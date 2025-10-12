Tổ thảo luận số 7: Nghiêm túc, trách nhiệm, hoàn thành tốt nhiệm vụ góp ý các dự thảo Văn kiện

(TBTCO) - Phiên thảo luận của Tổ số 7 đã hoàn thành tốt nhiệm vụ góp ý các dự thảo Văn kiện trình Đại hội XIV của Đảng và Đại hội Đảng bộ Chính phủ lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Các ý kiến không chỉ khái quát những nội dung đã góp ý, mà còn đi sâu phân tích, đánh giá và đề xuất sửa đổi, bổ sung để hoàn thiện các dự thảo Văn kiện.

Trong phiên làm việc chiều 12/10, Đại hội đại biểu Đảng bộ Chính phủ lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 đã tổ chức 15 tổ thảo luận để thảo luận về các văn kiện Đại hội và dự thảo các văn kiện trình Đại hội XIV của Đảng.

Đồng chí Nguyễn Văn Thắng, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Chính phủ, Bí thư Đảng ủy, Bộ trưởng Bộ Tài chính điều hành tổ thảo luận số 7, gồm đại biểu thuộc các Đảng ủy: Bộ Tài chính, Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam, Ngân hàng Phát triển Việt Nam.

Hợp nhất 3 báo cáo là quyết định đột phá, sáng tạo

Tại phiên thảo luận, các đại biểu tại Tổ số 7 thống nhất đánh giá cao công tác chuẩn bị và chất lượng của các dự thảo Văn kiện trình Đại hội Đảng bộ Chính phủ lần thứ I và Đại hội XIV của Đảng. Các Văn kiện được chuẩn bị rất công phu, nghiêm túc, thể hiện tư duy đổi mới, tầm nhìn chiến lược và tính hành động cao của tập thể Ban Chấp hành Trung ương Đảng và Đảng ủy Chính phủ.

Nội dung các Văn kiện đảm bảo tính tổng hợp, toàn diện, khái quát cao, song vẫn đi sâu vào các lĩnh vực trọng yếu, đặc biệt là kinh tế, tài chính, công nghệ cao, phát triển bền vững, công tác xây dựng Đảng, công tác cán bộ, phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.

Bố cục của các Văn kiện được xây dựng logic, khoa học, chặt chẽ, làm rõ được những thành tựu nổi bật, chỉ rõ những hạn chế, yếu kém và rút ra các bài học kinh nghiệm quý báu.

Về đánh giá khách quan, toàn diện, tinh thần đổi mới, ý chí khát vọng của các dự thảo Văn kiện, các ý kiến trong Tổ thảo luận thống nhất với đánh giá về kết quả đạt được, hạn chế, yếu kém trên các mặt phát triển kinh tế, quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường và biến đổi khí hậu, phát triển văn hóa, con người và xã hội, quốc phòng, an ninh, đối ngoại vào hội nhập quốc tế; xây dựng Đảng và hệ thống chính trị; nguyên nhân và bài học kinh nghiệm đã được trình bày trong các dự thảo Văn kiện.

Các đại biểu cũng đánh giá cao quyết định hợp nhất 3 báo cáo thành Báo cáo Chính trị trình Đại hội XIV là một quyết định đột phá, sáng tạo, chưa có tiền lệ trong công tác chuẩn bị Văn kiện. Quyết định này giúp Báo cáo Chính trị cô đọng, súc tích hơn, nâng cao tính chiến đấu và tập trung của Văn kiện trung tâm, đồng thời nhấn mạnh sự thống nhất, đồng bộ giữa lý luận và thực tiễn, giữa Đảng, Nhà nước và Nhân dân. Các dự thảo Văn kiện Đại hội Đảng bộ Chính phủ lần thứ I đã làm nổi bật được những kết quả quan trọng đạt được về việc thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng, đặc biệt là sự lãnh đạo chủ động, sáng tạo, quyết liệt của Ban Cán sự Đảng Chính phủ và các Đảng ủy Khối trực thuộc Trung ương trong bối cảnh hợp nhất.

Góp ý cụ thể về dự thảo các văn kiện, đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ 5 năm 2020-2025, về Công tác xây dựng Đảng với nội dung xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng và đạo đức, các đại biểu đề nghị bổ sung kết quả triển khai công tác xây dựng chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên theo yêu cầu của Kết luận số 01-KL/TW và Quy định số 144-QĐ/TW (ngày 9/5/2024 của Bộ Chính trị). Việc này nhằm làm rõ hơn sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy Chính phủ trong việc cụ thể hóa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Bên cạnh đó, cần nghiên cứu bổ sung đánh giá thêm việc triển khai thực hiện nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, đặc biệt là việc thí điểm và tổng kết mô hình Chi bộ 4 tốt, Đảng bộ cơ sở 4 tốt để làm cơ sở nhân rộng trong toàn Đảng bộ Chính phủ.

Đề nghị bổ sung thêm cụm từ "Gần dân, sát dân" vào phương hướng

Đối với công tác dân vận và trách nhiệm xã hội, các đại biểu đề nghị bổ sung thêm các kết quả về việc các cấp ủy lãnh đạo triển khai công tác xã hội - từ thiện, thực hiện trách nhiệm xã hội của các cơ quan, đơn vị thuộc khối Chính phủ, đặc biệt là các tập đoàn, tổng công ty nhà nước, đối với cộng đồng.

