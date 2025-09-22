Ngày 22/9: Giá cà phê giảm sâu, hồ tiêu neo ở mức cao

Giá cà phê trong nước hôm nay (22/9) tiếp tục chứng kiến làn sóng giảm giá mạnh. Trung bình, giá cà phê lùi xuống mức 111.400 đồng/kg. Trong khi đó, giá tiêu không có sự thay đổi tại các khu vực trọng điểm so với ngày hôm qua. Hiện giá thu mua trung bình tại các địa bàn trọng điểm là 148.600 đồng/kg.

Giá cà phê trong nước hôm nay giảm 5.000 đồng/kg. Ảnh tư liệu

Giá cà phê trong nước giảm sâu

Giá cà phê trong nước hôm nay giảm mạnh so với phiên giao dịch hôm qua. Hiện giá thu mua cà phê trung bình tại các địa bàn trọng điểm là 111.400 đồng/kg, giảm 5.000 đồng/kg.

Tại khu vực Tây Nguyên giảm 5.000 đồng/kg, dao động trong khoảng 110.800 - 111.500 đồng/kg.

Theo đó, thương lái tại vùng Đắk Nông cũ đang thu mua cà phê ở mức cao nhất là 111.500 đồng/kg; tại tỉnh Đắk Lắk có mức giá 111.500 đồng/kg, giảm 5.000 đồng/kg; tại tỉnh Gia Lai được giao dịch ở mốc 111.200 đồng/kg; tỉnh Lâm Đồng ở mức 110.800 đồng/kg.

Sự suy giảm này diễn ra trong bối cảnh thị trường giao dịch nội địa khá ảm đạm. Nhiều doanh nghiệp và thương nhân chọn đứng ngoài, chờ đợi thông tin rõ ràng hơn khi vụ thu hoạch mới ở Tây Nguyên dự kiến bắt đầu vào tháng tới. Một số hộ nông dân đã chào bán cà phê mới, nhưng lượng hàng còn hạn chế, khiến cung - cầu đều chững lại.

Trên thị trường thế giới, giá cà phê Robusta trên sàn London vẫn tiếp tục "đỏ lửa". Cụ thể, hợp đồng giao kỳ hạn tháng 9/2025 đạt 4.353 USD/tấn, giảm 6,69% (312 USD/tấn) so với hôm qua. Hợp đồng giao kỳ hạn tháng 11/2025 giảm 7,02% (312 USD/tấn), xuống mức 4.153 USD/tấn.

Trên sàn giao dịch New York, giá cà phê Arabica đi ngang so với phiên giao dịch trước. Cụ thể, giao kỳ hạn tháng 12/2025 xuống mức 365.3 US cent/pound. Hợp đồng giao kỳ hạn tháng 3/2026 đạt 346.25 US cent/pound. Kỳ giao hàng tháng 5/2026 là 332.45 USD/tấn.

Trên sàn giao dịch Brazil, giá cà phê Arabica giao kỳ hạn tháng 9/2025 giảm so với hôm qua, xuống mức 436,6 US cent/pound. Hợp đồng giao kỳ hạn tháng 12/2025 đạt 432,95 US cent/pound. Kỳ giao hàng tháng 3/2026 là 429,0 US cent/pound.

Giá tiêu bình ổn

Giá tiêu trong nước hôm nay không có sự thay đổi tại các khu vực trọng điểm so với ngày hôm qua. Hiện giá thu mua trung bình tại các địa bàn trọng điểm là 148.600 đồng/kg.

Cụ thể, tại Gia Lai và Đồng Nai, giá tiêu giữ nguyên so với hôm qua, đưa cả hai địa phương về cùng mức 147.000 đồng/kg; tại TP. Hồ Chí Minh ghi nhận được thương lái thu mua tiêu với giá 149.000 đồng/kg.

Tại Lâm Đồng, giá tiêu trên thị trường cũng bình ổn ngưỡng 151.000 đồng/kg; tại Đắk Lắk được ghi nhận ở mức 150.000 đồng/kg.

Trên thị trường thế giới, giá tiêu xuất khẩu tiếp tục ghi nhận sự ổn định của thị trường.

Kết thúc phiên giao dịch gần nhất, giá tiêu đen Lampung của Indonesia giữ nguyên giá so với ngày hôm qua. Hiện loại tiêu này ở mức 7.027 USD/tấn; tiêu trắng cũng không biến động, đạt 9.957 USD/tấn.

Tại Brazil, giá tiêu đen Brazil ASTA 570 cũng duy trì ở mức 6.600 USD/tấn.

Trong khi đó, thị trường tiêu Malaysia tiếp tục ổn định, hiện giá tiêu đen ASTA của Malaysia được thu mua ở mức 9.700 USD/tấn; tiêu trắng ở mức 12.900 USD/tấn.

Theo Cục Hải quan Việt Nam, 8 tháng năm 2025, xuất khẩu hạt tiêu của Việt Nam đạt 166,1 nghìn tấn, trị giá 1,129 tỷ USD, giảm 9,6% về lượng, nhưng tăng 28,4% về trị giá so với cùng kỳ năm 2024.

Giá bình quân xuất khẩu hạt tiêu của Việt Nam 8 tháng năm 2025 đạt 6.803 USD/tấn, tăng 42% so với cùng kỳ năm 2024./.