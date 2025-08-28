Sun Group nâng tầm Bà Nà bằng siêu đô thị nghỉ dưỡng, vui chơi giải trí dưới chân núi trị giá 52 ngàn tỷ đồng

(TBTCO) - Ngày 27/8/2025, tại khu vực núi Bà Nà, Tập đoàn Sun Group và UBND Thành phố Đà Nẵng đã tổ chức khởi công tổ hợp đô thị nghỉ dưỡng, khu vui chơi giải trí Bà Nà với tổng mức đầu tư giai đoạn 2 trị giá 52 ngàn tỷ đồng.

Dự án được kỳ vọng sẽ kiến tạo một siêu đô thị du lịch - nghỉ dưỡng - bất động sản đẳng cấp hàng đầu khu vực, tiếp thêm đòn bẩy để Đà Nẵng gia tăng sức cạnh tranh sau khi hợp nhất với Quảng Nam, trở thành điểm đến tầm cỡ quốc tế.

Ông Lương Nguyễn Minh Triết - Chủ tịch UBND Thành phố Đà Nẵng phát biểu tại Lễ khởi công tổ hợp đô thị nghỉ dưỡng, vui chơi giải trí Bà Nà - Suối Mơ

Phát biểu tại sự kiện, ông Lương Nguyễn Minh Triết - Chủ tịch UBND Thành phố Đà Nẵng đánh giá: “Sau khi hợp nhất, thành phố Đà Nẵng đã mở rộng không gian địa lý gấp 10 lần, mở ra nhiều cơ hội phát với những tiềm năng mới”. Do đó, “các dự án thuộc quần thể Khu du lịch sinh thái và đô thị Bà Nà – Suối Mơ sẽ là những công trình góp phần hoàn thiện hệ sinh thái đẳng cấp và đa trải nghiệm tại Bà Nà, đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng cao của du khách, đặc biệt trong khi Đà Nẵng đặt mục tiêu đón hàng chục triệu lượt khách mỗi năm”.

Quần thể Khu du lịch sinh thái & đô thị Bà Nà - Suối Mơ trải rộng trên địa bàn hai xã Bà Nà, xã Hòa Vang với quy mô 806 ha, tổng mức đầu tư lên đến 52.000 tỷ đồng, bao gồm: Khu du lịch sinh thái và đô thị Suối Mơ ở chân núi Bà Nà và Khu du lịch sinh thái trên đỉnh núi Bà Nà.

Trong đó, Quần thể Khu du lịch sinh thái và đô thị Bà Nà – Suối Mơ tại chân núi sẽ được kiến tạo với các phân khu đặc trưng gồm: Khu công viên giải trí (Công viên nước, khu cảm giác mạnh, khu trò chơi gia đình...); Khu công viên giải trí công nghệ cao (Khu trò chơi phiêu lưu trong vũ trụ - rạp 5D, khu khám phá thế giới tương lai, Khu game VR-thực tế ảo...). Khi được hình thành, khu công viên giải trí này sẽ là “trái tim của đô thị”, tạo nên một tâm điểm sôi động cả ngày lẫn đêm, nơi du khách và cư dân được thỏa mãn đủ mọi giác quan với đa dạng trải nghiệm từ vui chơi tới mua sắm, ẩm thực và lễ hội bốn mùa đẳng cấp.

Phối cảnh Quần thể Khu du lịch sinh thái và đô thị Bà Nà – Suối Mơ tại chân núi.

Điểm nhấn của quần thể là khu đô thị với đa dạng các loại hình nhà ở, gắn kết với không gian mở ngập tràn cây xanh, vườn hoa, liên kết với nhau bằng hệ thống giao thông phân khu, giao thông nội bộ và trục giao thông chính đô thị. Trong đó, khu nhà ở thấp tầng được thiết kế với đa dạng các biệt thự, nhà ở liền kề theo phong cách kiến trúc hiện đại, hài hòa cảnh quan thiên nhiên. Cùng với đó là các loại hình biệt thự dọc theo triền núi, được thiết kế như tan hòa vào cảnh quan rừng núi.

Không gian quần thể Khu du lịch sinh thái và đô thị Bà Nà – Suối Mơ

Cùng trong quần thể này còn có Khu nghỉ dưỡng cao cấp và tổ hợp golf hiện đại có diện tích 294 ha, mang đến những trải nghiệm nghỉ dưỡng đẳng cấp và khác biệt giữa chốn thiên nhiên sơn thủy hữu tình với các villa cao cấp bao quanh tổ hợp sân golf 36 hố hiện đại...

