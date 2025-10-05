Ngày 5/10: Giá cà phê trong nước quay đầu tăng

Sau phiên giảm mạnh, sáng nay, giá cà phê trong nước bật tăng trở lại, với mức tăng lên tới 2.000 đồng/kg. Thị trường hồ tiêu sáng nay lặng sóng.

Sáng 5/10, giá cà phê tại khu vực Tây Nguyên dao động trong khoảng116.500 - 117.000 đồng/kg

Giá cà phê

Thị trường trong nước, tại khu vực Tây Nguyên dao động trong khoảng116.500 - 117.000 đồng/kg, tăng trung bình 1.600 đồng/kg so với phiên sáng 4/10.

Cụ thể, tại tỉnh Đắk Lắk hiện đang giao dịch ở mức giá 117.000 đồng/kg, tăng 1.500 đồng/kg so với hôm qua.

Tại tỉnh Gia Lai giao dịch ở mốc 116.800 đồng/kg, tăng 1.800 đồng/kg so với hôm qua.

Còn tại tỉnh Lâm Đồng, giá cà phê tăng mạnh nhất, tăng 2.000 đồng/kg so với hôm qua và ở mức giá 116.500 đồng/kg.

Thị trường thế giới, theo Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam (MXV) cập nhật lúc 4 giờ 30 sáng (5/10/2025), giá cà phê biến động trái chiều với phiên trước.

Cụ thể, trên sàn giao dịch London, hợp đồng giao kỳ hạn tháng 11/2025, đạt mức 4527 USD/tấn; hợp đồng giao kỳ hạn tháng 1/2026 đạt 4522 USD/tấn... đi ngang so với hôm qua.

Trên sàn giao dịch New York, giá cà phê arabica hợp đồng giao tháng 12/2025 đạt 390,75 US cent/pound; hợp đồng giao tháng 3/2026 đạt 374,15 cent/pound... không biến động so với phiên sáng 4/10.

Trong khi đó, tại sàn giao dịch Brazil, giá cà phê Arabica tiếp tục biến động trái chiều. Cụ thể, hợp đồng giao kỳ hạn tháng 12/2025 đạt 463,25 US cent/pound, giảm 0,78%. Hợp đồng giao kỳ hạn tháng 3/2026 đạt 459,0 US cent/pound, giảm 0,69%. Trong khi hợp đồng giao tháng 5/2026 lại tăng mạnh, đạt 456,5 US cent/pound, tăng 3,3%.

Giá hồ tiêu

Thị trường trong nước, hiện giá tiêu được giao dịch trong khoảng 144.000 - 146.000 đồng/kg, không thay đổi so với phiên sáng 4/10.

Cụ thể, giá tiêu tại Gia Lai được giao dịch ở mức 145.000 đồng/kg.

Tại TP. Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Lâm Đồng, giá tiêu cũng đồng loạt được thương lái thu mua ở mức 145.000 đồng/kg.

Tại Đắk Lắk, giá tiêu ở mức 146.000 đồng/kg.

Thị trường thế giới: Cập nhật giá tiêu thế giới từ Hiệp hội Hồ tiêu Quốc tế (IPC) lúc 4 giờ 30 phút sáng 5/10 không ghi nhận sự biến động.

Cụ thể, giá tiêu đen Lampung Indonesia đang được báo giá ở mức 7,013 USD/tấn, không biến động so với hôm qua. Tiêu trắng chạm ngưỡng 9.938 USD/tấn.

Trái lại, giá tiêu Brazil hiện đang giao dịch ở mức 6.200 USD/tấn.

Tại Malaysia, tiêu đen và tiêu trắng cũng không biến động, lần lượt còn 9.500 USD/tấn và 12.500 USD/tấn.

Giá tiêu các loại của Việt Nam cũng không thay đổi so với ngày hôm qua.

Trong đó, giá tiêu đen của Việt Nam loại 500 gr/l đạt 6.600 USD/tấn; loại 550 gr/l đạt 6.800 USD/tấn. Trong khi giá tiêu trắng đạt 9.250 USD/tấn./.