mà chính Divo Tùng Dương cũng bất ngờ. Vì đâu MV “Việt Nam - Tự hào tiếp bước tương lai” lại có sức hút lớn với khán giả, đặc biệt là khán giả trẻ như vậy?

Là một ca khúc ca ngợi đất nước, “Việt Nam – Tự hào tiếp bước tương lai” lại khéo léo kết hợp giữa âm nhạc, ca từ và xu hướng thưởng thức âm nhạc hiện nay. Giai điệu dễ nhớ, tiết tấu mạnh mẽ, cuốn hút kết hợp một cách hài hòa với lối viết trực diện, ca từ giản dị nhưng giàu hình ảnh biểu tượng như: “màu cờ đỏ thắm tung bay”, “dòng máu Lạc Hồng”, “vươn vai Việt Nam”. Điều đó làm nên một ca khúc vừa ấn tượng đến “nổi da gà” trong giọng ca của Divo Tùng Dương, nhưng lạ thay, lại vừa phù hợp để trở thành một ca khúc để cộng đồng biểu diễn tập thể hay cover cá nhân.

Những câu hát đơn giản, dễ hát theo nhưng đậm đà niềm tự hào dân tộc, giúp dễ dàng chạm đến nhiều thế hệ

Điểm đặc biệt nằm ở chất liệu Dance/EDM hiện đại kết hợp cùng nhạc cụ giao hưởng, vừa mang lại không khí sôi động gần gũi với khán giả trẻ, vừa giữ được sự hào sảng, tráng lệ cần có ở một tác phẩm chính ca ca ngợi quê hương đất nước. Điều này cũng khiến bài hát dễ dàng được cộng đồng hát lại hay phối theo nhiều phong cách khác nhau trên mạng xã hội.

Một yếu tố quan trọng khác giúp MV được đón nhận nồng nhiệt chính là xu hướng thưởng thức âm nhạc trên nền tảng số hiện nay. Khi giai điệu và ca từ bắt tai, dễ cover, dễ ghép video, ca khúc nhanh chóng trở thành “chất liệu” để giới trẻ sáng tạo. “Việt Nam - Tự hào tiếp bước tương lai” đã làm được điều đó. Những clip trẻ em hát theo, hay các bản cover đầy sáng tạo trên mạng xã hội chính là minh chứng cho sức sống của ca khúc này.

Tuyên bố đặc biệt của người trẻ

MV đã khơi dậy một tầng cảm xúc mới - “tự hào ở thì tương lai”, truyền cảm hứng cho người trẻ tìm thấy niềm tin, sự khích lệ và cảm giác mình đang hiện diện trong hành trình tiếp bước của đất nước.

Có thể nói, tính chất vừa hiện đại, bắt trend, vừa giữ được chiều sâu truyền thống là lý do ca khúc không chỉ được nghe, mà còn được lan tỏa, sống cùng cộng đồng trong nhiều hình thức sáng tạo khác nhau. Nhưng trên tất cả, tinh thần “tiếp bước tương lai” chính là một trong những nguyên nhân cốt lõi khiến bài hát được yêu thích và lan tỏa mạnh mẽ.

Tinh thần “tiếp bước tương lai” mà ca khúc gửi gắm đã tạo nên chiều sâu và sự đồng điệu đặc biệt với giới trẻ. Không quá nhấn mạnh vào quá khứ hào hùng, tác phẩm này vừa tri ân lịch sử, vừa đặt trọng tâm vào khát vọng vươn lên trong kỷ nguyên mới. Thông điệp ấy khiến thế hệ trẻ cảm thấy mình “có mặt” trong dòng chảy đất nước, không chỉ tiếp bước cha ông gìn giữ non sông gấm vóc, mà còn là người kiến tạo tương lai thịnh vượng. Và khi cất tiếng hát “Tự hào ta tiếp bước tới tương lai rực rỡ”, các bạn trẻ như được khích lệ, được gọi tên trong hành trình phát triển dân tộc.

“Tự hào tiếp bước tương lai” cũng là thông điệp NCB lựa chọn lan tỏa dịp kỷ niệm 30 năm thành lập ngân hàng

Đây cũng là chính là ý nghĩa mà nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung và Divo Tùng Dương – những người trẻ sinh ra trong thời bình muốn gửi gắm trong “Việt Nam - Tự hào tiếp bước tương lai”. Và lời khẳng định hãy cùng chung tay, cùng vươn vai, cùng kiến tạo tương lai cũng là triết lý mà đơn vị đồng hành với MV là Ngân hàng TMCP Quốc dân (NCB) muốn gửi gắm nhân kỷ niệm 30 năm thành lập ngân hàng.

“Thông điệp mà ca khúc "Việt Nam - Tự hào tiếp bước tương lai" mang đến cũng chính là những gì mà NCB muốn gửi gắm và lan tỏa đến cộng đồng. Đó là tinh thần tiến bước, chuyển đổi mạnh mẽ trong kỷ nguyên mới của đất nước để kiến tạo tương lai rực rỡ. Với khát khao đồng hành cùng sự đổi thay và phát triển không ngừng của đất nước, với tinh thần sáng tạo, tiên phong, NCB đã sẵn sàng để bước sang một giai đoạn mới, tự hào tiếp nối những thành quả đã có để mang lại giá trị bền vững cho cộng đồng và đóng góp vào công cuộc tiến tạo tương lai rực rỡ của đất nước” - ông Tạ Kiều Hưng - Tổng Giám đốc NCB cho biết./.