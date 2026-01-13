(TBTCO) - Sáng 13/1, tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (TP Hà Nội), đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Tiểu ban Tổ chức phục vụ Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng chủ trì sơ duyệt công tác tổ chức phục vụ Đại hội XIV của Đảng.

Đồng chí Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú chủ trì sơ duyệt công tác tổ chức phục vụ Đại hội XIV của Đảng.

Tham dự buổi sơ duyệt có các đồng chí: Trần Hồng Hà, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ; Phạm Gia Túc, Ủy viên Trung ương Đảng, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng; Trần Văn Sơn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ.

Cùng dự có các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng, đại diện các ban, bộ, ngành là thành viên Tiểu ban Tổ chức phục vụ Đại hội XIV của Đảng.

Đồng chí Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú kiểm tra khu vực trưng bày sách, báo.

Tại buổi sơ duyệt, các đại biểu đã trực tiếp kiểm tra toàn diện công tác chuẩn bị, bao gồm: cảnh quan môi trường xung quanh, công tác trang trí bên ngoài Hội trường; khu vực Triển lãm và trưng bày sách, báo; Hội trường lớn (từ trang trí, bố trí bàn ghế, hệ thống ánh sáng, chỗ ngồi đại biểu…); các phòng chức năng phục vụ Đại hội; Cụm Trung tâm điều hành và các hạng mục kỹ thuật liên quan.

Ngay sau khi kết thúc kiểm tra thực địa, đồng chí Thường trực Ban Bí thư đã chủ trì cuộc họp với các cơ quan, đơn vị liên quan nhằm rà soát kỹ lưỡng từng khâu trong công tác tổ chức, đồng thời rút kinh nghiệm để kịp thời điều chỉnh, hoàn thiện các nội dung chuẩn bị phục vụ Đại hội.

Đồng chí Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú kiểm tra các phòng chức năng.

Sau khi nghe các ý kiến phát biểu, đồng chí Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú biểu dương tinh thần trách nhiệm, sự nỗ lực và chủ động của các cơ quan, đơn vị trong quá trình triển khai nhiệm vụ. Về tổng thể, các cơ quan, đơn vị đã nghiêm túc thực hiện và cơ bản hoàn thành các nhiệm vụ được giao; công tác khánh tiết, bố trí, thi công, lắp đặt thiết bị tại khu vực Hội trường trung tâm, các phòng chức năng phục vụ Đại hội và công tác hậu cần cơ bản đáp ứng yêu cầu đề ra.

Đồng chí Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú phát biểu tại cuộc họp rút kinh nghiệm với các cơ quan.

Nhấn mạnh yêu cầu tập trung cao độ để tổ chức thành công Đại hội XIV của Đảng, đồng chí Trần Cẩm Tú đề nghị các cơ quan, đơn vị nghiêm túc tiếp thu các ý kiến góp ý tại buổi sơ duyệt; tiếp tục tăng cường phối hợp trong việc điều chỉnh các chi tiết kỹ thuật, bảo đảm hệ thống hạ tầng kỹ thuật vận hành thông suốt, ổn định; công tác trang trí, khánh tiết bảo đảm tính mỹ thuật, trang trọng; tạo điều kiện thuận lợi để phóng viên báo chí tác nghiệp.

Đồng chí Thường trực Ban Bí thư nêu rõ, trong bối cảnh thời gian chuẩn bị còn rất gấp, các cơ quan, đơn vị cần tập trung rà soát, kiểm tra toàn bộ các nhiệm vụ được giao, bảo đảm công tác phục vụ Đại hội chu đáo, an toàn tuyệt đối, sẵn sàng cho buổi tổng duyệt diễn ra vào sáng 14/1.

Dưới đây là một số hình ảnh tại buổi sơ duyệt:

Đồng chí Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú kiểm tra phương án y tế.

Đồng chí Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú kiểm tra Hội trường tổ chức Đại hội XIV của Đảng.

Đồng chí Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú và các đại biểu kiểm tra các phòng chức năng.

Đồng chí Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú kiểm tra Trung tâm Báo chí Đại hội XIV.

Đồng chí Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú chủ trì cuộc họp với các cơ quan.