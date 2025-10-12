(TBTCO) - Tổng vốn đầu tư công năm 2025 đã phân bổ đạt gần 98% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao, tuy nhiên vẫn còn hơn 18.000 tỷ đồng chưa được phân bổ chi tiết.

Theo báo cáo tình hình phân bổ, giải ngân kế hoạch đầu tư công 9 tháng năm 2025, tổng vốn đầu tư công từ ngân sách nhà nước được giao đến thời điểm hiện tại đạt 1.112.841,7 tỷ đồng. Trong đó, vốn ngân sách trung ương là 408.863,3 tỷ đồng; vốn ngân sách địa phương là 475.727,3 tỷ đồng; và phần vốn kéo dài từ các năm trước là 64.795,8 tỷ đồng.

Còn hơn 18.000 tỷ đồng vốn đầu tư công chưa được phân bổ chi tiết. Ảnh minh họa

Tính đến hết tháng 9/2025, tổng số vốn đã được các bộ, ngành và địa phương phân bổ chi tiết là 1.029.648,4 tỷ đồng, đạt 97,9% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao (không tính phần ngân sách địa phương do địa phương giao tăng thêm).

Tuy nhiên, vẫn còn khoảng 18.397,6 tỷ đồng chưa được phân bổ, chiếm 2,1% kế hoạch giao. Trong đó, 11.044 tỷ đồng là vốn ngân sách trung ương mới được bổ sung từ nguồn tăng thu ngân sách trung ương năm 2024 và 4.696,8 tỷ đồng đang trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét điều chỉnh giữa các đơn vị. Khoảng 2.564 tỷ đồng còn lại liên quan đến các dự án đã hoàn thành, không còn nhu cầu vốn hoặc đang hoàn thiện thủ tục đầu tư.

Riêng thành phố Cần Thơ hiện còn 92,76 tỷ đồng vốn ngân sách địa phương chưa thể phân bổ do chưa đủ điều kiện về thủ tục đầu tư.

Bộ Tài chính đang tiếp tục rà soát, tổng hợp các đề xuất điều chỉnh giảm kế hoạch vốn của các bộ, ngành và địa phương để trình cấp có thẩm quyền điều chuyển, nhằm đảm bảo hiệu quả sử dụng vốn đầu tư công theo đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công điện số 169/CĐ-TTg ngày 21/9/2025.