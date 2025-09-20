(TBTCO) - Ngày 19/9, thay mặt Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú ký ban hành Kết luận số 192-KL/TW về thực hiện pháp luật về phân cấp, phân quyền, phân định thẩm quyền khi vận hành chính quyền địa phương 2 cấp.

Từng bước nâng cao hoạt động của chính quyền địa phương 2 cấp

Kết luận số 192-KL/TW nêu: Tại phiên họp ngày 19/9/2025, xem xét báo cáo của Đảng ủy Chính phủ đánh giá việc thực hiện pháp luật về phân cấp, phân quyền, phân định thẩm quyền khi vận hành chính quyền địa phương 2 cấp, Bộ Chính trị, Ban Bí thư kết luận như sau:

Bộ Chính trị, Ban Bí thư cơ bản thống nhất với báo cáo của Đảng ủy Chính phủ, ghi nhận và biểu dương Đảng ủy Chính phủ, Đảng ủy Quốc hội, Đảng ủy Bộ Nội vụ, Đảng ủy Bộ Tư pháp và các bộ, cơ quan ngang bộ đã rất tích cực, chủ động, nỗ lực, cố gắng, phát huy tinh thần trách nhiệm trong tham mưu, đề xuất các nhiệm vụ về phân cấp, phân quyền, phân định thẩm quyền; kịp thời tháo gỡ nhiều khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện. Đánh giá cao các tỉnh ủy, thành ủy và Đảng ủy xã, phường, đặc khu đã chủ động, sáng tạo, linh hoạt trong chỉ đạo, điều hành và quyết tâm trong tổ chức thực hiện các nhiệm vụ được phân cấp, phân quyền, góp phần từng bước nâng cao hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả hoạt động của chính quyền địa phương 2 cấp.

Bổ sung, hoàn thiện phân cấp, phân quyền

Bộ Chính trị, Ban Bí thư giao Đảng ủy Quốc hội chỉ đạo ban hành các văn bản quy phạm pháp luật để bảo đảm thống nhất, đồng bộ hệ thống pháp luật về phân cấp, phân quyền theo quy định của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương và những vấn đề khác liên quan đến thủ tục pháp lý; đề nghị Quốc hội thông qua giám sát, phát hiện những vấn đề bất cập của địa phương thì đề xuất sửa đổi các quy định cho phù hợp với thực tiễn.

Tiếp tục rà soát hệ thống pháp luật chuyên ngành để bổ sung, hoàn thiện phân cấp, phân quyền theo đúng phương châm "địa phương quyết, địa phương làm, địa phương chịu trách nhiệm". Ảnh minh họa.

ộ Chính trị, Ban Bí thư giao Đảng ủy Chính phủ chỉ đạo các bộ, cơ quan ngang bộ thực hiện những nhiệm vụ sau:

Rà soát, đánh giá kỹ lưỡng tính khả thi trong thực hiện nhiệm vụ phân quyền, phân cấp, phân định thẩm quyền trong quản lý, đề xuất phương án xử lý phù hợp.

Tiếp tục rà soát hệ thống pháp luật chuyên ngành để bổ sung, hoàn thiện phân cấp, phân quyền theo đúng phương châm "địa phương quyết, địa phương làm, địa phương chịu trách nhiệm".

Tiếp tục tăng cường hướng dẫn, hỗ trợ các địa phương thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ được phân cấp, phân quyền, nhất là việc nâng cao năng lực tổ chức thực hiện.

Chỉ đạo các Bộ: Nội vụ, Tư pháp, Tài chính, Giáo dục và Đào tạo, Khoa học và Công nghệ, Xây dựng, Nông nghiệp và Môi trường thực hiện các nhiệm vụ cụ thể để hoàn thiện và nâng cao hiệu quả phân cấp, phân quyền.

Các đồng chí bộ trưởng, bí thư tỉnh ủy, thành ủy, chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực tiếp kiểm tra, đánh giá các nhiệm vụ của bộ, của địa phương đang triển khai ở cấp xã, phường để có hướng dẫn, chỉ đạo kịp thời.

Tăng cường toàn diện cho cấp xã

Kết luận nêu rõ: Các tỉnh ủy, thành ủy tiếp tục đánh giá khả năng thực hiện pháp luật về phân cấp, phân quyền, phân định thẩm quyền tại địa phương để kịp thời điều chỉnh, hướng dẫn, sửa đổi hoặc đề xuất cấp có thẩm quyền sửa đổi, ban hành văn bản mới phù hợp với lộ trình, yêu cầu của Luật Tổ chức Chính phủ, Luật Tổ chức chính quyền địa phương và phù hợp với tình hình thực tiễn. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện sát sao, đầy đủ, có hiệu quả các nhiệm vụ được phân cấp, phân quyền, khắc phục ngay những vướng mắc, bất cập, tăng cường toàn diện cho cấp xã, bảo đảm chính quyền địa phương 2 cấp vận hành thông suốt, hiệu quả./.