Chi cục Dự trữ Nhà nước khu vực V: Sớm hoàn thành xuất cấp gạo dự trữ hỗ trợ học sinh

(TBTCO) - Chi cục Dự trữ Nhà nước khu vực V đã hoàn thành xuất cấp, vận chuyển, bàn giao hơn 1.699 tấn gạo dự trữ quốc gia để hỗ trợ học sinh, học viên tỉnh Sơn La, về đích trước thời hạn hơn 45 ngày so với kế hoạch được giao, trở thành đơn vị đầu tiên trong hệ thống Dự trữ Nhà nước hoàn thành nhiệm vụ xuất cấp gạo học sinh đợt này.

Giao xuất cấp hơn 1.699 tấn gạo dự trữ quốc gia

Ông Ngô Xuân Huy - Chi Cục trưởng Chi cục Dự trữ Nhà nước khu vực V cho biết, triển khai các Quyết định số 593/QĐ-CDT của Cục Dự trữ Nhà nước, Quyết định số 2269/QĐ-UBND của UBND tỉnh Sơn La, Chi cục Dự trữ Nhà nước khu vực V đã khẩn trương ban hành Quyết định số 277/QĐ-DTNK.V ngày 11/9/2025 giao Điểm kho ĐK12.KV5 (kho Mộc Châu) xuất cấp hơn 1.795 tấn gạo dự trữ quốc gia hỗ trợ học sinh, học viên học kỳ I năm học 2025 - 2026 và bổ sung học kỳ II năm học 2024 - 2025 cho UBND tỉnh Sơn La.

Chi cục Dự trữ Nhà nước khu vực V xuất cấp, bàn giao gạo dự trữ quốc gia hỗ trợ học sinh tại phường Chiềng Sinh, tỉnh Sơn La (tháng 9/2025).

Chi Cục trưởng Ngô Xuân Huy thông tin thêm, trong quá trình triển khai các quy trình thủ tục để sớm tiến hành xuất cấp hàng hóa, đơn vị đã nhận được Quyết định số 2461/QĐ-UBND ngày 29/9/2025 của UBND tỉnh Sơn La, trong đó điều chỉnh giảm của 15 cơ sở giáo dục trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo cùng các cơ sở giáo dục tại xã Mường La, xã Chiềng Sơn; điều chỉnh tăng của 5 xã, phường: Mộc Sơn, Chiềng Sơn, Mường Cơi, Quỳnh Nhai và Trường Phổ thông dân tộc nội trú Mai Sơn. Qua đó, đơn vị đã giao Điểm kho ĐK12.KVV xuất cấp hơn 1.699 tấn gạo dự trữ quốc gia hỗ trợ học sinh, học viên các trường thuộc tỉnh Sơn La, với thời hạn hoàn thành chậm nhất ngày 30/11/2025.

Theo ông Nguyễn Văn Luân - Trưởng Điểm kho ĐK12.KV5 (kho Mộc Châu), xác định công tác xuất cấp gạo dự trữ quốc gia hỗ trợ học sinh, học viên là nhiệm vụ chính trị quan trọng, ngay sau khi nhận được các quyết định của cấp có thẩm quyền, đơn vị đã khẩn trương thực hiện theo quy định về quy trình xuất cấp, giao nhận, phân phối, sử dụng hàng dự trữ quốc gia để cứu trợ, hỗ trợ, viện trợ.

Đồng thời, đơn vị đã phối hợp với cán bộ các phòng chuyên môn của Chi cục Dự trữ Nhà nước khu vực V chủ động lấy mẫu, kiểm tra chất lượng gạo trước khi xuất kho, chuẩn bị tốt các điều kiện, trang thiết bị, nhân lực, phương tiện vận chuyển, phân công cán bộ áp tải theo các phương tiện vận chuyển gạo đến trung tâm các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh Sơn La đảm bảo theo quy định.

