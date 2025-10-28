Giá cao su có cơ hội phục hồi trong những tháng cuối năm?

(TBTCO) - Những tháng cuối năm, giá cao su Việt Nam có thể duy trì ổn định hoặc giảm nhẹ, tùy diễn biến thị trường quốc tế. Thị trường đang cho thấy khả năng thích ứng cao, nhờ chiến lược quản lý tồn kho, điều chỉnh xuất khẩu thông minh...

Nguồn cung dự báo tăng, trong khi nhu cầu đang chậm lại

Theo Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam (MXV), từ đầu quý III đến nay, thị trường cao su thế giới vẫn chưa thể phục hồi rõ rệt. Nguồn cung dự báo tăng, trong khi nhu cầu, đặc biệt từ ngành công nghiệp và sản xuất ô tô đang chậm lại, khiến giá duy trì ở vùng thấp so với cùng kỳ năm trước.

Với cao su RSS3, diễn biến hồi phục giá nhẹ trong tháng 8 chỉ mang tính tạm thời, sau đó nhanh chóng suy yếu, hiện giao dịch ở mức dưới 2.000 USD/tấn, thấp hơn đáng kể so với đầu năm. TSR20 cũng tương tự, giá tăng ổn định trong quý III, nhưng sang tháng 10 chịu áp lực điều chỉnh mạnh do lo ngại dư cung quay trở lại.

9 tháng năm 2025, Việt Nam xuất khẩu tổng cộng 1,29 triệu tấn cao su, trị giá 2,28 tỷ USD. Ảnh tư liệu

Ở thị trường trong nước, diễn biến khả quan hơn, giá cao su xuất khẩu (giá FOB) hồi phục trong tháng 8 và tháng 9 nhờ nhu cầu từ Trung Quốc (thị trường chiếm hơn 70% kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam) tăng lên. Quý III, xuất khẩu cao su đạt khoảng 582.000 tấn, tăng hơn 2% so với cùng kỳ năm 2024, riêng xuất khẩu sang Trung Quốc tăng gần 14% cả về lượng và giá trị.

MXV cho rằng, thị trường cao su Việt Nam đang chứng tỏ khả năng thích ứng khá tốt với bối cảnh thế giới đầy biến động. Tuy nhiên, xu hướng giá trong thời gian tới vẫn sẽ chịu ảnh hưởng mạnh từ triển vọng tiêu thụ của ngành ô tô, đặc biệt là xe điện, vốn đang định hình lại chuỗi giá trị cao su toàn cầu.

Số liệu của Cục Hải quan (Bộ Tài chính) cho thấy, trong tháng 9/2025, xuất khẩu cao su đạt 175.520 tấn, trị giá 301,8 triệu USD, giảm khoảng 10% so với cùng kỳ năm 2024. Tuy nhiên, tính chung 9 tháng năm 2025, Việt Nam xuất khẩu tổng cộng 1,29 triệu tấn, trị giá 2,28 tỷ USD, chỉ giảm nhẹ 1,9% về lượng, nhưng tăng tới 8,9% về trị giá nhờ giá xuất khẩu bình quân đạt 1.767 USD/tấn, tăng 11% so với cùng kỳ năm trước.

Thị trường cao su nội địa dự báo tiếp tục giữ đà ổn định Theo các chuyên gia, giá cao su trong nước đang phản ánh đúng diễn biến của thị trường khu vực, khi nguồn cung biến động mạnh và các nhà máy chế biến vẫn hoạt động đều đặn. Dự báo trong ngắn hạn, thị trường cao su nội địa sẽ tiếp tục giữ đà ổn định, kỳ vọng giá cao su thế giới duy trì được đà phục hồi từ đầu tháng 11/2025.

Thị trường xuất khẩu của cao su Việt Nam vẫn tập trung cao độ vào Trung Quốc, đối tác chiến lược chiếm tới 71,7% tổng lượng cao su xuất khẩu, tương đương 925.965 tấn, với trị giá 1,62 tỷ USD, tăng 17,9% so với năm 2024. Nhu cầu cao su của Trung Quốc được duy trì nhờ ngành sản xuất săm lốp phục vụ xe điện tăng trưởng mạnh, mở ra dư địa tích cực cho các doanh nghiệp Việt Nam trong chuỗi cung ứng nguyên liệu thô.

