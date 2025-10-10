Hội nghị CMM 19: Thúc đẩy kết nối Việt Nam - Singapore, tạo bứt phá trong thu hút đầu tư

(TBTCO) - Chiều ngày 10/10, Bộ Tài chính tổ chức Hội nghị Bộ trường Kết nối Kinh tế Việt Nam -Singapore (CMM) lần thứ 19. Tại hội nghị, Bộ Tài chính khẳng định cam kết tiếp tục đồng hành cùng các doanh nghiệp FDI, đặc biệt là doanh nghiệp Singapore, với tinh thần hỗ trợ, tháo gỡ kịp thời khó khăn, vướng mắc nhằm thúc đẩy hợp tác đầu tư hiệu quả và bền vững.

Về phía Việt Nam, Bộ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Văn Thắng chủ trì hội nghị, cùng sự tham dự của lãnh đạo Cục Quản lý nợ và Tài chính đối ngoại, Cục Đầu tư nước ngoài, Cục Phát triển doanh nghiệp Nhà nước, Trung tâm Đổi mới sáng tạo quốc gia, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước...; cùng đại diện Bộ Xây dựng, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Công Thương... và một số địa phương.

Về phía Singapore, tham dự hội nghị có ông Tan See Leng - Bộ trưởng Bộ Nhân lực, kiêm Bộ trưởng Phụ trách Khoa học và Công nghệ (Bộ Công Thương) Singapore; ông Jaya Ratnam - Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Singapore tại Việt Nam; cùng đoàn công tác cấp cao.

Thúc đẩy tăng trưởng hợp tác trên nhiều trụ cột và lĩnh vực

Thay mặt đoàn Việt Nam, Bộ trưởng Bộ Tài chính Việt Nam Nguyễn Văn Thắng chào mừng Bộ trưởng, Đại sứ và đại biểu từ các cơ quan Singapore và Việt Nam tham dự hội nghị.

Phát biểu tại hội nghị, Bộ trưởng Nguyễn Văn Thắng khẳng định mối quan hệ hợp tác chặt chẽ giữa hai nước, nhất là khi hai nước đã chính thức nâng cấp quan hệ lên Đối tác Chiến lược Toàn diện. Đây là bước phát triển vượt bậc, thể hiện sự tin cậy chính trị sâu sắc và mở ra giai đoạn hợp tác toàn diện giữa hai nước.

Thông tin về tình hình hợp tác đầu tư, theo Bộ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Văn Thắng, tổng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) đăng ký 09 tháng đạt trên 28,5 tỷ USD, tăng 8,5% so với cùng kỳ. Tính đến cuối tháng 8/2025, Singapore là nhà đầu tư nước ngoài lớn thứ hai của Việt Nam với 4.226 dự án, tổng vốn đăng ký là 87,6 tỷ USD. Đây là con số khẳng định sự quan tâm của các nhà đầu tư, doanh nghiệp Singapore đến Việt Nam ngày càng lớn. Đầu tư của Việt Nam vào Singapore gồm 190 dự án, trị giá 685 triệu USD tại Singapore.

Bộ trưởng Bộ Nhân lực kiêm Bộ trưởng phụ trách Bộ Công Thương Singapore Tan See Leng cũng khẳng định, quan hệ song phương giữa hai nước tiếp tục phát triển mạnh mẽ, đặc biệt trong lĩnh vực kinh tế, khi năm 2024 Việt Nam là đối tác thương mại lớn thứ 11 của Singapore.

Trong suốt 18 năm qua, Hội nghị CMM trở thành cơ chế quan trọng thúc đẩy tăng trưởng hợp tác trên 5 trụ cột và 11 lĩnh vực, góp phần nâng cấp quan hệ đối tác toàn diện giữa hai nước.

Phiên họp cũng ghi nhận những tiến triển của các doanh nghiệp Singapore tại Việt Nam, bao gồm: giai đoạn 3 của dự án Trung tâm Sài Gòn của Keppel; Keppel hợp tác với Petrolimex để phát triển nhà máy Nhiên liệu Hàng không Bền vững (SAF) đầu tiên tại Việt Nam; Shopee phát triển trung tâm phân loại hàng hóa tự động thứ tư tại Hưng Yên; Grab hợp tác với tỉnh Đà Nẵng để hỗ trợ các mục tiêu số hóa của thành phố.

Cuối hội nghị diễn ra lễ trao các thỏa thuận hợp tác giữa hai bên - Ảnh: Mạnh Tuấn.

Về phía Singapore, ông Lavan Thiru - Giám đốc Điều hành Cơ quan Phát triển Cơ sở hạ tầng châu Á cho biết, năm vừa qua, Singapore đã có nhiều dự án năng lượng xanh và hợp tác với TP.HCM trong các lĩnh vực trọng tâm. Ông Lavan Thiru đánh giá, Việt Nam đang bước vào giai đoạn mới phát triển hệ thống đường sắt đô thị, với tổng vốn đầu tư ước tính khoảng 100 tỷ USD, cần sự tham gia tích cực của khu vực công - tư (PPP). Singapore sẵn sàng hỗ trợ, tăng cường năng lực, hỗ trợ Việt Nam trong lĩnh vực này.

