Ngày 20/9: Giá gạo xuất khẩu giảm xuống mức thấp nhất kể từ cuối tháng 8

Giá gạo trong nước sáng 20/9 tiếp tục duy trì trạng thái ổn định. Ngược lại, thị trường xuất khẩu bất ngờ lao dốc khi gạo Việt Nam và Ấn Độ cùng giảm xuống mức thấp kể từ cuối tháng 8.

Giá gạo 5% tấm hiện đã giảm xuống mức 440 - 450 USD/tấn

Thị trường trong nước

Tại Đồng bằng sông Cửu Long dao động quanh mức 8.100 – 8.250 đồng/kg, không thay đổi so với ngày trước đó.

Trong đó, gạo IR 504 được giao dịch ở mức 8.100 – 8.200 đồng/kg, còn gạo CL 555 giữ giá 8.150 – 8.250 đồng/kg.

Điểm đáng chú ý là nhóm phụ phẩm có sự nhích nhẹ, khi tấm IR 504 tăng thêm 50 đồng/kg, đạt 7.350 – 7.450 đồng/kg, và giá cám tăng 100 đồng/kg, lên mức 6.550 – 6.650 đồng/kg. Diễn biến này phản ánh nguồn cung nguyên liệu đã dần cân bằng, trong khi nhu cầu tiêu thụ phụ phẩm vẫn duy trì ổn định.

Giá lúa tươi tại ruộng các giống phổ biến như IR 50404, OM 5451 dự kiến vẫn giữ trong khoảng 5.700 – 6.000 đồng/kg. Những giống thơm như Đài Thơm 8, Nàng Hoa 9 có thể nhích nhẹ lên khoảng 6.100 – 6.300 đồng/kg, nếu thương lái tiếp tục thu mua với yêu cầu cao hơn chất lượng.

Thị trường thế giới

Giá gạo biến động mạnh theo hướng tiêu cực. Theo Hiệp hội Lương thực Việt Nam, giá gạo 5% tấm hiện đã giảm xuống 440 - 450 USD/tấn, thấp nhất kể từ cuối tháng 8. Nguyên nhân chính đến từ quyết định tạm ngừng nhập khẩu 60 ngày của Philippines.

Giá gạo trắng thường 5% tấm vẫn giữ được mức ổn định 375 – 379 USD/tấn, cho thấy một bộ phận nhu cầu nội địa và khu vực vẫn duy trì.

Tại Ấn Độ, giá gạo xuất khẩu cũng giảm sâu xuống mức thấp nhất kể từ giữa năm 2022.

Mặc dù gạo trắng 5% tấm của nước này có tăng nhẹ, nhưng xu hướng chung vẫn cho thấy sự suy giảm về sức cạnh tranh trên thị trường thế giới.

Không chỉ Ấn Độ và Việt Nam, thị trường Thái Lan cũng ghi nhận sự suy yếu. Gạo 5% tấm của Thái Lan hiện được chào bán ở mức 360 USD/tấn, giảm nhẹ so với tuần trước.

Ở chiều ngược lại, Bangladesh lại chứng kiến một nghịch lý khi giá gạo nội địa vẫn neo cao, dù tồn kho quốc gia vượt 2,2 triệu tấn sau vụ mùa bội thu cuối năm ngoái. Giá bán lẻ tại đây hiện cao hơn 15 – 20% so với cùng kỳ./.