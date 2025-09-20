Ngày 20/9: Giá cao su trong nước ổn định, thế giới tiếp tục giảm

Giá cao su trong nước ổn định trong phiên giao dịch cuối tuần. Trên thị trường thế giới, giá đồng loạt giảm. Đặc biệt, tại thị trường Nhật Bản, giá giảm tuần thứ hai liên tiếp do mùa khai thác cao điểm ở Đông Nam Á.

Sáng 20/9, giá cao su tại các doanh nghiệp đi ngang so với phiên trước

Thị trường trong nước:

Cập nhật lúc 08:27:18 sáng 20/9 trên trang giacaphe.com, giá cao su tại các doanh nghiệp đi ngang so với phiên trước.

Cụ thể: Tại Công ty Phú Riềng chào giá thu mua mủ tạp ở mức 390 đồng/DRC, giá thu mua mủ nước 420 đồng/TSC, không thay đổi so với phiên 19/9.

Công ty Cao su Bà Rịa báo giá thu mua mủ nước ở mức 405 đồng/độ TSC/kg (áp dụng cho độ TSC từ 25 đến dưới 30); mủ đông DRC (35 - 44%) ở mức 14.200 đồng/kg; mủ nguyên liệu ghi nhận 19.000 đồng/kg.

Tại Công ty MangYang báo giá thu mua mủ nước khoảng 388 - 399 đồng/TSC (loại 2-loại 1); mủ đông tạp bình ổn khoảng 346 – 395 đồng/DRC (loại 2-loại 1).

Tương tự, tại công ty Bình Long, giá cao su thu mua bình ổn tại Nhà máy ở mức 422 đồng/độ TSC/kg, giá thu mua tại đội sản xuất 412 đồng/TSC/kg; còn giá mủ tạp bình ổn (DRC 60%) 14.000 đồng/kg.

Thị trường thế giới

Trên sàn Tocom Nhật Bản, giá cao su RSS3 giảm mạnh ở các kỳ hạn xa. Cụ thể, hợp đồng giao tháng 9/2025 giữ nguyên ở mức 321.00 yên/kg; kỳ hạn tháng 10/2025 ở mức 320,1 yên/kg; hợp đồng tháng 11/2025 giảm mạnh 11,4 yên/kg (- 3,58%), hiện ở mức 306,1 yên/kg; hợp đồng tháng 12/2025 giảm 13,3 yên/kg (- 4,18%), hiện mức 304 yên/kg;…

Giá cao su kỳ hạn tại Nhật Bản kết thúc tuần qua trong xu hướng giảm, đánh dấu tuần giảm thứ hai liên tiếp, do áp lực từ mùa khai thác cao điểm ở Đông Nam Á và kỳ vọng nguồn cung quốc tế gia tăng, theo Reuters.

Tại Trung Quốc, giá cao su tự nhiên trên sàn Thượng Hải (SHFE) trong phiên sáng nay tiếp đà giảm nhẹ. Cụ thể, tại kỳ hạn tháng 10/2025 giảm 70 NDT/tấn (- 0,46%), về mức 14.670 NDT/tấn; kỳ hạn tháng 11/2025 giảm 55 NDT/tấn (- 0,34%), xuống mức 14.645 NDT/tấn; kỳ hạn tháng 1/2026 giảm 100 NDT/tấn (- 0,63%), xuống mức 15.530 NDT/tấn;…

Trên sàn SGX (Singapore), cao su hợp đồng giao tháng 10/2025 giảm 0,30 cent/kg, về mức 170,3 cent/kg; kỳ hạn tháng 11/2025 không đổi, hiện ở mức 173,9 cent/kg; kỳ tháng 12/2025 giảm 0,6 cent/kg, về mức 170,9 cent/kg; kỳ hạn tháng 1/2026 giữ nguyên ở mức 175,1 cent/kg;…