Về lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, các đại biểu cho rằng cần cân nhắc làm rõ hơn các kết quả nổi bật sau sáp nhập (của các tỉnh, thành phố, các bộ, ngành, tổ chức) để tạo điểm nhấn trong công tác đổi mới, đồng thời khái quát một số hạn chế mang tính đặc thù giai đoạn đầu hợp nhất giữa các đơn vị.

Trong phần hạn chế, khuyết điểm, đề nghị nghiên cứu bổ sung hạn chế về "công tác quản lý thị trường tài chính, thị trường vốn, chưa đáp ứng yêu cầu của tình hình mới". Cụ thể: Công tác quản lý, phát hành trái phiếu, huy động vốn của doanh nghiệp còn tiềm ẩn rủi ro; việc kiểm soát thị trường vàng, thị trường bất động sản chưa được như mong muốn.

Góp ý và phương hướng, mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ, các giải pháp nhiệm kỳ 2025-2030, Tổ Thảo luận số 7 đề nghị bổ sung làm rõ thêm nội dung: "gương mẫu đi đầu trong khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số…" nhằm nhấn mạnh vai trò tiên phong của Đảng bộ Chính phủ trong các lĩnh vực đột phá này, phù hợp với tinh thần Chủ đề của Đại hội.

Bên cạnh đó, đề nghị bổ sung thêm cụm từ "Gần dân, sát dân" vào phương hướng, thể hiện sự bám sát thực tiễn và lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm phục vụ theo tinh thần phương châm của Đại hội.

Bổ sung vai trò tối quan trọng của doanh nghiệp nhà nước

Với hệ thống các giải pháp, các đại biểu đề nghị bổ sung giải pháp "Phát huy vai trò và hiệu quả hoạt động của các Ngân hàng chính sách (như Ngân hàng Phát triển Việt Nam, Ngân hàng Chính sách xã hội) nhằm góp phần huy động, hỗ trợ nguồn lực tài chính cho các doanh nghiệp, đồng thời thực hiện chính sách an sinh xã hội".

Giải pháp cho các doanh nghiệp nhà nước, đề nghị làm rõ hơn và bổ sung vai trò tối quan trọng của doanh nghiệp nhà nước là định hướng, dẫn dắt, hỗ trợ và điều tiết thị trường, đặc biệt trong những lĩnh vực quốc phòng, an ninh quốc gia và độc quyền tự nhiên của Nhà nước, tránh tập trung quá nhiều vào vai trò kinh doanh đơn thuần.

Về phát triển kết cấu hạ tầng, đại biểu đề nghị nghiên cứu bổ sung các dự án cảng biển trọng điểm như cảng Liên Chiểu (Đà Nẵng), Nam Đồ Sơn (Hải Phòng) và đặc biệt là cảng Trần Đề (Cần Thơ) vào danh mục các dự án ưu tiên phát triển trong giai đoạn tới, vì cảng Trần Đề có vai trò chiến lược đối với sự phát triển của Đồng bằng sông Cửu Long.

Kết luận phiên làm việc, đồng chí Nguyễn Văn Thắng ghi nhận tinh thần khẩn trương, nghiêm túc, tập trung, dân chủ của Tổ; khẳng định Phiên thảo luận của Tổ số 7 đã hoàn thành tốt nhiệm vụ góp ý các dự thảo Văn kiện trình Đại hội XIV của Đảng và Đại hội Đảng bộ Chính phủ lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030.

Đồng chí nêu rõ, Đại hội Đảng nhiệm kỳ này đánh dấu một bước chuyển quan trọng trong công tác tổ chức xây dựng, góp ý dự thảo văn kiện. Các dự thảo Văn kiện đã được các đảng bộ góp ý nhiều vòng trong quá trình tổ chức Đại hội Đảng các cấp; thể hiện tinh thần làm việc khẩn trương, nghiêm túc, trách nhiệm và sáng tạo của Trung ương và Đảng ủy Chính phủ.

Ở Trung ương, Báo cáo chính trị hợp nhất là đặc điểm nổi bật của dự thảo Văn kiện với sự hợp nhất giữa 3 báo cáo: Báo cáo Chính trị, Báo cáo 40 năm Đổi mới và Báo cáo Kinh tế - Xã hội. Dự thảo Văn kiện của Đảng ủy Chính phủ cũng đã qua rất nhiều vòng lấy ý kiến, tiếp thu, chỉnh sửa công phu, để có các văn bản súc tích, cô đọng nhưng mang tầm khái quát toàn diện về nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng trong nhiệm kỳ, với phương hướng, chỉ tiêu sát thực tế, mang tính hành động cao.

Phiên thảo luận của Tổ số 7 không chỉ khái quát những nội dung đã góp ý, mà còn đi sâu phân tích, đánh giá và đề xuất sửa đổi, bổ sung để hoàn thiện các dự thảo Văn kiện. Toàn bộ góp ý của các đại biểu đã được Thư ký Tổ tổng hợp và báo cáo trước Tổ; Tổ giao Thư ký biên tập, hoàn thiện Biên bản góp ý của Tổ để trình Đoàn Chủ tịch Đại hội tổng hợp.

Thay mặt Tổ số 7, đồng chí Nguyễn Văn Thắng ghi nhận và trân trọng cảm ơn những ý kiến tâm huyết, quý báu của các đồng chí đại biểu để trình Đoàn Chủ tịch, trình Đại hội xem xét, hoàn thiện dự thảo Văn kiện Đại hội Đảng bộ Chính phủ và Báo cáo tổng hợp góp ý của Đảng uỷ Chính phủ đối với Văn kiện Đại hội XIV.