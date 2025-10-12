(TBTCO) - Tại Phiên trù bị Đại hội đại biểu Đảng bộ Chính phủ lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 diễn ra vào chiều 12/10, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo Đào Ngọc Dung đã trình bày tham luận một số vấn đề liên quan đến bảo vệ nền tư tảng tư tưởng của Đảng trong bối cảnh tác động thông tin đa chiều đối với lĩnh vực dân tộc và tôn giáo.

Bộ trưởng Đào Ngọc Dung cho biết, công tác dân tộc và tôn giáo đóng vai trò quan trọng trong khối đại đoàn kết toàn dân tộc, là một trong những nhân tố cốt lõi đảm bảo sự trường tồn của dân tộc.

Nhiều kết quả tích cực trong công tác dân tộc, tôn giáo

Việt Nam là quốc gia đa dân tộc và tôn giáo. Với trên 14% đồng bào dân tộc thiểu số, trên 27 triệu người có đạo. Thời gian qua, công tác dân tộc và tôn giáo luôn được Đảng, Nhà nước quan tâm, chỉ đạo. Tổ chức bộ máy và hiệu quả quản lý Nhà nước về dân tộc và tôn giáo được nâng lên. Đời sống vật chất và tinh thần đồng bào dân tộc thiểu số và người có đạo không ngừng được cải thiện và nâng cao.

Các chương trình mục tiêu quốc gia thời gian qua đã đầu tư hàng trăm nghìn tỷ đồng cho vùng sâu, vùng xa và sinh kế của người dân. Tỉ lệ hộ nghèo đồng bào dân tộc thiểu số giảm nhanh. Hàng trăm nghìn ngôi nhà tạm, nhà dột nát, không đảm bảo đã được xóa bỏ, thay thế, đem lại mái ấm cho đồng bào.

Nhiều chính sách chưa có tiền lệ được đầu tư cho các lĩnh vực giáo dục, y tế và nâng cao đời sống của người dân vùng dân tộc thiểu số. Cơ sở vật chất, nơi thờ tự, điểm sinh hoạt tôn giáo được quan tâm đầu tư, tôn tạo, nâng cấp. Sinh hoạt tín ngưỡng của người có đạo được tôn trọng và phát huy.

Tuy nhiên, vấn đề dân tộc và tôn giáo luôn là mảnh đất, là lĩnh vực mà các thế lực thù địch tìm cách khai thác, lợi dụng, lôi kéo để chống phá Đảng và Nhà nước. Thời gian qua, các cơ quan chức năng đã triệt phá hàng trăm vụ và các tổ chức cá nhân vi phạm pháp luật trong sử dụng mạng xã hội lập các kênh truyền thông tiếng dân tộc cũng như sản xuất, truyền bá, phát tán các thông tin xuyên tạc, bịa đặt, liên hệ, móc nối với các đối tượng, tổ chức phản động để chống phá Đảng, Nhà nước, xuyên tạc các chính sách về dân tộc, tôn giáo, chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Xử lý kịp thời, nghiêm minh các tổ chức cá nhân lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo

Để bảo vệ nền tư tưởng của Đảng trong bối cảnh tác động thông tin đa chiều đối với lĩnh vực dân tộc và tôn giáo, Bộ trưởng Đào Ngọc Dung đề nghị Đại hội và Đảng bộ Chính phủ tiếp tục quan tâm, nhất quán mục tiêu, yêu cầu xuyên suốt là bảo đảm các dân tộc bình đẳng, đoàn kết, tương trợ cùng phát triển. Thúc đẩy tính tích cực, ý chí tự lực, tự cường của đồng bào các dân tộc trong phát triển kinh tế, xã hội, vươn lên thoát nghèo và giảm nghèo đa chiều bền vững.

Đối với vấn đề tôn giáo, cần đảm bảo và tôn trọng quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo và không tín ngưỡng tôn giáo của người dân, vận động đoàn kết tập hợp các tổ chức tôn giáo, tín đồ, chức sắc, chức việc, nhà tu hành, sống tốt đời đẹp đạo, đồng hành cùng dân tộc, tích cực tham gia vào các hoạt động, các phong trào thi đua yêu nước.

Đồng thời, triển khai nghiêm túc và có hiệu quả các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về vấn đề dân tộc và tôn giáo. Cần chăm lo xây dựng đời sống vật chất của người dân, xây dựng chiến trận lòng dân vững chắc ngay từ mỗi người dân, đồng bào dân tộc thiểu số và người có đạo. Giải quyết kịp thời và có hiệu quả các vấn đề vướng mắc phát sinh trong lĩnh vực dân tộc, tôn giáo ngay từ cơ sở, không để phát sinh phức tạp kéo dài.

Xây dựng tổ chức và cơ chế giải pháp liên ngành để bảo vệ nền tư tưởng của Đảng đối với lĩnh vực dân tộc và tôn giáo. Xây dựng chính sách đãi ngộ thỏa đáng nhằm phát huy vai trò của người uy tín trong cộng đồng của già làng, trưởng bản, các chức sắc tôn giáo như những pháo đài tư tưởng, lá chắn mềm để truyền tải, lan tỏa các thông tin chính thống, phản bác các thông tin xấu độc.

Chỉ đạo các cơ quan chức năng và chính quyền địa phương phát hiện, xử lý kịp thời, nghiêm minh các tổ chức cá nhân lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo, xuyên tạc chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Kết hợp đối thoại và hợp tác quốc tế để hóa giải các luận điệu can thiệp về vấn đề dân tộc, dân chủ, nhân quyền, tự do tôn giáo nhằm chống phá Đảng và thành quả cách mạng.

"Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong lĩnh vực dân tộc và tôn giáo là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị. Trong đó, Đảng bộ Chính phủ và các cơ quan quản lý thuộc khối Chính phủ có vị trí, vai trò rất quan trọng và đóng vai trò tiên phong", Bộ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo Đào Ngọc Dung phát biểu./.