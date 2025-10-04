Ngày 4/10: Giá cà phê trong nước giảm, hồ tiêu thị trường thế giới biến động mạnh

Sáng nay, thị trường cà phê trong nước ghi nhận mức giảm từ 2.000 - 2.500 đồng/kg. Trên thị trường thế giới, giá hồ tiêu biến động mạnh.

Sáng 4/10, giá cà phê khu vực Tây nguyên dao động trong khoảng 114.500 - 115.500 đồng/kg.

Giá cà phê

Thị trường trong nước: Tại khu vực Tây Nguyên, hiện giá dao động trong khoảng 114.500 - 115.500 đồng/kg. Giảm trung bình 2.000 - 2.500 đồng/kg so với phiên sáng 3/10.

Cụ thể, tại tỉnh Đắk Lắk hiện đang giao dịch ở mức giá 115.500 đồng/kg, giảm 2.200 đồng/kg so với hôm qua.

Tại tỉnh Gia Lai giảm mạnh nhất, giảm 2.500 đồng/kg so với hôm qua và được giao dịch ở mốc 115.000 đồng/kg.

Còn tại tỉnh Lâm Đồng, giá cà phê giảm 2.000 đồng/kg so với hôm qua và ở mức giá 114.500 đồng/kg.

Thị trường thế giới: Theo Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam (MXV) cập nhật lúc 4 giờ 30 sáng (4/10/2025), trên sàn giao dịch London, giá cà phê trực tuyến robusta hợp đồng giao kỳ hạn tháng 11/2025 tăng 205 USD/tấn, đạt mức 4527 USD/tấn. Hợp đồng giao kỳ hạn tháng 1/2026 cũng tăng 197 USD/tấn so với hôm qua, đạt 4522 USD/tấn...

Trên sàn giao dịch New York, giá cà phê arabica cũng tăng nhẹ so với phiên giao dịch hôm qua. Cụ thể, hợp đồng giao tháng 12/2025 tăng 12,65 cent/pound so với hôm qua, đạt 390,75 US cent/pound. Hợp đồng giao tháng 3/2026 tăng 11,7 cent/pound, đạt 374,15 cent/pound.

Trong khi đó, tại sàn giao dịch Brazil, giá cà phê Arabica biến động trái chiều so với ngày hôm qua. Cụ thể, hợp đồng giao kỳ hạn tháng 12/2025 đạt 463,25 US cent/pound, giảm 0,78% so với ngày hôm qua. Hợp đồng giao kỳ hạn tháng 3/2026 đạt 459,0 US cent/pound, giảm 0,69%. Trong khi hợp đồng giao tháng 5/2026 lại tăng mạnh, đạt 456,5 US cent/pound, tăng 3,3%.

Giá hồ tiêu

Thị trường thế giới: Cập nhật giá tiêu thế giới từ Hiệp hội Hồ tiêu Quốc tế (IPC) lúc 4 giờ 30 phút sáng 4/10/2025, thị trường hồ tiêu xuất khẩu hôm nay ghi nhận sự biến động mạnh.

Cụ thể, giá tiêu đen Lampung Indonesia đang được báo giá ở mức 7,013 USD/tấn, tăng nhẹ 0,41% so với hôm qua. Tiêu trắng tại thị trường này cũng tăng nhẹ, chạm ngưỡng 9.938 USD/tấn.

Trái lại, giá tiêu Brazil giảm mạnh tới 4,84%, xuống còn 6.200 USD/tấn.

Tại Malaysia, tiêu đen và tiêu trắng đồng loạt giảm, lần lượt còn 9.500 USD/tấn và 12.500 USD/tấn.

Giá tiêu các loại của Việt Nam không thay đổi so với ngày hôm qua. Trong đó, giá tiêu đen của Việt Nam loại 500 gr/l đạt 6.600 USD/tấn; loại 550 gr/l đạt 6.800 USD/tấn. Trong khi giá tiêu trắng đạt 9.250 USD/tấn.

Thị trường trong nước: Giá tiêu sáng nay giảm nhẹ, với mức giảm trung bình 1.000 đồng/kg. Hiện giá tiêu được giao dịch trong khoảng 144.000 - 146.000 đồng/kg.

Cụ thể, giá tiêu tại Gia Lai giảm nhẹ 1.000 đồng/kg được giao dịch ở mức 145.000 đồng/kg.

Tại TP. Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Lâm Đồng, giá tiêu cũng đồng loạt giảm 1.000 đồng, xuống mức 145.000 đồng/kg.

Tại Đắk Lắk, giá tiêu hôm nay không thay đổi ở mức 146.000 đồng/kg./.