Bên cạnh đó, Giám đốc Cơ quan Hàng không Singapore cũng cho biết, Singapore mong muốn mở rộng các thỏa thuận song phương, khai thác các sân bay mới của Việt Nam để tăng năng lực vận chuyển hàng hóa, đặc biệt trong các lĩnh vực bán dẫn và điện tử.

Cam kết đồng hành, gỡ vướng mắc cho doanh nghiệp Singapore

Về phía Việt Nam, bà Đỗ Nguyệt Ánh - Phó Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế (Bộ Xây dựng) cho biết, Việt Nam mong muốn tăng cường hợp tác giữa các bộ, ngành và cơ quan liên quan của Việt Nam với Singapore, đồng thời đề xuất một số nội dung hợp tác cụ thể.

Theo đó, về chính sách phát triển đô thị và giao thông, Singapore được đánh giá là một trong những quốc gia có hệ thống đường sắt đô thị hiện đại bậc nhất khu vực, dự kiến đến năm 2030, mạng lưới này sẽ mở rộng lên 360 km, góp phần giảm ùn tắc, giảm phát thải khí nhà kính và nâng cao chất lượng sống đô thị. Trên cơ sở đó, Bộ Xây dựng đề nghị hai bên tăng cường hợp tác, chia sẻ kinh nghiệm của Singapore trong lĩnh vực này.

Trong lĩnh vực hàng hải, Việt Nam mong muốn hợp tác với Singapore để phát triển mô hình cảng xanh, giao thông bền vững, phù hợp với mục tiêu phát triển bền vững và cam kết tại COP26. Bộ Xây dựng cũng đề xuất Singapore hỗ trợ các chương trình đào tạo ngắn hạn về xây dựng, quản lý và phát triển đô thị, phù hợp với nhu cầu thực tiễn tại Việt Nam.

Đại diện Bộ Công thương, ông Nguyễn Phúc Nam - Phó Vụ trưởng Vụ Phát triển thị trường nước ngoài cho biết, hai nước đã tích cực phối hợp trong hoạt động thương mại điện xuyên biên giới; tạo hành lang pháp lý thuận lợi cho việc triển khai các dự án xuất khẩu năng lượng tái tạo từ Việt Nam sang Singapore... Đồng thời, tái khẳng định tầm quan trọng của tuyến cáp ngầm trực tiếp từ Việt Nam đến Singapore, được coi là "xương sống" cho hoạt động nhập khẩu năng lượng carbon thấp của Singapore từ Việt Nam.

Toàn cảnh Hội nghị Bộ trường Kết nối Kinh tế Việt Nam - Singapore (CMM) lần thứ 19. Ảnh: Mạnh Tuấn.

Kết luận hội nghị, Bộ trưởng Nguyễn Văn Thắng bày tỏ kỳ vọng số lượng doanh nghiệp và dự án đầu tư sẽ tiếp tục tăng nhanh trong thời gian tới.

Bộ trưởng Nguyễn Văn Thắng cũng ghi nhận và đánh giá cao vai trò của “Singapore Unit” trong việc thúc đẩy hợp tác và đầu tư giữa hai nước. Bộ Tài chính cam kết tiếp tục đồng hành cùng các doanh nghiệp FDI, đặc biệt là doanh nghiệp Singapore, cam kết tháo gỡ kịp thời các khó khăn, vướng mắc như đã thực hiện hiệu quả trong thời gian qua.

Theo đó, trong lĩnh vực đầu tư, Bộ trưởng hoan nghênh việc Singapore tiếp tục là nhà đầu tư nước ngoài lớn thứ 2 tại Việt Nam. Hội nghị ghi nhận vai trò hiệu quả, thực chất của Singapore Unit là Cơ quan Đầu mối hỗ trợ đầu tư của Singapore, cùng nỗ lực của cơ quan hai nước trong việc thúc đẩy đầu tư Việt Nam - Singapore.

Về năng lượng và vận tải, hai bên đã hoàn thành Báo cáo chung về Hợp tác Thương mại Điện gió Ngoài khơi và tái khẳng định tầm quan trọng của tuyến cáp ngầm trực tiếp từ Việt Nam đến Singapore, được coi là "xương sống" cho hoạt động nhập khẩu năng lượng carbon thấp của Singapore từ Việt Nam.

Tại hội nghị, hai bên đề xuất tăng cường hợp tác nhằm kết nối sâu rộng hơn giữa hai nền kinh tế Việt Nam - Singapore trên nhiều lĩnh vực trọng tâm như: du lịch, công nghệ thông tin, giáo dục và đào tạo nguồn nhân lực, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, tài chính đặc biệt là phát triển thị trường tài chính, fintech và trung tâm tài chính quốc tế… Qua đó, triển khai quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Singapore thực chất, bền vững, hiệu quả./.