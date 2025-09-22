Ngày 22/9: Giá bạc neo ở mốc cao

Giá bạc trong nước ổn định trong phiên giao dịch đầu tuần mới. Trên thị trường thế giới, giá nhích tăng. Chiến lược gia trưởng thị trường tại Blue Line Futures đã nâng dự báo giá bạc cuối quý IV từ 42 - 44 USD/ounce lên 44 - 46 USD/ounce và kỳ vọng có thể đạt 50 USD/ounce vào quý I/2026.

Sáng 22/9, giá bạc giao ngay giao dịch tại mốc 43,108 USD/oune

Cụ thể, tại thời điểm 05:30 sáng 22/9, Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý (Hà Nội), niêm yết giá bạc Phú Quý ở mức 1.653.000 đồng/lượng (mua vào) và 1.704.000 đồng/lượng (bán ra), giữ nguyên mức giá của phiên sáng 21/9.

Cũng tại Hà Nội, khảo sát tại các địa điểm khác, giá bạc hiện được niêm yết ở mức 1.372.000 đồng/lượng (mua vào) và 1.406.000 đồng/lượng (bán ra), cũng không thay đổi so với phiên 21/9.

Tại TP. Hồ Chí Minh, giá bạc ổn định tại mức giá hôm 21/9, với 1.374.000 đồng/lượng (mua vào) và 1.511.000 đồng/lượng (bán ra).

Thông tin mới nhất về giá bạc tại Nội và TP. Hồ Chí Minh ngày 22/9/2025

Loại bạc Đơn vị TP. Hà Nội TP. Hồ Chí Minh Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra Bạc 99.9 1 lượng 1.372.000 1.406.000 1.374.000 1.411.000 1 kg 36.585.000 37.483.000 36.637.000 37.634.000 Bạc 99.99 1 lượng 1.380.000 1.414.000 1.381.000 1.419.000 1 kg 36.791.000 37.695.000 36.833.000 37.846.000

Cập nhật bảng giá bạc mới nhất tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý ngày 22/9/2025:

Loại bạc Đơn vị VND Mua vào Bán ra Bạc miếng, Bạc thỏi Phú Quý 999 1 lượng 1.653.000 1.704.000 Bạc thỏi Phú Quý 999 1 kg 44.079.890 45.439.886

Trên thị trường thế giới, theo giabac.net, tại thời điểm 05:57:49 sáng 22/9, giá bạc giao ngay giao dịch tại mốc 43,108 USD/oune, tăng nhẹ so với phiên giao dịch sáng 21/9.

Giá bạc thế giới hiện đang ở mức 1.137.000 đồng/oune ở chiều mua vào và 1.142.000 đồng/oune ở chiều bán ra, nhích tăng ở chiều mua vào nhưng không đổi ở chiều bán ra so với phiên sáng 21/9.

Cập nhật mới nhất về giá bạc thế giới tại thời điểm 05:57:49 sáng 22/9/2025

Bước sang quý IV, giá bạc hồi phục mạnh, đã tăng 44% từ đầu năm và mới đây chạm đỉnh 43,43 USD/ounce (hợp đồng tương lai tháng 12). Sau khi phân tích các yếu tố chính, Phillip Streible, Chiến lược gia trưởng thị trường tại Blue Line Futures đã nâng dự báo giá bạc cuối quý IV từ 42 - 44 USD/ounce lên 44 - 46 USD/ounce và kỳ vọng có thể đạt 50 USD/ounce vào quý I/2026.

Ông nói thêm, thị trường bên ngoài cũng rất tích cực khi cả 4 chỉ số chứng khoán lớn đều lập kỷ lục mới lần đầu từ năm 2021, góp phần củng cố niềm tin với kim loại quý./.