Bên cạnh Trung Quốc, các thị trường khu vực Đông Nam Á như Malaysia và Indonesia cũng ghi nhận tăng trưởng ấn tượng. Xuất khẩu cao su sang Malaysia tăng gấp đôi, đạt 36.525 tấn; sang Indonesia tăng 113,8%, đạt 33.467 tấn. Đây là hai điểm sáng mới, góp phần đa dạng hóa cấu trúc thị trường xuất khẩu, giảm bớt phụ thuộc vào Trung Quốc.

Trong khi đó, xuất khẩu sang Ấn Độ - thị trường xuất khẩu cao su lớn thứ hai của Việt Nam - lại giảm mạnh 43,6%, chỉ còn 60.548 tấn. Mặc dù vậy, mức giá cao su xuất khẩu bình quân của Việt Nam sang Ấn Độ vẫn đạt 2.044 USD/tấn, tăng 16% so với năm trước, cho thấy sản phẩm cao su Việt Nam đã cải thiện về chất lượng và vị thế thương mại, dù chịu áp lực cạnh tranh lớn.

Thị trường vẫn phụ thuộc vào ngành công nghiệp ô tô

Ông Nguyễn Đức Dũng - Phó Tổng Giám đốc MXV nhận định, thị trường cao su thế giới trong những tháng cuối năm nhiều khả năng vẫn duy trì ở vùng thấp, khó phục hồi mạnh. Nhu cầu từ các nước tiêu thụ lớn, đặc biệt là Trung Quốc, đang có dấu hiệu chững lại. Chẳng hạn, lợi nhuận sau thuế của nhiều tập đoàn sản xuất xe điện tại nước này suy giảm, trong đó BYD ghi nhận doanh số tháng 9/2025 giảm 5,5% so với tháng 8.

Bên cạnh đó, rủi ro từ thương mại quốc tế vẫn hiện hữu. Các quyết định thuế quan giữa Mỹ và Trung Quốc có thể tác động trực tiếp đến chuỗi cung ứng nguyên liệu, trong đó có cao su, gây biến động bất ngờ trên thị trường toàn cầu.

Trong nước, thị trường đang phản ứng linh hoạt với bối cảnh thế giới. Giá xuất khẩu cao su trong tháng 9/2025 ghi nhận giảm khoảng 15% so với tháng trước, phản ánh những lo ngại về tình hình tiêu thụ xe điện tại Trung Quốc. Tuy nhiên, tính chung trong quý III/2025, xuất khẩu cao su sang Trung Quốc tăng gần 14% cả về lượng và giá trị, cho thấy thị trường vẫn đang tìm kiếm sự cân bằng giữa nguồn cung và nhu cầu.

Phó Tổng Giám đốc MXV nhận định, trong ngắn hạn, giá cao su Việt Nam có thể duy trì ổn định hoặc giảm nhẹ, tùy diễn biến thị trường quốc tế. Thị trường đang cho thấy khả năng thích ứng cao, nhờ chiến lược quản lý tồn kho, điều chỉnh xuất khẩu thông minh và kịp thời nắm bắt nhu cầu từ các thị trường chủ lực.

Về dài hạn, xu hướng thị trường vẫn phụ thuộc vào ngành công nghiệp ô tô toàn cầu, đặc biệt là xe điện, cùng với chiến lược nâng cao chất lượng sản phẩm, đầu tư chế biến sâu và xây dựng thương hiệu quốc gia. Nếu thực hiện tốt, Việt Nam sẽ duy trì được vị thế tốt trên bản đồ cao su toàn cầu và gia tăng giá trị bền vững cho người nông dân.

Các chuyên gia dự báo, những tháng cuối năm 2025, xuất khẩu cao su của Việt Nam có thể chịu tác động tiêu cực từ xu hướng giảm giá toàn cầu, song cơ hội phục hồi vẫn hiện hữu nếu nhu cầu từ Trung Quốc tiếp tục duy trì, nhất là khi thị trường xe điện tăng tốc. Vấn đề then chốt không chỉ nằm ở sản lượng, mà còn ở việc Việt Nam chủ động đa dạng hóa thị trường, gia tăng tỷ trọng cao su chế biến sâu.