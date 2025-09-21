Ngày 21/9: Giá heo hơi tại nhiều địa phương về dưới 60.000 đồng/kg

|Sáng 21/9, giá heo hơi được các thương lái thu mua trong khoảng 55.000 - 60.000 đồng/kg.
Khu vực miền Bắc: Giá heo hơi tiếp tục xu hướng giảm, hiện được mua bán với giá từ 56.000 - 58.000 đồng/kg.
Cụ thể, tại Lạng Sơn, Lai Châu và Sơn La giữ mức thấp nhất khu vực là 56.000 đồng/kg; Tuyên Quang, Cao Bằng, Thái Nguyên, Quảng Ninh, Hà Nội, Ninh Bình, Lào Cai, Điện Biên, Phú Thọ và Hưng Yên cùng duy trì giá 57.000 đồng/kg. Tại Bắc Ninh và Hải Phòng giảm thêm 1 giá, hiện thu mua ở mức 57.000 đồng/kg.
Tính chung cả tuần, giá heo hơi tại các tỉnh, thành phố phía Bắc đã giảm 1.000 - 3.000 đồng/kg so với cuối tuần trước.
Khu vực miền Trung - Tây Nguyên: Giá giảm nhẹ ở Thanh Hóa và Nghệ An, cùng về mức 55.000 đồng/kg. Các tỉnh còn lại đi ngang, phổ biến trong khoảng 55.000 – 58.000 đồng/kg. Riêng Lâm Đồng giữ mức cao nhất khu vực là 59.000 đồng/kg.
Hà Tĩnh và Quảng Trị là 2 tỉnh có giá heo hơi thấp nhất cả nước, giao dịch tại mức 55.000 đồng/kg. Trong khi đó, Lâm Đồng vẫn là địa phương có giá bán cao nhất khu vực, đạt 59.000 đồng/kg. Tại các tỉnh, thành phố còn lại trong vùng, heo hơi đang được bán ra với giá từ 56.000 - 58.000 đồng/kg.
So với cuối tuần trước, giá heo hơi tại khu vực miền Trung - Tây Nguyên cũng đã hạ 1.000 - 3.000 đồng/kg. Các thương lái tại khu vực này hiện thu mua heo hơi với giá từ 55.000 - 59.000 đồng/kg.
Tại khu vực miền Nam: Tiếp tục ổn định, giá heo hơi duy trì trong vùng 58.000 - 60.000 đồng/kg, chưa có biến động so với hôm qua.
Cụ thể, Đồng Nai, Tây Ninh, Đồng Tháp, An Giang và TP. Hồ Chí Minh cùng neo ở mức 59.000 đồng/kg. Vĩnh Long và Cần Thơ giữ giá 58.000 đồng/kg. Trong khi đó, Cà Mau vẫn là địa phương có giá heo cao nhất cả nước với 60.000 đồng/kg.
So với cuối tuần trước, thị trường heo hơi khu vực miền Nam cũng biến động giảm nhẹ./.