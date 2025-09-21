Ngày 21/9: Giá heo hơi tại nhiều địa phương về dưới 60.000 đồng/kg

Giá heo hơi hôm nay tiếp tục giảm nhẹ tại nhiều địa phương miền Bắc và miền Trung, trong khi miền Nam giữ ổn định. Khảo sát tại 34 tỉnh, thành phố cho thấy, các thương lái đang thu mua heo hơi trong khoảng 55.000 - 60.000 đồng/kg.

Sáng 21/9, giá heo hơi được các thương lái thu mua trong khoảng 55.000 - 60.000 đồng/kg.

Khu vực miền Bắc: Giá heo hơi tiếp tục xu hướng giảm, hiện được mua bán với giá từ 56.000 - 58.000 đồng/kg.

Cụ thể, tại Lạng Sơn, Lai Châu và Sơn La giữ mức thấp nhất khu vực là 56.000 đồng/kg; Tuyên Quang, Cao Bằng, Thái Nguyên, Quảng Ninh, Hà Nội, Ninh Bình, Lào Cai, Điện Biên, Phú Thọ và Hưng Yên cùng duy trì giá 57.000 đồng/kg. Tại Bắc Ninh và Hải Phòng giảm thêm 1 giá, hiện thu mua ở mức 57.000 đồng/kg.

Tính chung cả tuần, giá heo hơi tại các tỉnh, thành phố phía Bắc đã giảm 1.000 - 3.000 đồng/kg so với cuối tuần trước.

Khu vực miền Trung - Tây Nguyên: Giá giảm nhẹ ở Thanh Hóa và Nghệ An, cùng về mức 55.000 đồng/kg. Các tỉnh còn lại đi ngang, phổ biến trong khoảng 55.000 – 58.000 đồng/kg. Riêng Lâm Đồng giữ mức cao nhất khu vực là 59.000 đồng/kg.

Hà Tĩnh và Quảng Trị là 2 tỉnh có giá heo hơi thấp nhất cả nước, giao dịch tại mức 55.000 đồng/kg. Trong khi đó, Lâm Đồng vẫn là địa phương có giá bán cao nhất khu vực, đạt 59.000 đồng/kg. Tại các tỉnh, thành phố còn lại trong vùng, heo hơi đang được bán ra với giá từ 56.000 - 58.000 đồng/kg.

So với cuối tuần trước, giá heo hơi tại khu vực miền Trung - Tây Nguyên cũng đã hạ 1.000 - 3.000 đồng/kg. Các thương lái tại khu vực này hiện thu mua heo hơi với giá từ 55.000 - 59.000 đồng/kg.

Tại khu vực miền Nam: Tiếp tục ổn định, giá heo hơi duy trì trong vùng 58.000 - 60.000 đồng/kg, chưa có biến động so với hôm qua.

Cụ thể, Đồng Nai, Tây Ninh, Đồng Tháp, An Giang và TP. Hồ Chí Minh cùng neo ở mức 59.000 đồng/kg. Vĩnh Long và Cần Thơ giữ giá 58.000 đồng/kg. Trong khi đó, Cà Mau vẫn là địa phương có giá heo cao nhất cả nước với 60.000 đồng/kg.

So với cuối tuần trước, thị trường heo hơi khu vực miền Nam cũng biến động giảm nhẹ./.