(TBTCO) - Sáng 12/10, tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội), Đại hội đại biểu Đảng bộ Chính phủ lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 đã tiến hành phiên trù bị.

Trước khi tiến hành phiên trù bị, các đại biểu dự Đại hội đã đặt vòng hoa, vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh và đặt vòng hoa, dâng hương tại Đài tưởng niệm các Anh hùng Liệt sĩ trên đường Bắc Sơn.

Tại phiên trù bị, Đại hội tiến hành bầu Đoàn Chủ tịch, Đoàn Thư ký, Ban Thẩm tra tư cách đại biểu; thông qua Chương trình làm việc, Quy chế làm việc của Đại hội; thông báo phân công các tổ thảo luận, hướng dẫn thảo luận tại Đại hội và tại các tổ.

Được tổ chức trong hai ngày 12-13/10, Đại hội có chủ đề là: "Xây dựng Đảng bộ Chính phủ trong sạch vững mạnh; đoàn kết, gương mẫu đi đầu trong khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số; tăng tốc đột phá, phát triển đất nước nhanh và bền vững trong kỷ nguyên vươn mình, giàu mạnh, văn minh, phồn vinh, hạnh phúc".

Phương châm của Đại hội là: "Đoàn kết kỷ cương - Dân chủ đổi mới - Đột phá phát triển - Gần dân sát dân".

Tham dự Đại hội có 453 đại biểu chính thức (trong đó có 60 đại biểu đương nhiên, 157 đại biểu chính thức được chỉ định và 236 đại biểu bầu), đại diện cho trên 209.000 đảng viên thuộc 2.211 tổ chức cơ sở đảng trong toàn Đảng bộ Chính phủ; cùng khoảng 120 đại biểu khách mời.

Nhân dịp tổ chức Đại hội, Đảng uỷ Chính phủ chỉ đạo tổ chức triển lãm ảnh về thành tựu, kết quả nhiệm kỳ 2021-2025 của các đảng ủy trực thuộc; triển lãm thành tựu khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; triển lãm thành tựu phát triển kinh tế, văn hoá, xã hội.