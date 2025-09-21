Ngày 21/9: Giá cà phê Tây Nguyên giảm sốc

Phiên sáng 21/9, thị trường chứng kiến mức giảm sốc của giá cà phê tại khu vực Tây Nguyên, với mức giảm lên tới 5.000 đồng/kg so với phiên 20/9. Giá cà phê thế giới cũng xu hướng giảm mạnh, riêng giá hồ tiêu ổn định.

Ngày 21/9, tại khu vực Tây Nguyên, giá cà phê dao động trong khoảng 110.800 - 111.500 đồng/kg

Giá cà phê

Thị trường trong nước, hiện giá thu mua trung bình tại các địa bàn trọng điểm là 111.400 đồng/kg, đồng loạt giảm 5.000 đồng/kg so với ngày hôm qua.

Cụ thể, tại khu vực Tây Nguyên dao động trong khoảng 110.800 - 111.500 đồng/kg. Hiện thương lái tại vùng Đắk Nông cũ đang thu mua cà phê ở mức cao nhất là 111.500 đồng/kg.

Tương tự, giá cà phê tại tỉnh Đắk Lắk có mức giá 111.500 đồng/kg.

Giá cà phê tại tỉnh Gia Lai cũng giảm 5.000 đồng/kg so với hôm qua và được giao dịch ở mốc 111.200 đồng/kg.

Còn tại tỉnh Lâm Đồng, giá cà phê ở mức 110.800 đồng/kg.

Thị trường thế giới: Theo Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam cập nhật lúc 4 giờ 30 sáng (20/9/2025), giá cà phê hôm nay trên thị trường thế giới tiếp tục đi xuống so với phiên trước.

Đóng cửa phiên giao dịch ngày 21/9, trên sàn giao dịch London, giá cà phê trực tuyến Robusta London hợp đồng giao kỳ hạn tháng 9/2025 đạt 4.353 USD/tấn, giảm 6,69% (312 USD/tấn) so với hôm qua. Hợp đồng giao kỳ hạn tháng 11/2025 giảm 7,02% (312 USD/tấn), xuống mức 4.153 USD/tấn.

Trên sàn giao dịch New York, giá cà phê Arabica giao kỳ hạn tháng 12/2025 giảm 4,07% (15,55 US cent/pound) so với hôm qua, xuống mức 365,3 US cent/pound. Hợp đồng giao kỳ hạn tháng 3/2026 giảm 4,15% (15 US cent/pound), đạt 346,25 US cent/pound.

Trên sàn giao dịch Brazil, giá cà phê Arabica giao kỳ hạn tháng 9/2025 giảm 4,74% (21,75 US cent/pound) so với hôm qua, xuống mức 436,6 US cent/pound. Hợp đồng giao kỳ hạn tháng 12/2025 giảm 1,1% (4,85 US cent/pound), đạt 432,95 US cent/pound.

Giá tiêu

Thị trường trong nước, không có sự thay đổi tại các khu vực trọng điểm so với ngày hôm qua. Hiện giá thu mua trung bình tại các địa bàn trọng điểm là 148.600 đồng/kg.

Cụ thể, tại Gia Lai và Đồng Nai, giá tiêu giữ nguyên so với hôm qua, đưa cả hai địa phương về cùng mức 147.000 đồng/kg.

Giá tiêu tại TP. Hồ Chí Minh ghi nhận được thương lái thu mua tiêu với giá 149.000 đồng/kg.

Tại Lâm Đồng, giá tiêu trên thị trường cũng bình ổn ngưỡng 151.000 đồng/kg. Giá tiêu tại Đắk Lắk được ghi nhận ở mức 150.000 đồng/kg.

Giá tiêu thế giới, cập nhật giá tiêu thế giới từ Hiệp hội Hồ tiêu Quốc tế (IPC) lúc 4 giờ 30 phút sáng 21/9/2025, thị trường hồ tiêu xuất khẩu tiếp tục ghi nhận sự ổn định.

Kết thúc phiên giao dịch gần nhất, giá tiêu đen Lampung của Indonesia giữ nguyên giá so với ngày hôm qua. Hiện loại tiêu này ở mức 7.027 USD/tấn. Giá tiêu trắng tại thị trường Indonesia cũng không biến động, đạt 9.957 USD/tấn.

Tại Brazil, giá tiêu đen Brazil ASTA 570 cũng duy trì ở mức 6.600 USD/tấn, không có biến động so với ngày hôm qua.

Trong khi đó, thị trường tiêu Malaysia tiếp tục ổn định, hiện giá tiêu đen ASTA của Malaysia được thu mua ở mức 9.700 USD/tấn và giá tiêu trắng ASTA ở mức 12.900 USD/tấn./.