Hoàn thành nhiệm vụ trong thời gian nhanh nhất

Chia sẻ với phóng viên Thời báo Tài chính Việt Nam, Chi Cục trưởng Chi cục Dự trữ Nhà nước khu vực V Ngô Xuân Huy cho hay, đây là năm đầu tiên thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, nên quá trình triển khai nhiệm vụ xuất cấp gạo hỗ trợ học sinh, học viên gặp rất nhiều khó khăn, như thay đổi về đầu mối phối hợp, thủ tục hành chính, địa điểm giao nhận…

Các đơn vị hành chính có sự điều chỉnh về địa giới và nhân sự phụ trách, dẫn đến khâu trao đổi thông tin, thống nhất kế hoạch ban đầu còn chậm. Bên cạnh đó, đơn vị đóng trên địa bàn miền núi thường xuyên bị ảnh hưởng của mưa bão, lũ quét, đường sá bị sạt lở, gây ảnh hưởng lớn đến việc vận chuyển gạo hỗ trợ học sinh trên địa bàn tỉnh.

Trong thời gian tới, toàn thể cán bộ, công chức Chi cục Dự trữ Nhà nước khu vực V tiếp tục phát huy tinh thần “Chủ động - Kỷ cương - Trách nhiệm - Hiệu quả - Nhân văn”, đẩy mạnh phong trào thi đua hoàn thành sớm nhiệm vụ, nâng cao chất lượng công tác quản lý, bảo quản và xuất cấp hàng dự trữ quốc gia, đóng góp tích cực vào mục tiêu xây dựng hệ thống Dự trữ Nhà nước hiện đại, chuyên nghiệp, vững mạnh, phục vụ tốt nhiệm vụ an sinh xã hội và phát triển bền vững đất nước.

Tuy nhiên, với tinh thần chủ động và trách nhiệm cao, Chi cục đã phối hợp chặt chẽ với Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Sơn La, UBND các xã, phường để rà soát chính xác danh sách học sinh thụ hưởng, đảm bảo không trùng, không sót đối tượng, đúng quy định và đúng tiến độ.

Ngay từ đầu tháng 9/2025, Chi cục đã xây dựng kế hoạch cụ thể, chuẩn bị đầy đủ phương tiện, nhân lực, hồ sơ nghiệp vụ và phương án an toàn giao nhận, qua đó bảo đảm quá trình tổ chức xuất cấp an toàn, thuận lợi, không để xảy ra sai sót hay thất thoát.

Với sự chỉ đạo quyết liệt của tập thể lãnh đạo đơn vị, cùng sự nỗ lực, cố gắng, đoàn kết của toàn thể công chức, người lao động trong toàn đơn vị, từ ngày 23/9 đến 14/10/2025, toàn bộ khối lượng hơn 1.699 tấn gạo dự trữ quốc gia đã được Chi cục Dự trữ Nhà nước khu vực V xuất cấp và giao nhận, hoàn thành 100% kế hoạch, về đích trước thời hạn hơn 45 ngày, trở thành đơn vị đầu tiên trong hệ thống Dự trữ Nhà nước hoàn thành nhiệm vụ xuất cấp gạo học sinh đợt này.

Quá trình xuất cấp được Chi cục Dự trữ Nhà nước khu vực V tổ chức nghiêm túc, đúng quy trình nghiệp vụ; gạo hỗ trợ đảm bảo chất lượng dự trữ quốc gia, được kiểm nghiệm, cân đo, lập biên bản đầy đủ, bảo đảm minh bạch, đúng quy định và an toàn tuyệt đối.

Kết quả hoàn thành xuất cấp gạo hỗ trợ học sinh trước thời hạn hơn 45 ngày là minh chứng cho tinh thần trách nhiệm, tính chuyên nghiệp và sự tận tâm của tập thể lãnh đạo, công chức Chi cục Dự trữ Nhà nước khu vực V, góp phần cùng toàn ngành thực hiện thắng lợi kế hoạch xuất cấp hàng dự trữ quốc gia năm 2025.