Kết nối liền mạch với Khu thương mại tự do đầu tiên của Việt Nam được kiến tạo ngay trong quần thể, dự án sẽ tạo nên một đô thị biểu tượng có một không hai trên thế giới, nơi du khách và người dân có thể tận hưởng nhiều không gian sống và trải nghiệm trong một ngày, và không ngừng cảm nhận một điểm đến đáng sống và sống chất lượng đến từng giây như tại Bà Nà, Đà Nẵng.

Sự độc đáo của siêu quần thể tại Bà Nà sẽ được tiếp nối tại khu vực đỉnh núi, với các hạng mục được triển khai ngay trong giai đoạn này là Tổ hợp công trình khách sạn, nghỉ dưỡng, vui chơi giải trí, nhà biểu diễn đa năng quy mô 2.500 phòng, tiêu chuẩn 5 sao, bao gồm khu vui chơi giải trí, nhà biểu diễn đa năng, khu vườn chủ đề trong nhà, trung tâm hội nghị... có tổng mức đầu tư khoảng 20.000 tỷ đồng.

Tổ hợp được thiết kế theo lối kiến trúc cổ điển của Pháp thế kỷ 16-17, mang đến những trải nghiệm du lịch nghỉ dưỡng và thưởng thức nghệ thuật độc bản, mới mẻ cho du khách đến Bà Nà, đặc biệt là bổ sung đa dạng hơn các sản phẩm, dịch vụ vui chơi giải trí cả ngày lẫn đêm, với các show diễn nghệ thuật đa phương tiện, khu vui chơi chủ đề độc đáo… từ đó góp phần gia tăng số lượng khách cũng như chi tiêu và thời gian lưu trú của du khách đến Bà Nà nói riêng và Đà Nẵng nói chung.

Cùng ngày, chủ đầu tư Sun Group cũng khởi động tuyến cáp treo Bà Nà số 9 với chiều dài tuyến một chiều 5.879m, gồm 154 cabin, công suất 2.900 người/giờ, hứa hẹn mang đến những trải nghiệm đặc quyền, đẳng cấp dành riêng cho du khách lựa chọn lưu trú trên đỉnh núi.

Một siêu quần thể du lịch sinh thái và đô thị đang khắc họa tương lai cho Bà Nà- điểm đến vốn đã rất quen thuộc với du khách toàn cầu, đưa nơi đây trở thành tâm điểm vui chơi, giải trí, nghỉ dưỡng, làm việc chất lượng hàng đầu Việt Nam, sẵn sàng vươn tầm quốc tế và tạo sức bật mạnh mẽ cho Đà Nẵng trở thành cực tăng trưởng trọng điểm của đất nước. Đây cũng sẽ là dự án “tiêu điểm của tiêu điểm”, hứa hẹn đưa Đà Nẵng vượt xa nhiều điểm đến trong nước, giữ vững vị thế tiên phong trong phát triển du lịch như bao năm qua.

Không gian quần thể Khu du lịch sinh thái và đô thị Bà Nà – Suối Mơ khu vực trên núi.

Những không gian sống và trải nghiệm liền mạch, đa dạng, độc đáo được kiến tạo từ chân núi lên tới đỉnh Bà Nà bởi siêu quần thể du lịch sinh thái và đô thị này cũng sẽ tạo thêm các đòn bẩy và sức bật mới, để Đà Nẵng tiếp tục khẳng định vị thế “thành phố đáng đến, đáng sống và đáng đầu tư bậc nhất Việt Nam”.

Khung cảnh quần thể Khu du lịch sinh thái và đô thị Bà Nà – Suối Mơ về đêm.

Và nói như ông Nguyễn Văn Bình – Chủ tịch Sun Group Vùng Miền Trung tại buổi lễ, dự án này, cùng với rất nhiều sản phẩm hạ tầng đô thị chất lượng - đẳng cấp - khác biệt, đặc biệt là Khu thương mại tự do sẽ hiện diện trong tương lai rất gần, sẽ góp phần đưa Đà Nẵng vươn mình trở thành trung tâm du lịch, kinh tế số, logistics và tài chính hàng đầu khu vực, khẳng định vị thế của một thành phố biển năng động, hiện đại và hội nhập sâu rộng vào bản đồ kinh tế toàn cầu./.