Ngày 23/9: Giá cao su thế giới giằng co, trong nước tăng giá

Giá cao su thế giới hôm nay (23/9) giằng co nhẹ. Thị trường chủ yếu quan sát các diễn biến về nguồn cung và lo ngại nhu cầu tiêu thụ sụt giảm. Trong nước, Công ty MangYang tăng giá thu mua cao su.

Công ty MangYang hôm nay tăng giá thu mua cao su.

Thị trường thế giới

Kết thúc phiên giao dịch, giá cao su kỳ hạn tháng 10 trên Sàn Thượng Hải (SHFE) - Trung Quốc giảm 0,1% (10 Nhân dân tệ) về mức 14.660 Nhân dân tệ/tấn.

Tại Thái Lan, giá cao su kỳ hạn tháng 10 đi ngang mức 67,40 Baht/kg.

Tại thị trường Nhật Bản (OSE), giá cao su nhích nhẹ 0,3% (1 Yên) lên mức 311 Yên/kg.

Trên sàn SGX - Singapore, giá cao su TSR20 hợp đồng giao tháng 10/2025 tăng nhẹ 0.70 cent/kg, lên mức 171.00 cent/kg.

Giá cao su trong nước

Tại Công ty MangYang, báo giá thu mua mủ nước ghi nhận khoảng 398 - 403 đồng/TSC (loại 2 - loại 1), tăng 7 đồng/TSC so với kỳ trước; mủ đông tạp bình ổn khoảng 346 - 395 đồng/DRC (loại 2 - loại 1), tăng 20 đồng/DRC.

Trong khi đó, các doanh nghiệp khác bình ổn giá cao su. Cụ thể, Công ty Phú Riềng chào giá thu mua mủ tạp ở mức 390 đồng/DRC, giá thu mua mủ nước 420 đồng/TSC.

Công ty Cao su Bà Rịa báo giá thu mua mủ nước ở mức 405 đồng/độ TSC/kg (áp dụng cho độ TSC từ 25 đến dưới 30); mủ đông DRC (35 - 44%) ở mức 14.200 đồng/kg; mủ nguyên liệu ghi nhận 19.000 đồng/kg.

Tương tự, tại công ty Bình Long, giá cao su thu mua bình ổn tại Nhà máy ở mức 422 đồng/độ TSC/kg, giá thu mua tại đội sản xuất 412 đồng/TSC/kg; còn giá mủ tạp bình ổn (DRC 60%) 14.000 đồng/kg./.